Conciertos flotantes en Barcelona sobre tablas de paddle surf

Intentas mantener el equilibrio con tu lata de Estrella, como en cualquier otro concierto. Solo que aquí con un aplauso demasiado efusivo te puedes ir al agua. Acabarás pidiendo bises mar adentro como si esto fuera un ‘show’ del cangrejo de ‘La Sirenita’. Samba brasileña entre el runrún de las olas. Versiones acústicas que suenan –era de esperar- la mar de bien. 25 tablas de paddle surf rodean al cantante flotante con atardecer de fondo. Hay quien se intenta levantar en la tabla para bailar. Quien acaba en remojo de la emoción. “Es inusual –sonríen- poder bañarse en el mar mientras escuchas música en vivo”.

Sunset Floating Concerts. Conciertos flotantes al atardecer. Son únicos en España. Vas de concierto en tablas de paddle surf. Música en directo en el mar con el hotel Vela de fondo. Acaban de estrenar temporada en la Barceloneta con el artista brasileño Leo Mendes. “Es como una pausa en el tiempo”, los define Séphora, una de los ideólogos de Sea You. “Para parar y conectar en un entorno de lo más excepcional”.

Séphora Lemaire. “Aquawoman”, la llaman. Ha remado entre delfines y atunes frente a la Barceloneta. Es la de la sonrisa de anfitriona. La que reparte cervezas entre las olas y hace vídeos remando con pulso de sirena. Tiene 29 años y una amabilidad que raya en la acogida. Hace seis años que fundó Sea You Barcelona con Luis Abril. Club social surfero con ambiente de ‘Friends’. Hace tres años que empezaron a organizar los conciertos flotantes. Tienen una tabla de ‘paddle’ gigante. ¿Por qué no –pensaron- meter ahí en el mar a una banda o a un cantante?”. Han llegado a meter a un trío (el primer año se estrenaron con Templo Lunático). “El mar frente al Vela suele estar bastante planito”, justifican que el proyecto no haya ido a pique.

Leo Mendes se instala en la ‘big paddle’, la tabla gigante. Con sillita, micro y guitarra. Hoy el mar es una balsa. Hay 25 espectadores en bañador, más los que se acercan atraídos por la música a lo flautista de Hamelín. Todos llevan los móviles colgados al cuello con funda impermeable. Es difícil resistirse al postureo.

“Es una experiencia súper diferente. Muy innovadora”, resopla Leo tras sobrevivir todo su concierto seco. “Es una manera muy diferente de disfrutar del mar”. Lo mismo te toca una canción de su próximo álbum que el ‘Corazón partío’ de Alejandro Sanz o el ‘Boig per tu’ de Sau. Versiones acústicas, íntimas, en medio del mar. Hay quien baila en la tabla, quien brinda, quien se tumba. “Es como una meditación –compara Alexey, uno de los espectadores- frente a la puesta de sol”.

Un momento del concierto flotante de Leo Mendes con el hotel Vela de fondo. / Sea You

Se acaba el concierto, pero no te quieres ir. Pides un bis, dos, cuatro. Como si Leo fuera la orquesta del ‘Titanic’. ¿Lo más especial? “La energía y la conexión que se crea entre personas que no se conocen”, resume Séphora. Porque esto “no va solo de hacer un concierto. Estamos en el mar. Es algo muy inusual. Une a la gente”. El próximo será el 25 de agosto.

A principios de septiembre también retomarán los Floating Breathworks. Es uno de sus últimos inventos sobre tablas. Son sesiones de respiración guiada flotando en la Barceloneta. Sea You las organiza con la escuela de ‘breathwork’ Breaze. “Respiramos cada segundo – se encoje de hombros Björn Stubner, quien guía las sesiones-, pero no sabemos lo profundo y fuerte que es”.

Sea You planeaba montar este verano en el mar incluso sesiones de cine, pero han tenido que poner la idea en pausa. “Las autoridades están regulando ahora el tema de las salidas de noche –explica Séphora- y solo podemos salir hasta la última luz del día”.

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Hace años que se convirtió en plaga costera. Las tablas se multiplican por la orilla como lo hacían las colchonetas hinchables en los 90. Ahora mismo se pueden hacer más actividades sobre una tabla que en tierra: meditación, yoga, pilates, 'fitness', ver amanecer, atardecer, jugar al polo, incluso pasear al perro. City Dogs organiza salidas de 'paddle' a cuatro patas. No, no cuentan los turistas de resaca. La próxima: el 30 de agosto en Barcelona Beachouse.