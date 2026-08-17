Qué hacer en Barcelona: estos son los mejores planes de esta semana

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Festes de Gràcia

La fiesta más multitudinaria del verano

Arranca el clásico más veraniego de Barcelona: las Festes de Gràcia. Una fiesta mayor que mueve masas para ver sus calles decoradas y asistir a las decenas de conciertos y actividades culturales que invadirán el barrio. En esta guía tienes los mejores planes y la lista de las calles ambientadas.

Cuándo: del 15 al 21 de agosto.

Festa Major de Sants

Fiesta de verano

Y después de Gràcia, toca Sants. El doblete de agosto. Esta semana arranca la fiesta mayor del barrio con calles decoradas, cultura popular, talleres callejeros y espectáculos al aire libre.

Cuándo: del 22 al 30 de agosto.

Candlelight: Disney

BSO de tu infancia

Vuelve Candlelight, los conciertos de cuerda a la luz de velas, con una sesión especial cargada de nostalgia: las protagonistas son las canciones de amor de Disney. Desde 'La Bella y la Bestia' hasta 'Frozen', una decena de canciones que te sabes de pe a pa.

Dónde: Petit Palau - Palau de la Música Catalana (Palau de la Música, 4-6).

Cuándo: 23 y 30 de agosto, y 12, 20 y 25 de septiembre.

Concierto de Candlelight. / Fever

Fiesta mayor de Sitges

Sant Bartomeu frente al mar

Sitges celebra su fiesta mayor en honor a Sant Bartomeu. Un plan cargado de actividades en primera línea de playa, cultura popular, conciertos, talleres y muestras callejeras. Ojo: este año prometen que su actividad estrella, el piromusical, será (todavía más) a lo grande.

Cuándo: del 19 al 26 de agosto.

Fuegos artificiales en la fiesta mayor de Sitges de 2025. / Ajuntament de Sitges / Visit Sitges

Guillermo Lorca - La casa de arena

Hiperrealismo en el MEAM

Último mes para pasarse por la radiografía que el MEAM (Museu Europeu d'Art Modern) dedica a Guillermo Lorca. 'La casa de arena' recorre los últimos trabajos del artista chileno coincidiendo con creciente reconocimiento internacional. Una muestra con imágenes que mezclan elementos realistas con fantasiosos.

Dónde: Museu Europeu d'Art Modern (Barra de Ferro, 5).

Cuándo: hasta el 27 de septiembre.

Clásicos contra el calor

Hollywood con aire acondicionado

¿Huyendo del calor? Pásate por la renovada Phenomena Experience, la sala con la mejor tecnología de cine de Catalunya que, además, este verano está con el ciclo ‘Clásicos contra el calor’, para disfrutar de filmes legendarios (como 'Cantando bajo la lluvia') bajo el aire acondicionado.

Dónde: Phenomena Experience (Sant Antoni Maria Claret, 168).

Cuándo: hasta septiembre.

Laberintos naturales

'Escape room' al aire libre

Ya es oficial: todos los laberintos naturales (de paja o de maíz) han inaugurado temporada de 'escape room' al aire libre. Piérdete en la Catalunya rural y consigue premios. ¿Lograrás salir en tiempo récord o tendrán que venir a buscarte? Aquí tienes una guía con todos.

Vista áerea del anterior laberinto de La Nostra Mel, en Lleida. / La Nostra Mel

Mecal Air 2026

Cortometrajes a la fresca

Mecal Air es el ciclo de cortos del Poblenou. En total, 7 sesiones con diferentes temáticas, desde comedia y publicidad creativa hasta cortometrajes eróticos. Además, durante las sesiones hay también barra de comida y bebida, un cinefórum muy distendido.

Dónde: Can Framis (Roc Boronat, 116-126).

Cuándo: hasta el 28 de agosto.

Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?

Una exposición de otro planeta

Se te pondrá el dedo a lo E.T. señalando las estrellas. Es 'Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?', la exposición del CosmoCaixa que se adentra en la búsqueda de vida en el cosmos desde diversas vertientes, tanto la científica como la más pop y cultural. Un recorrido interactivo que aportará algunas respuestas a la eterna pregunta.

Dónde: Museo de la Ciencia CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).

Cuándo: hasta el 30 de agosto.

Nits en Viu

Fiesta en el Poble Espanyol

El agosto en Poble Espanyol viene cargado de música y gastronomía con las Nits en Viu, una propuesta con más de 30 conciertos divididos en cuatro ciclos (uno de salsa, otro de rock, otro de rumba y otro de pop femenino) de miércoles a sábado.

Dónde: Poble Espanyol (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 13).

Cuándo: hasta el 30 de agosto.

