'Best-seller' mundial
La pequeña papelería de Barcelona que es un fenómeno de masas: aquí se venden las exclusivas agendas Hobonichi
Es la primera vez que se hace algo así en Europa. Da sensación clandestina. Esta es la única tienda de todo el continente que expone esta semana la esperada colección de agendas japonesas antes de salir a la venta. Como un desfile de moda en versión papelería
Se venden con expectación de ‘best-seller’ mundial. “Por la Hobonichi ma-to”, juran por internet sus adictos a lo Belén Esteban. “No es solo una agenda –dicen-: es un compañero de vida”. Un fenómeno de masas. La edición anual se agota nada más abrirse la veda mundial cada 1 de septiembre. El año pasado vendió más de un millón de unidades en apenas 5 meses, detalló la propia compañía japonesa. En Catalunya solo se pueden conseguir en esta pequeña papelería de Barcelona: Entropía (Aribau, 127). Es una de las dos únicas tiendas que venden en España estas agendas con fenómeno fan. Son apenas una docena de locales exclusivos en toda Europa. Este año -augura la dueña, JingJing Yang- hay todavía más movimiento que el pasado.
Hoy ha venido a Barcelona el vicepresidente de la compañía japonesa, Fumiaki Matsumoto. Es la primera vez que hacen algo así en Europa. Da sensación clandestina. Hay hormigueo continuo de curiosos por el almacén de Entropía. Solo para ver y tocar antes que nadie las nuevas Hobonichi Techo 2027. Como un desfile de moda en versión papelería. La 'preview party,' así la llaman. Hoy está 'sold out'. Esta es la única tienda de todo el continente que expone esta semana la esperada colección de agendas. Solo hay tres tiendas seleccionadas en todo el mundo.
"España -Matsumoto señala a la dueña de Entropía- es uno de los países donde Hobonichi más está creciendo". Lo dice en español. "Para nosotros el dinero no es lo importante -asegura el vicepresidente de Hobonichi-. Lo importante es la comunidad".
Las Hobonichi más básicas salen a 32 €, la agenda semanal. La más completa (la A6) cuesta 56 €, solo el interior. Las fundas han pasado a ser objeto de coleccionista, cada vez va a más. La marca colabora con artistas y personajes de moda. Hay alguna que podría pasar por un bolso de alta costura: la de Tanaka Daisuke, la más cara, cuesta 352 €.
"¿Cuáles os gustan?", pregunta la dueña de Entropía, JingJing Yang, a las futuras clientas que van pasando por el almacén. "Todas", se ríen. "Da gusto verlas -dice Marta, una habitual-, y como no puedo comprarlas todas...". Las más buscadas este año son las de Yumi Kitagishi, -es siempre 'best-seller'-, Moomin, Akiko Miyakoshi, Hiroko Kubota y la nueva colaboración con el Victoria and Albert Museum de Londres. Las de One Piece no llegan hasta octubre.
Ya hay mucho tiktokero e instagramer hablando de las nuevas agendas en redes. "Como si fueran colecciones de moda". Hay incluso todo un mercado negro de papelería -resoplan-, para conseguir las agendas que solo salen en Japón, como las nuevas de Hello Kitty.
La expo durará hasta el lunes, 31 (los días 27, 28 y 31 no es necesario reservar, se entra por orden de llegada). Solo se pueden ver y tocar los productos –insisten- pero no comprar. Hasta el 1 de septiembre no salen a la venta en todo el mundo. A las 11 de la mañana, hora de Japón. En Barcelona, empiezan a las 9 h. El primer día, solo venden 'online' para asumir el volumen de peticiones. Se puede ir preparando el carrito desde el día 28, ya estarán todos los productos a la vista en la web de Entropía. El año pasado, en el primer minuto, ya tenían 200 pedidos. Llegaron casi a mil en apenas 12 horas. Muchas se agotaron el primer día.
La 'Marie Kondo' de la planificación
“La papelería bonita”, la llaman. Entropía tiene 'reels' de cuadernos y plumas con casi dos millones de visualizaciones en Instagram. 4,8 estrellas en las reseñas de Google. Son apenas 70 metros cuadrados de papelería, incluyendo el almacén. El año pasado superaron el millón de euros a base de agendas, ‘notebooks’ y plumas. Solo en septiembre facturaron ‘online’ más de 117.000 € en productos Hobonichi. Eran 6 trabajando, dueña incluida. Este año han tenido que contratar a tres más. Estos primeros 6 meses ya han superado los 550.000 €. “Y preveemos superar al año pasado”, adelantan. ¿El secreto? “Solo vendemos los productos en los que creemos”, garantiza la dueña, JingJing Yang. “Muchos clientes nos dan las gracias”.
JingJing Yang es la 'Marie Kondo' de la planificación. “Si el mundo tiende a la entropía, al caos –justifica el nombre de su tienda-, nosotros ayudamos a combatirlo”, sonríe. Hace años que sus agendas pasaron a ser algo más que agendas. ‘Journaling’, lo llaman ahora. “Es un poco terapéutico –asegura-. Parar un poco, escribir, organizar tus pensamientos y también ver cosas bonitas. Aflojar un poco esta vida tan rápida”.
Es de familia china, del sur de Shanghái. 34 años, vive en Barcelona desde los 7. En realidad es científica. Estudió Ciencia y Tecnología de los Alimentos. “Da conversaciones muy buenas en la cena”, se ríe. “No sé –se encoge de hombros-, se me calentó la cabeza”. Es lo que responde siempre que le preguntan por qué acabó abriendo una papelería.
Inauguró hace una década. 2016. Entonces le preguntaban para qué comprar agendas teniendo el móvil. “Los primeros años fueron bastante difíciles”, recuerda. “No tengo nada de ‘background’ de negocios, nada. Fue todo prueba-error”. El punto de inflexión fue el covid. “Para nosotros fue una oportunidad”. Empezó a hacer directos en Instagram. “Y seguimos facturando casi lo mismo que con la tienda abierta”. El ‘engagement’ fue creciendo y creciendo. Ahora “el 40-50% de nuestros clientes –destaca- son habituales”.
“Son productos de una calidad superior –justifica JingJing Yang-. Yo digo siempre que es el Hermès de las agendas”. Hasta el papel tiene nombre y apellido: “Se llama Tomoe River. Es de 52 gramos. El papel de imprenta normalmente es de 80. Pero a pesar de ser tan fino, puedes escribir con pluma y dibujar con acuarela. Aparte de usarla como agenda, hay mucha gente del mundo artístico que la utiliza como sketchbook”.
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