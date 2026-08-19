Inauguración nostálgica
Cuatro jóvenes reabren en Barcelona un quiosco de barrio de toda la vida y lo hacen viral
Periódicos, revistas y cromos con café de especialidad ‘to go’. Así es Fred, un nuevo "café & kiosko" entre Diagonal y Nàpols con espíritu nostálgico. "Queremos conservar los barrios como los recordamos”, prometen sus fundadores
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Abre un nuevo quiosco. Sí, el típico de barrio con diarios, revistas y coleccionables a la vista. Y sí, lo hace en 2026, plena época de lo digital. 'La Odisea' de Nolan se quedará en anécdota comparada con el trabajo que se les viene a sus fundadores. Una apuesta valiente con el nombre de Fred (Nàpols, 227), a cuyo catálogo de productos, compuesto mayoritariamente por de los de toda la vida, se le suma el café de especialidad ‘to go’.
Las mentes pensantes tras el proyecto saben ya cómo es el camino del emprendedor en Barcelona. Entre otros, son los rostros visibles de la hamburguesería Fast Eddie’s (Carders, 6, y Joaquim Costa, 56). No es de extrañar que el anuncio de su reciente inauguración se haya hecho viral en redes sociales, saben lo que están haciendo: tienen experiencia anotándose vídeos con miles de reproducciones. Además, añaden, han subido jugar con la nostalgia de aquellos que, “en tiempos de gentrificación”, buscan autenticidad.
En esta nueva aventura se suman a una moda que, en los últimos años, se ha multiplicado. La de dar nueva vida a quioscos cerrados. Ellos encontraron uno en Diagonal con Nàpols, por debajo de Sagrada Família. Su propuesta, a diferencia de muchas de las últimas reaperturas de quioscos, no tiene en mente reinventar la rueda, sino recuperar la tradición. “El café o las revistas de nicho son solo una excusa para que vengas”, explica Francesco Mori, uno de los responsables. Su apuesta fuerte son los clásicos del quiosco de barrio. Desde diarios hasta coleccionables o revistas del corazón.
“Durante los cromos del mundial venía gente a comprarlos y luego se quedaban intercambiándolos ahí”, comenta. Integrar el negocio en el espacio público y convertirlo en un espacio de socialización como en su infancia, esa es la idea. “Somos muy de barrio y Fred es una idea muy nostálgica. Queremos conservar los barrios como los recordamos”. Por eso, sacan pecho, se enorgullecen de que gente mayor del barrio les haya agradecido reabrirlo. “Por fin puedo volver a comprar el periódico de la mañana a pie”, les comentaba un vecino jubilado.
¿Los siguientes pasos? Traer más productos nostálgicos, como los Gormiti y otros muñecos coleccionables. “La fórmula clásica del quiosco nos permite estar conectados con el barrio”, detallan. Una apuesta arriesgada, son conscientes. “Veremos si es un éxito o se queda en anécdota”.
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