Refugio climático de Arts Santa Mònica

Oasis de sombra en la Rambla

Ya es una tradición estival: el Refugio climático de Arts Santa Mònica, una propuesta arquitectónica innovadora pensada para ser usada cuando más pica el calor. Este año es el 'Solar Index', una gran carpa que reacciona a la luz solar y protege de los rayos UV. Sí, la entrada es gratuita y cuenta con Wi-Fi.

Dónde: Arts Santa Mònica (La Rambla, 7).

Refugio Climático 'Solar Index' en Arts Santa Mònica, en el Raval, Barcelona. / Jordi Play / Santa Mònica

L’hora màgica al Monestir de Pedralbes

Citas al atardecer

Vuelve la apertura de puertas veraniega con la que el monasterio de Pedralbes pone su claustro gótico a disposición de la ciudadanía, para que lo disfrute bajo el encanto del atardecer. Cada martes y viernes, entre las 18 y las 21 h, entrada gratis (y sin reserva previa). Una estampa muy romántica para citas durante los meses de calor.

Dónde: Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes (Baixada del monestir, 9).

Cuándo: hasta el 8 de septiembre.

Aki Kaurismäki en la Filmoteca

Cine finlandés para el verano

Es la apuesta veraniega de la Filmoteca: Ari Kaurismäki, el célebre director finlandés que retrata las clases obreras y marginales nórdicas. Un ciclo con decenas de proyecciones de un director con una identidad única y carismática.

Dónde: La Filmoteca de Catalunya (plaza Salvador Seguí, 1)

Cuándo: hasta el 11 de septiembre.

Space Explorers: The ISS Experience

Viaja al espacio

A tu espalda, la Estación Espacial Internacional. Frente a ti, el planeta Tierra en todo su esplendor. A tus pies, el vacío del espacio. Da hasta vértigo. “Tierra trágame”, literal: sientes que necesitas volver a poner los pies sobre el suelo terrestre. Pero no se trata de un viaje exprés más allá de la estratosfera, a lo Katy Perry. Es la aventura inmersiva que acaba de abrir puertas en Barcelona. ‘Space Explorers: The ISS Experience’, se llama. Una experiencia de realidad virtual que se adentra en el día a día de un astronauta.

Dónde: Eclipso (Cúpula del CC Arenas, Gran Via de les Corts Catalanes, 385).

Una asistente pasea de forma virtual por la Estación Espacial Internacional. / Victòria Rovira / EPC

Pista de hielo del FCB

Refugio climático

¿Huyendo del calor? Aquí seguro que no sudas: es la pista de hielo del Barça, la única en Barcelona, y que ya lleva un mes abierta. Ahora está en una nueva ubicación (provisional, pensada para cubrir las necesidades del club mientras avanzan las obras del Espai Barça) y con instalaciones totalmente renovadas.

Dónde: Pista de Hielo Oficial FC Barcelona (Carles Ferrer i Salat, 7).

Nueva pista de hielo del FC Barcelona. / FCB

Visita La Llotja de Mar

700 años de historia

Aprovecha: la Cambra de Comerç de Barcelona abre las puertas de su sede, La Llotja de Mar, de forma libre. Es decir, se puede visitar el edificio histórico, de 700 años de historia, sin reserva. Una oportunidad única (es la primera vez que se hacen estas visitas de forma ininterrumpida). Además, hay opción de visitas guiadas con explicación del espacio.

Dónde: La Llotja de Mar (paseo Isabel II, 1).

Cuándo: cada día, de 11 a 17 h.

Steve McCurry. Icons

Lo mejor del fotógrafo, en Barcelona

Todo el mundo conoce las fotografías de Steve McCurry. Sí, el mítico fotógrafo del retrato de la niña afgana de ojos verdes que ha recorrido medio mundo. Ahora, están en Barcelona, en la exposición 'Steve McCurry. Icons', que recoge 150 de sus imágenes más emblemáticas tomadas durante los 40 años de carrera del fotógrafo.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 6 de septiembre.

Steve McCurry en el Palau Martorell de Barcelona, en la retrospectiva dedicada a su carrera. / JORDI COTRINA / EPC

Seny i rauxa

Un viaje a la arquitectura catalana

Nuevo 'must' para Instagram: la exposición 'Seny i rauxa', una muestra cronológica de la arquitectura catalana cuyos motivos rojos son altamente fotografiables. Un viaje a través de la historia de Catalunya y sus edificios que promete convertirse en una de las exposiciones del verano.

Dónde: DHub Barcelona (plaza Glòries Catalanes, 38).

Cuándo: hasta el 6 de septiembre.

