Graban un impresionante banco de peces frente al hotel Vela de Barcelona: "La gente los recogía con bolsas del Mercadona”

“Vídeo 100% real”, tiene que insistir su autor. No ha tardado en hacerse viral. “La danza del Mediterráneo”, la ha titulado en Instagram. Se ve un inmenso banco de peces, hipnotizante, moviéndose al unísono como en un documental de La 2 a los pies del Hotel Vela, en la playa de Sant Sebastià de Barcelona. Lo grabó el pasado viernes Jaume Benet, fotógrafo y videógrafo. “Parece que tuve suerte”, sonríe. Apenas sale una vez al año a ver amanecer en ‘paddle surf’.

Eran ya cerca de las 8 de la mañana, recuerda. “Había muy poca gente en el agua, por no decir casi nadie, era un día nublado y con vientecillo”. Iba remando sobre la tabla y vio las gaviotas. Demasiadas gaviotas. Y una mancha negra en el agua que se movía muy rápido. “Y metí la cámara dentro”.

Al principio lo vio “normal”. “He visto delfines a metros del puerto de la Barceloneta, a nada de las discotecas”, cuenta. El pasado abril, de hecho, se hizo viral un amanecer de un grupo en ‘paddle surf’ entre 5 o 6 delfines. Se han avistado ballenas a menos de una milla del Hotel Vela, hasta un tiburón peregrino en el Port Olímpic. “Por las mañanas pronto se puede ver de todo”, promete Jaume.

Blue Salt School / Joan Torrens

“Fueron varios bancos -recuerda el fotógrafo del instante viral-, yo conté 2 o 3 solo en esa zona”. Los peces “llegaron a ras de orilla”, asegura. Algunos, de hecho, se quedaron en la arena. Hubo bañistas –recuerda- que los devolvieron al mar uno por uno. “La gente de la orilla los recogía con bolsas del Mercadona”. “Más adentro debía de estar plagado –añade-, había un pesquero que creo que se puso las botas”.

"Hay mucha vida"

"Hay mucha vida en nuestras playas. Lo que tenemos es que dejarla tranquila", sonríe Andrea Comaposada, bióloga marina de Anèl•lides, empresa de científicas emprendedoras. Estos peces virales no son boquerones, como se ha extendido por redes. “Lo que estamos viendo es un cardumen enorme de chucletos, ‘joell de set espines’ en catalán (Atherina spp)”, explica la bióloga. Los cardúmenes –detalla- son bancos de peces más cohesionados y coordinados. Todos juntos moviéndose en la misma dirección”.

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Detalle de cuatro chucletos. / Andrea Comaposada

Puede llegar a haber cardúmenes de varios miles de chucletos. “Es una especie gregaria y principalmente diurna –cuenta Andrea-. Al amanecer, con el aumento de la luz, estos peces se activan y tienden a agruparse como estrategia de protección. Formar un cardumen reduce el riesgo individual y dificulta el ataque de los depredadores”. Solo por las imágenes no se puede saber si, en esta ocasión, había depredadores cerca, apunta la bióloga. “Aunque especies como serviolas o espetones se alimentan de estos pequeños peces –añade- y su presencia podría contribuir a que el cardumen se compactara todavía más”.