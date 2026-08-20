Así será la nueva 'extreme house' de Barcelona en la que hay que asumir legalmente "el riesgo de muerte"

La gente suele salir de aquí enajenada, llena de salpicaduras de lo que parece sangre, vómito, caca, pis, semen. Como si vinieran de una cita con la niña de ‘El exorcista’. Todos firman antes –nadie titubea- un consentimiento legal en el que se aceptan más riesgos que en todas las temporadas de 'Juego de tronos': azotes, quemaduras, ahogamiento, materia fecal, que te rapen el pelo, ¡¡plantas venenosas!! Incluso "el riesgo de una lesión grave y/o de muerte". Da igual. Las entradas se agotan cada año. “Te deja un recuerdo de por vida –prometen sus ideólogos- difícil de olvidar y de superar”.

"Es la casa encantada más extrema de Europa", airean con chulería por redes sus supervivientes cada año. “No volveré a ser el mismo”, repiten como un mantra. Se refieren a la ‘extreme house’ de Horrorland, el ‘scream park’ que cada octubre se instala en Illa Fantasia (Vilassar de Dalt), a media hora de Barcelona. “El mejor parque del terror de Europa”, lo han aupado seis años los Scare Awards. Además de sus 7 ‘haunted houses’ inmersivas con sustos para todos los públicos, siempre incluyen una experiencia extrema individual para mayores de 18. Son pioneros en España. “Contenido extremadamente sensible, hiriente y perturbador”, avisan sin paños calientes en la web.

"Es para un público muy reducido que busca llevar su cuerpo y su mente al límite", explican David Moreno y Cristina Raya, los directores de Horrorland. “La gente puede realizar la experiencia de tres maneras distintas –detallan-. Con tres equis en la frente es la más extrema. ¿Qué crees que elige la mayoría?”, se ríen. Ni siquiera sus creadores entran, confiesan.

Acaban de desvelar el título de la nueva ‘extreme’ de este año: Exxxtraterrestre. Nada que ver con E.T., no. “Una experiencia extrema de otro planeta”, prometen. “Hicimos unas salidas a Montserrat para inspirarnos”, se ríe David. “Tras la abducción… serás el sujeto”, es lo único que han adelantado en Instagram. Suficiente. El ‘reel’ ya se ha hecho viral. “Mi sueño hecho realidad”, aseguran hordas de seguidores.

El año pasado recrearon un exorcismo con tres niñas poseídas a la vez, “auténticas acróbatas”. Hace dos, un matadero lleno de animales con motosierra. Rapaban a los clientes con tres equis en la frente. “Se hicieron donaciones para pelucas”, recuerdan. ¿Qué harán los aliens este año? “El otro día preguntábamos en Instagram qué esperaban encontrar –cuenta David-, y el comentario más repetido fue: ‘sondas anales.’ Espero que fuera cachondeo y no lo esperen de verdad”, se ríe.

Uno de los aliens de Exxxtraterrestre con querencia a abducir humanos. / Horrorland

Esta será la octava edición de Horrorland. El ‘scream park’ estará 19 días desatando chillidos en Illa Fantasia. Del 9 de octubre al 18 de noviembre de “202666”, han rebautizado este año demoniaco. De hecho, una de sus nuevas casas encantadas será una iglesia con anticristo, Jesus Crime. En total, serán 8 experiencias inmersivas y 5 ‘shows’ de infarto. Este año, el público hasta podrá pedir matrimonio entre monstruos y casarse en una ceremonia terrorífica. “Se nos ha ido de las manos –sonríe David-. El primer día entraron más de 300 peticiones”.

“Ya hay muchos días con las entradas VIP y RIP tour agotadas”, avisan. Son las únicas reservas que incluyen la nueva ‘extreme house’ alienígena. Ya con el parque abierto, los huecos libres –si quedan- se suelen agotar a diario nada más abrir. Hay quien incluso intenta sobornar a los actores en la puerta. Se forman colas de hasta hora y media por si alguien se arrepiente a última hora. “Cada año vendemos más y antes –confirma David-. Llegamos a octubre con prácticamente todo vendido”.

Todos entran en la 'extreme house' con una toalla alrededor de la cintura. Va incluida en la entrada. No hay código de vestimenta, pero la mayoría va en ropa interior, alguno incluso desnudo. “En ningún momento hemos dicho que la gente se desnudara”, se encogen de hombros los directores. A estas alturas, las toallas de la ‘extreme’ se han convertido en objeto de coleccionista. “He visto gente en la playa y el gimnasio con ellas”, se ríen.

“Es una experiencia en la que te van a manchar –garantizan-, te van a insultar, te van a humillar”. ¿El objetivo? “Escandalizar al público”, asienten sin pestañear los directores de Horrorland. Es lo que más funciona, resopla David: la parte escatológica y sexual. “Contamos con personas que son especialistas en BDSM. Utilizan látigos y ‘floggers’ pensados para hacer juegos de ese estilo“. Cristina sonríe. “Hay gente que descubre cosas”.

"Hemos visto nueras a cuatro patas con el suegro subido a caballo encima –asegura Cristina- . ¡Y la gente lo cuenta!". David asiente. "A mí me da más miedo el público que la gente que tenemos nosotros trabajando. Algunos se vienen muy arriba".

"Parálisis permanente y muerte"

Antes de entrar te dan una palabra de seguridad para detener la experiencia en cualquier momento: este año será “Montserrat”, claro. “Pero si alguien no la recuerda y comunica que quiere parar –tranquilizan-, se para”. Forma parte de la sugestión. Como el contrato. Para que la gente se cague ya antes de entrar. Lo que firma sin miramientos todo quisqui es que la experiencia puede incluir “sin límite” –enumera de carrerilla- “azotes y/o golpes; ahogamiento; contenido sexual explícito; violencia; torceduras y/o esguinces; fracturas; lesiones por calor o frío, incluyendo quemaduras, golpe de calor e hipotermia; corte y/o rapada de cabello; mordidas o picaduras de animales; contacto con plantas venenosas; caída de grandes alturas; ataque cardiaco; enfermedades por la exposición a agua o lodo contaminado con materia fecal; manipulación de zonas íntimas y genitales; parálisis permanente y/o la muerte”. Los directores se encogen de hombros. “En la tercera frase ya sale que puedes morir. Lo demás –sonríen- es paja.

Sí, hay mucho anecdotario bizarro. Como el de la Exxxtreme Dates, hace tres años. Un ‘speed dating’ con citas más surrealistas que las de Tinder. Una era con un hombre perro. “Poníamos pienso para que la gente lo oliera”, recuerda David. Y un día le dijeron: “Oye, no queda más pienso”. “Pero si hay un saco de 10 kilos”, respondió él. “Se lo han comido”. David sigue sin creérselo. “¿Pero qué me estás contando?, ¿que la gente se ha comido el pienso?”. En un fin de semana, se ventilaron el saco de 10 kilos. “Hay veces que dices: ‘No les voy a plantear esto porque lo van a hacer”.

Noticias relacionadas

“¿Es negocio la ‘extreme house’? –David pregunta y responde-. No, es deficitaria. Pero es una herramienta de márketing y de crear contenidos virales”. Es lo más comentado, sí. “¿Sabes lo que te hacen ahí dentro?”, es la comidilla del boca a boca. “La foto. Todo el mundo quiere la foto, el postureo, el vídeo final”. Todos salen hechos un Cristo con sonrisa heroica: “Yo he sobrevivido a la extreme”.