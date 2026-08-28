Plantas desde 0,99 y ropa a 1 euro: estos son los mejores mercadillos del fin de semana en Barcelona

¿Te gustaría tener buena planta? Este fin de semana vuelve a Barcelona la 'pop-up' con más raíces: Plantes Pour Tous. 150 variedades de plantas desde 0,99 €. Fáciles de cuidar, opciones raras y hasta ‘pet friendly’. “Una vez se agoten –avisan-, no hay reposición”. Del 28 al 30 de agosto en El Portal del Eixample (València, 286), entre el Paseo de Gràcia y Pau Claris. La entrada es gratuita, pero es obligatorio reservar antes en su web. Viernes y sábado, de 10.00 a 19.30. Domingo, de 10.00 a 17.00

Y ya es casi septiembre. Vete preparando el armario en los mercadillos. Bueno, bonito y baratíiiiisimo. Pásate por el Todo a 2 € y el Todo a 1 € de Two Market. El 29 y el 30 de agosto (respectivamente) en Central Poblenou (Pere IV, 117).

Más gangas en Residu Zero: Todo a 1 y 2 € en su 'mercadet'. En calle Perú, 122, el 29 de agosto.

Noticias relacionadas

Y La Petite Parade (Corretger, 5) vuelve con su 'pop-up' del 28 al 30. Esperáte mucho vintage y segunda mano de los 80, 90 y principios de los 2000.