'Seny i rauxa. Notícia de l'arquitectura catalana', en el Disseny Hub Barcelona (DHub). / Alejandro Garcia / EFE

Termoshow

Ciencia que quema

Una actividad familiar para pequeños científicos. ¿Cómo cambia la temperatura en diversos procesos físicos y químicos? ¿Qué sucede en incendios, volcanes o reacciones nucleares? Los talleres 'Termoshow' te lo explican para que tanto grandes como pequeños lo entiendan. En total, hay 23 sesiones programadas en todo el ciclo.

Dónde: Museu de la Ciència CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).

Cuándo: hasta el 7 de septiembre.

Rebels Beyond the Galaxy

Exposición gratuita de 'Star Wars'

Entre el centenar de espacios con aire acondicionado donde dejarte ver este tórrido verano, hay uno donde sentirás directamente el frío del espacio: 'Rebels Beyond the Galaxy', una exposición gratuita dedicada íntegramente a la saga 'Star Wars'. La muestra está comisariada por Alfredo Calles, coleccionista y apasionado de la saga, que ha prestado más de 150 piezas, como figuras a tamaño real, dioramas, naves e, incluso, piezas que fueron utilizadas en los rodajes de las películas.

Dónde: Casa Cupra Raval (paseo de Gràcia, 109-111).

Cuándo: hasta el 22 de septiembre.

El asalto de la ilusión

Una exposición llena de magia

Prepárate para que te tomen el pelo. 'El asalto de la ilusión' es una exposición inmersiva que usa la magia, el ilusionismo y los trucos visuales para profundizar en aspectos que marcan la sociedad de hoy, como la posverdad, las dinámicas de poder y las formas con las que se tergiversan las realidades. Ven a pasártelo bien con sus pruebas, acaba reflexionando sobre el mundo de hoy.

Dónde: Arts Santa Mònica (La Rambla, 7).

Cuándo: hasta el 27 de septiembre.

Obra de A.A.Murakami en la exposición 'El asalto de la ilusión'. / Jordi Play

Como una danza de estorninos

30 años de MACBA

'Como una danza de estorninos' es el nombre que recibe la nueva presentación de la colección del MACBA para celebrar el 30 aniversario del museo. Una revisión de las obras del fondo sin pasar por la cronología, abordándolas desde diálogos nuevos y rompedores sobre nuestra forma de ser y la de relacionarnos con el mundo.

Dónde: MACBA (plaza dels Àngels, 1).

Cuándo: hasta el 28 de septiembre.

El laberinto plástico que se alza en una de las salas de 'Como una danza de estorninos'. / JORDI OTIX

El culte a la bellesa

La belleza, en el CCCB

¿Qué es la belleza? ¿Y tú me lo preguntas? Es el tema de la exposición del CCCB que marcará la temporada: 'El culto a la belleza'. A través de análisis audiovisuales y en diferentes formatos, explora la evolución de los ideales de belleza a lo largo de la estética, cómo se han construido los cánones estéticos y cómo se han maltratado aquellos cuerpos y bellezas excluidos de la norma.

Dónde: CCCB (Montalegre, 5).

Cuándo: hasta el 8 de noviembre.

Balloon Story

600.000 globos

Este verano, pásate por la exposición inmersiva más divertida de Barcelona: Balloon Story, “la mayor exposición de globos del mundo”. 600.000 globos en más de 4.000 metros cuadrados. Un laberinto con salas temáticas, desde selvas hinchables con piscinas de de bolas hasta un polo norte de globos.

Dónde: Espacio Inmersa (Llull, 119).

Piscina de bolas en una selva hinchable en Ballon Story. / Pau Gracià / EPC

Los últimos días de Pompeya

Historia inmersiva

Lleva desde la primavera siendo uno de los 'hot spots' expositivos de Barcelona. Y no solo por el calor del volcán: más de 70.000 personas se han pasado por el pabellón Victòria Eugènia de Barcelona (el espacio IDEAL Centre d'Arts Digitals, temporalmente situado en Montjuïc) para ver ‘Los últimos días de Pompeya’, una exposición inmersiva que une realidad y ficción para explicar los mitos y las verdades de la antigua ciudad romana.

Dónde: Palau Victòria Eugènia (plaza de Carles Buïgas, 7).

Experiencia inmersiva en 'Los últimos días de Pompeya', nueva exposición del IDEAL, en el Palau Victòria Eugènia. / Nico Tomás / ACN

Gaudí, l'Atelier du divin

Realidad virtual en la Catedral

'Gaudí, l'Atelier du divin' es una experiencia inmersiva que aterriza en Barcelona en el marco del Año Gaudí, y plantea un recorrido a través de lecciones y aprendizajes sobre su universo, que termina con el sueño de culminar "la epopeya de todo un pueblo", la Sagrada Família.

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Dónde: Catedral de Barcelona (pla de la Seu, 1).