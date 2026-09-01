Estos son los mejores conciertos de septiembre en Barcelona

Aunque la agenda musical no ha hecho vacaciones, en septiembre la oferta se vuelve especialmente generosa, a juego con días de vuelta al cole y al trabajo, rentrée cultural y nuevos comienzos en general. Debajo, una selección de diez citas importantes para las próximas semanas.

1. The Weeknd

· Estadi Olímpic Lluís Companys, martes 1, 20.00 h.

Empiezan a quedar pocas oportunidades para disfrutar de la ambiciosa gira 'After hours til dawn', que empezó en julio de 2022 y acabará en noviembre de este año, cuando Abel Tesfaye planea alejarse de los focos por un tiempo. Tras agotar las entradas para tres noches consecutivas en Madrid, el astro pop-R&B añadió una parada en Barcelona, donde ya pasó con esta gira en julio de 2023 (cuando todavía no se había añadido el material de 'Hurry up tomorrow', su disco de 2025). El montaje se presenta como un gran espectáculo con visuales inmersivos, lásers o una estatua gigante de una robot de Hajime Sorayama.

2. Aitana

· Palau Sant Jordi, viernes 4, sábado 5, lunes 7 y martes 8, 21.00 h.

En julio de 2025, la antigua concursante de 'Operación triunfo' reunía a más de 48.000 asistentes en el arranque de la gira 'Metamorfosis season' en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Ahora ofrece hasta cuatro noches en el Sant Jordi con la gira de 'Cuarto azul' (2025), primera que la lleva por todo el mundo. A los fans les espera un 'show' de gran formato, con su punto conceptual (se divide en cinco bloques: mediodía, anochecer, medianoche, madrugada y mañana), ambientado en (así es) una habitación azul; interpreta el tema titular tumbada en la cama, en una mezcla de lo teatral y lo vulnerable.

3. Ca7riel & Paco Amoroso

· Palau Sant Jordi, jueves 10, 20.30 h.

El irreverente dúo argentino llega a Barcelona con la gira global de 'Free spirits' (2026), su disco de definitivo asalto al 'mainstream', en el que su mezcla de trap, pop, R&B o reguetón suena más pulida que nunca. Siguen arriesgando, eso sí: 'Goo goo ga ga', su tema con Jack Black, es 'easy listening' sobre querer ser tu bebé y, a la vez, hacerte un bebé; 'Hasta Jesús tuvo un mal día', en la que canta el mismísimo Sting, es de una positividad audaz, y la tremenda 'Lo quiero ya!' es un acercamiento a la electrónica de baile con 'sample' del Misterio de las Voces Búlgaras y 'beat' techno de Fred again.., nada menos.

4. Sigur Rós

· Auditori Fòrum CCIB, viernes 11, 21.00 h.

El grupo islandés de rock etéreo visita Barcelona con 'The orchestral tour', una gira en la que colabora con orquestas locales, al parecer siempre con resultados sublimes. Tras tocar con la Orchestre Lamoreux en París o la London Contemporary Orchestra en Londres, aquí lo harán con la Orquestra Simfònica del Vallès, bajo la dirección de Robert Ames, como en el resto de fechas. Presentan el álbum 'Átta' (2025), de marcado cariz orquestal, y recuperan temas queridos de su discografía como 'Starálfur', 'Untitled #5 (Álafoss)' o la frenética 'Hoppípolla'.

5. Ronnie Wood & His Band

· Razzmatazz, sábado 12, 21.00 h.

El Rolling Stone vivo más joven (79 años cumplidos en junio) visita Barcelona en solitario, o mejor dicho, en compañía de otros, su banda de giras AMMO y la invitada especial Imelda May, celebrada artista rockabilly bajo el influjo de Wanda Jackson. El legendario guitarrista presenta el recopilatorio 'Fearless: Anthology 1965-2025' (2025), con temas de su carrera en solitario y con grupos como, claro, los Stones, pero también The Birds, The Creation, The Jeff Beck Group o Faces. Oportunidad curiosa para ver a una leyenda bastante, bastante de cerca.

6. Mac DeMarco

· Razzmatazz, miércoles 16 y jueves 17, 21.00 h.

Antaño conocido como Makeout Videotape, este trovador 'indie' canadiense hace canciones de magnética y carismática ligereza, con un punto destartalado e imperfecto, en ocasiones no exentas de cierto espíritu experimental. En su último álbum oficial, 'Guitar' (2025), volvió a servirse de letras después de seis años y reflexionó sobre los destrozos del pasado y la necesidad de dibujarse un paisaje futuro. Desde 'Salad days' (2014) no extraña encontrar señales de madurez emocional en sus discos. Su público inicial le ha sido fiel, pero, al parecer, otras generaciones se han ido uniendo: tras agotar entradas para el concierto del miércoles, día 16, DeMarco añadió nueva cita en Razzmatazz para el jueves, día 17.

7. Festival•B

· Parc del Fòrum, del jueves 17 al viernes 19, 16.30 h.

El ya emblemático festival barcelonés, antes conocido como Cara-B, vuelve a ejercer como escaparate de la más fresca e influyente escena local del momento; de sonidos y artistas que más que brillar en el underground, están redefiniendo lo que definimos como mainstream. En su cartel de este año destacan nombres como Rusowsky, Yung Beef, Guitarricadelafuente, La Plazuela, Mushka, Biznaga, D. Valentino, Maria Arnal, Natalia Lacunza, pablopablo o Rebe. Fin de semana para saber qué está pasando musicalmente en España.

8. Kitty, Daisy & Lewis

· La (2) de Apolo, viernes 18, 19.30 h.

La música corre por las venas de estos tres hermanos de Londres, cuyo padre (Graeme Durham) es ingeniero de sonido y cuya madre (Ingrid Weiss) llegó a tocar la batería en el grupo de culto pospunk The Raincoats. Desde sus inicios rinden culto al rockabilly, el country & western y el rock'n'roll de los 40 y los 50; a un pasado percibido como más auténtico. Llevan ya casi una década sin lanzar disco (el último, 'Superscope', salió en 2017), pero siguen dando conciertos. En los que recuerdan que también son buenos en las lentas: todavía tocan 'No action'.

9. Nacho Vegas

· Teatre Grec, viernes 25, 21.30 h.

De la extensa y diversa oferta musical de La Mercè, la presentación de 'Vidas semipreciosas' se presenta claramente como una de las citas ineludibles. Hablamos del mejor disco de Nacho Vegas desde, probablemente, 'La zona sucia' (2011): un inspirado equilibrio entre lo personal y lo político (o, directamente, lo militante) con algunas de las mejores melodías que haya compuesto nunca. Imprescindible en el repertorio de la noche, 'Mi pequeña bestia', delicia 'gainsbourgiana' sobre la aventura de hacer canciones. En su excelente banda, como de costumbre, Joseba Irazoki o Hans Laguna.

10. Drug Church

· La Nau, lunes 28, 19.30 h.

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Esta banda de Albany (Nueva York) lleva ya década y media sentando cátedra en cuestiones de poshardcore. Su sonido ha ido evolucionando con el tiempo: de unos inicios estética y éticamente punk han pasado a añadir nuevos giros e intentar aprehender otros géneros con cada nuevo álbum. En el todavía reciente 'Prude' (2024) se atreven con introducciones ambientales, un nuevo empuje melódico y voces más producidas. Como de costumbre, siguen explorando miserias de clase obrera y acercándose a la clase de personajes perdidos que la sociedad prefiere ignorar.