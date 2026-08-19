Así es el homenaje a Antònia Font, la calle ganadora de las fiestas de Gràcia, tras la muerte de Joan Roca

Es una habitual de los podios. La plaza Rovira i Trias se ha convertido este 2026 en la calle mejor decorada de las fiestas de Gràcia. Justo celebraba este año el 20º aniversario del álbum ‘Batiscafo Katiuscas’, de Antònia Font. No ha pasado ni un mes desde la muerte de su bajista.

Vecinos y participantes celebran en la plaza Rovira el premio obtenido por su decoración durante la Festa Major de Gràcia / Zowy Voeten

Joan Roca era “el discreto y fiable bajista de Antònia Font”, así lo define el crítico musical de EL PERIÓDICO Jordi Bianciotto. El músico mallorquín, integrante del grupo desde casi sus inicios, falleció la madrugada del pasado 22 de julio a causa de una larga enfermedad. Tenía 53 años. El bajista participó, entre otros álbumes referentes del pop en catalán, es ‘Batiscafo Katiuscas’, del que se cumplen 20 años este 2026 y ha inspirado la decoración de la plaza Rovira i Trias, la ganadora de este año. ‘Batiscaforoviruskas’, titularon el homenaje callejero.

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Llibertat (tercer premio). / Jordi Otix

Rovira i Trias se ha impuesto a la calle Mozart -segundo premio- y su réplica de la época del ‘umbracle’ de la Ciutadella como salón de baile. Completa el podio este año Llibertat, una de las cinco calles que han recreado el macro decorado de ‘El señor de los anillos’, junto a Fraternitat de Baix, Fraternitat de Dalt, Tordera y Progrés, la ganadora del año pasado, por cierto, y una de las favoritas. Hubo mucha cara de asombro, de hecho, al anunciarse que Progrés quedaba clasificada en sexta posición. Esta es la lista completa con todas las calles premiadas de este 2026.