Abre un bar ‘queer’ catalán en Sant Antoni: “¿Cómo puede ser que no hubiera un bar LGTBI sobre cultura catalana en Barcelona?”

Te frotas los ojos por si es un espejismo. En plena Eixample y hay… ¿ocio nocturno en catalán? Una 'rara avis' en tiempos de gentrificación. “En la inauguración nos decían: ‘Qué raro escuchar música catalana de fiesta’”, cuenta Juanan Rodriguez, uno de los fundadores de Mercè’s (Villarroel, 26), nueva incorporación a la noche barcelonesa.

“Bar ‘queer’ catalán en Sant Antoni”, así se definen. El nombre, Mercè’s, es una parodia del típico nombre anglosajón, a lo Macy’s. Un guiño a la idea de bar moderno, pero adaptándolo a la cultura catalana, que se refleja en todas las dimensiones del local. Está en la cartelería, en la música (“hemos recorrido mucho desde Núria Feliu, hay mucho pop catalán contemporáneo”, detallan), en la agenda de planes (hay travestismo kilómetro cero y también intercambios lingüísticos con ‘Treu la llengua’, plataforma lingüística LGTBI), y pronto también en la oferta de la carta: “La idea es ir recuperando bebidas y combinados tradicionales de Catalunya”. Ya están documentándose y buscando proveedores, añaden.

La idea del Mercè’s surge a raíz de la Fiesta Allioli Olé, que hace giras por toda Catalunya ofreciendo petardeo en catalán. Tras ocho años de recorrido, se preguntaron “¿cómo puede ser que no haya un bar LGTBI y sobre cultura catalana en la capital?”. La respuesta fue simple: tocaba fundarlo. El estreno se hizo este verano, a mediados de julio, justo después del fin del ‘Pride’ condal. En pocas semanas de recorrido que llevan, ya se han consolidado como una parada más en las peregrinaciones nocturnas del colectivo.

El Mercè’s es la última inauguración que demuestra que ha acabado el monopolio del ‘Gaixample’ como punto de reunión LGTBI. Ahora, las nuevas inauguraciones ‘queer’ (o ‘queerfriendly’) se dan en la zona Sant Antoni y Poble-sec, alejándose de la masificación turística de l’Eixample, buscando experiencias más autóctonas.

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La lista que lo corrobora es larga: el Fluid (Salvà, 21), Lo de Carmen (avenida Paral·lel, 104) o La Lío (Sepúlveda, 99) son solo algunos de los estrenos que han desplazado el polo de la comunidad ‘queer’ a estos barrios. Si a estos nuevos locales se les suma el ‘boom’ de otros con más currículum, como La Frederica (Salvà, 3) o Apolo (Nou de la Rambla, 113), ya tienes la receta del éxito.