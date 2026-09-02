Abre en Barcelona uno de los museos del café más grandes del mundo

Es el primer museo que te quita el sueño. Una exposición para los muy cafeteros. Son más de 2.000 piezas con aroma a café. Desde el molinillo más grande del mundo –entre 300 y 400 kilos- hasta la cafetera dorada testigo de los culebrones de ‘Friends’ al fondo del Central Perk. Ya lo ha hecho viral algún ‘influencer’. Incluye experiencia ‘vintage’ con delantal: te enseñan a preparar tu propio espresso en una máquina original de los años 50. "What else?”, que diría George Clooney.

Abrió hace apenas mes y medio. El primer Museo del Café de Barcelona (Via Laietana 36). Son dos plantas, casi 500 metros cuadrados. Hileras y vitrinas con un centenar de máquinas antiguas, más de mil molinillos, 1.200 libros en todos los idiomas. Siglo y medio de historias para no dormir.

Una de las vistosas cafeteras de la colección de Giuseppe Panasiti. / Ferran Nadeu / EPC

“El Gremi, gente de la familia Marcilla, familias grandes del café que llevan toda la vida en esta industria… Han venido todos por aquí –cuenta Fabio Panasiti, el gerente del museo-. Nos han dicho que nunca han visto un museo de estas características, con tanto tipo de máquina y tantas piezas”. Es –garantiza- uno de los más grandes del mundo, con más piezas relacionadas con el café”. ¿Su objetivo? "Que la gente despues de visitar el museo -responde Giuseppe Panasiti, el coleccionista ideólogo- no tomen café solo para despertarse, sino despertarse para tomar café".

Fabio Panasiti, gerente del museo del café, entre cafeteras y molinillos antiguos. / Ferran Nadeu / EPC

Es la colección de Giuseppe Panasiti, el fundador de los Café di Roma. Se llegaron a abrir más de 100 en España y Portugal. “Fue un ‘boom’ rápido –recuerda Fabio, uno de sus hijos-, era la novedad”. Giuseppe acabó vendiendo la marca en el 2001. Ahora sus dos hijos regentan tres Cappuccino, “la misma esencia”, prometen. “Los locales son los originales”.

Molinillos de pared. / Ferran Nadeu / EPC

La máquina de espresso más famosa de la colección está en la planta de abajo: la televisiva Gaggia que salió en ‘Friends’ durante una década. “Cuando Michael Jackson la vio –detalla el cartel a pie de cafetera-, compró una igual para Neverland”. Hay molinillos de 1750, de Tiffany, de pared, hasta de 300-400 kilos. El más grande del mundo (1862). Estuvo expuesto en los almacenes Harrods de Londres hasta 1914. Al lado hay una cafetera Victoria Arduino inmensa de 1910 que funcionaba con vapor. Solo existen cinco.

El molinillo más grande del mundo: pesa entre 300 y 400 kilos. / Ferran Nadeu / EPC

Hay diseños inspirados en aviones, coches, el trencadís de Gaudí, incluso en las curvas de Gina Lollobrigida. “Es la cafetera más fotografiada”, aseguran. ¿La más buscada? La Marzocco Comet de 1961. “Puede costar unos 30.000 euros”. No, no se vende ninguna pieza. Se lo preguntan mucho.

A la derecha, la cafetera más fotografiada, inspirada en Gina Lollobrigida. En el centro, la más buscada: la Marzocco Comet de 1961. / Ferran Nadeu / EPC

El museo es un ‘hobby’” –dice el hijo mayor- que al padre “se le fue de las manos”, se ríe. Lo de llevar el café en la sangre, en su caso, es bastante literal. Fabio toma siete tazas al día. Hay mucho cafetero en Barcelona, asegura. “Hay gente que entra aquí que sabe muchísimo de café, más que yo”.

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Una visitante con delantal aprende a hacer café 'vintage' con una máquina de los años 50. / Ferran Nadeu / EPC

La entrada cuesta 8,50 € (es gratis para menores de 15 años). Tiene cafetería para sentarse a la entrada y hasta venden jabón y velas con olor a café con leche. En breve –anuncia el gerente- empezarán a organizar eventos: catas, colaboraciones con grandes marcas, “todo lo que se pueda hacer en el mundo del café”. De momento, este noviembre acogerán el campeonato regional de ‘latte art’.