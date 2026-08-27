Batalla multitudinaria para 'farmear aura' en Barcelona: “Es hacer el tonto, pero bien”

No habían pasado ni tres días desde que se estrenaron en Barcelona. Ayer volvieron a llenar en masa el Arc de Triomf. Más de 350 personas –según la policía- intentando 'farmear aura'. Es el nuevo “fenómeno adolescente”, repiten los medios. Todo el que lo menciona en redes se hace viral. Son esos duelos de carisma que salieron de TikTok. Ahora se extienden por calles, parques, plazas de todo el mundo a lo plaga bíblica. "Videojuegos sociales", los llama ya alguno. “Extrañas batallas virales”, arquean las cejas la mayoría. Es el motivo por el que la humanidad mayor de 30 años lleva días pidiendo a gritos un meteorito.

“¡Cuánta aura, por favor!”, gritaba un adulto con deje sarcástico entre el hormigueo de adolescentes. Expectación máxima. La convocatoria del evento superaba las 230.000 visualizaciones solo en un 'reel' de Instagram. Se esperaban mil personas a las 19 h en Arc de Triomf. No lo parecía, no. Pero a las siete en punto se formó de la nada un corro instantáneo. Cientos de adolescentes apuntando ya con sus móviles a todo lo que se movía. Mucho, mucho directo de TikTok. Empezaban las batallas de aura.

Cientos de personas hacen corro en Arc de Triomf. / MANU MITRU

“TikTok crea tendencias absurdas sin sentido”, se encoge de hombros Martí, 22 años, disfrazado de botella de vodka. “Yo simplemente he venido para pasármelo bien con mis amigos y desconectar”. Es la excusa de la mayoría. Lo han visto en TikTok, dicen, y vienen a reírse un rato. Sin más. “Es un lugar para conocer gente”, añade Paco, 18 años. “Los que farmean aura son muy guais”, justifica Carlota, 16, practicando poses-meme.

Martí, disfrazado de botella, entre el público. / MANU MITRU

¿Pero qué es 'farmear aura'? “Es hacer el tonto”, resume Lluc, 17 años. “A ver quién hace más el tonto, pero bien”. “No hay nada que entender”, se encogen de hombros Ramón y Óscar, 20 años. “Es una tontería. Vienes, haces el ridículo y ya está. Te ríes un poco”. Una moda, aseguran, sin más. “Yo creo que en un mes no se hará”, prevé Óscar. ¿Y qué será lo siguiente? “Algo peor”, se ríen. “Algo peor”.

Un momento de una batalla. / MANU MITRU

Hoy batallan desde niños de 8 años hasta algún señor de lo menos 60. Casi ninguna mujer. Hay enmascarados y disfraces para llamar la atención. Un capitán Salchicha, un plátano con metralleta. La multitud prefiere a los héroes improvisados a cara descubierta. Nadie dirige el cotarro. Es todo gestión espontánea. Quien se atreve se tira al centro. Cuando se aburre, la multitud persigue en masa a quien le dé más ‘show’. Se batalla a base de pasos ‘cool’, poses de ‘meme’, algún Kamehameha de ‘Dragon ball’, mucha acrobacia y mucho ‘mewing’ (gesto de mandíbula) y ‘six-seven’ (el balanceo de manos con las palmas hacia arriba), la coletilla para todo de la Generación Alfa y Z. Juzga el público, a lo Coliseo romano, gritan los movimientos que más gustan como si no hubiera un mañana.

Un emnmascarado, farmeando aura. / MANU MITRU

“Farmear aura es dar lo mejor de ti, hacer un poco el tonto, ser tú mismo. Y aprovechar que eres joven –dice Derek-. En pocas palabras, hacer lo que más te gusta, hacer el tonto y vivir la vida, que es muy corta”. Tiene 18 años. Derek “farmeauras”, se autodenomina. Se ha ganado al público a lo Son Goku a base de Kamehameha. Le hicieron un corro en cuanto soltó el grito. Hay quien después le pedía selfies como si fuera un famoso. “Sed vosotros mismos –remata en plan superhéroe- y la vida os dará lo que os merecéis”.

Derek posa a lo Son Goku. / MANU MITRU

En el corro se ven padres también. Como los de Lucas, que tiene TDA –comparten- y es un fanático de farmear aura. Les ha arrastrado hasta aquí. Y ahí están aguantando el tipo las madres de Eliot (8 años), Joaquín (11) y Antonio (10). El más pequeño ha sido otro ganador sorpresa de hoy. Se metió en el bolsillo al público con su chulería tiktokera. “Es divertido para nosotros y para la gente”, dicen. “Y es una cosa rara también”.

Eliot, cabeza abajo, en plena batalla. / MANU MITRU

¿Quién gana? “Aquí no gana nadie, aquí perdemos todos –suelta un quinceañero indignado-. Lo que da es vergüenza ajena”. “Da cringe”, le da la razón algún otro. Pocos.

Uno de los enmascarados de las batallas. / MANU MITRU

“¿Pero qué son?”, preguntan todos los adultos que pasan al lado con cara de haber visto un extraterrestre. Para cualquier ‘boomer', esto parece más bien una mezcla de ‘voguing’, la batalla de pasarela de ‘Zoolander’ y el ‘no puedooor” de Chiquito de la Calzada. “Esta gente algún día os tiene que pagar las pensiones, lo veo hasta irreal”, señala al corro Isaías, 17 años. “Esta gente ya tiene edad para trabajar, echar currículums, pero siguen aquí estancados”. Él es creador de contenido.

Cientos de móviles grabaron las batallas. Hubo mucho directo en TikTok. / MANU MITRU

“¿He sobrevivido al covid para ver esto?”. Nadie entiende nada de los millennials para arriba. “El cambio climático está afectando”, achacan en redes. “Debería de haber visto el eclipse sin gafas”. “¿Para cuándo batallas de entregar currículums?”. Hay quien incluso prefería a los therians. “¿Moda pasajera –se preguntan los gurús de las tendencias- o una nueva expresión cultural?”.

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Ya se han sumado a la moda hasta los grandes ‘streamers’. AuronPlay y Polispol están convocando gente para farmear aura. “Con jurados muy locos”, anuncian. ¿Durará mucho esto? “Como todo en internet, es impredecible –responde Polispol-. Igual la semana que viene ya nadie se acuerda, igual en un año vemos retransmisiones masivas por Twitch de esto. Es una lotería”. Cuanto menos le guste a la gente mayor -augura-, más probabilidades de que se extienda. “Si en Navidades vemos a tu padre y a tu tío haciendo batallas de aura mientras comemos turrones, no va a durar nada”.