Así es el homenaje a Antònia Font en las fiestas de Gràcia tras la muerte de Joan Roca

Son “las fiestas más emblemáticas de Barcelona”, proclaman ya los tiktokeros sin permiso de La Mercè. Las Fiestas de Gràcia serán el ‘place to be’ del 15 al 21 de agosto. Una semana de postureo de ciencia ficción con un millar de actividades y conciertos para todos los gustos, edades y horarios. Este año, el cartel cuenta con nombres como Partiperes, Ouineta, Habla de mi en presente y Fades, entre otros. Y sí, todo es gratuito.

Hoy se estrena oficialmente el programa de actos. Se prevén multitudes de paseo inmersivo por las calles decoradas a mano por los vecinos. Este año son 23. De la Tierra Media de Tolkien a mares de medusas. Progrés, la ganadora del año pasado, recreará un macro decorado de ‘El señor de los anillos’ junto con otras cuatro calles (Fraternitat de Baix, Fraternitat de Dalt, Llibertat, Progrés y Tordera). Mozart, la triunfadora del 2024, replicará la época del ‘umbracle’ de la Ciutadella como salón de baile. Otra habitual de los podios, la plaza Rovira i Trias, celebrará este año el 20º aniversario del álbum ‘Batiscafo Katiuscas’, de Antònia Font. No ha pasado ni un mes desde la la muerte de su bajista.

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Ultimando la plaza Rovira i Trias. / Jordi Otix

Joan Roca era “el discreto y fiable bajista de Antònia Font”, así lo define el crítico musical de EL PERIÓDICO Jordi Bianciotto. El músico mallorquín, integrante del grupo desde casi sus inicios, falleció la madrugada del pasado 22 de julio a causa de una larga enfermedad. Tenía 53 años. El bajista participó, entre otros álbumes referentes del pop en catalán, es ‘Batiscafo Katiuscas’, del que se cumplen 20 años este 2026 y centrará la decoración de la plaza Rovira i Trias. ‘Batiscaforoviruskas’, han titulado el homenaje callejero.