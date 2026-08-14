Este viernes reabre en Gavà el esperado Brisa con más macro tardeos

Durante años, encontrar ocio nocturno en Gavà había sido una misión imposible, hasta que el verano pasado el Brisa Open Air (en la plaza John Lennon) se convirtió en una especie de refugio al aire libre para buena parte de jóvenes deseosos de fiesta en el Baix Llobregat. Un pequeño milagro de neones, reguetón, 'food trucks' y copas; lo más parecido a un oasis en medio de una zona industrial. Y ahora vuelve. Después de hacerse de rogar durante los meses más calurosos, el tardeo más famoso de la zona regresa este fin de semana -por fin, tras resolver toda la burocracia- con un triple 'opening': viernes, 14 y sábado, 15, hasta las 02.00 horas, y un último asalto el domingo, 16, con una sesión de Paripé que se alargará hasta las 23.00 horas.

El Brisa Open Air nació el verano pasado de la mano de cuatro empresas, Daurada Group, Grupo Lancaster, Paripé Tardeo y Bonöbo Group, todas con experiencia en la gestión de espacios y eventos relacionados con la restauración, el ocio y los festivales de música y culturales. "Vimos que Gavà y el territorio del Baix Llobregat tenía una cierta necesidad de tener un espacio como el Brisa, que estuviera dirigido al ocio. Creo que esa había sido una reclamación durante muchos años", explica Orlando Palacios, director de comunicación en La Daurada Group. Durante su primera temporada, el recinto recibió hasta 60.000 personas, una cifra que los impulsores califican de "éxito" y ha servido como punto de partida para diseñar esta segunda etapa.

Una nueva etapa

Para esta nueva edición, el proyecto pasará a llamarse Brisa Gavà Viva. El buque insignia seguirán siendo los tardeos y el ocio nocturno, pero ampliarán su programación y abrirán la puerta a otros públicos. Los domingos, en la franja diurna, tendrán especial protagonismo las propuestas familiares, bajo el nombre de Gavà Familia, con actividades matinales, conciertos -como hicieron la edición pasada con la banda catalana Buhos- e, incluso, opciones infantiles.

La oferta buscará, además, ampliar su abanico de edades. A las sesiones más orientadas al público joven se sumarán tardeos como el Pop Hits de los 90 y los 2000, dirigido a un público más adulto. Por su parte, los domingos por la tarde continuará la fiesta El Paripé que, tras celebrarse en todo el país e, incluso, traspasar fronteras a Indonesia, es una de las propuestas que los organizadores consideran ya "consolidada" y "un éxito en sí misma" dentro de este tipo de ocio.

El tardeo Brisa Open Air de Gavà / BRISA OPEN AIR

La música también seguirá siendo uno de los ejes centrales. Además de artistas de mayor trayectoria, con grupos catalanes y del ámbito nacional -como sucedió con la actuación de Juan Magan el año pasado-, el recinto quiere convertirse en un escaparate con conciertos de bandas y artistas locales y emergentes a través de la iniciativa Escena Oberta. Además, para futuras ediciones, el proyecto se plantea incorporar experiencias relacionadas con el bienestar y el deporte, como actividades de yoga.

La gastronomía será otro de los puntos de continuidad respecto a la primera edición. El recinto contará con cinco 'foodtrucks' y sus responsables están trabajando con el Gremi de Restauració de Gavà para que tres de ellos puedan ser gestionados por establecimientos agremiados del municipio. Entre las propuestas se mantendrá la oferta de K-chopo, el famoso local del Prat de Llobregat que los organizadores reivindican como "una de las señas de identidad gastronómicas de la primera temporada". También habrá opciones saludables y otras propuestas de autor.

Enfocados en la seguridad

El espacio tendrá un aforo habitual de unas 3.000 personas, aunque podrá alcanzar las 5.000 en acontecimientos extraordinarios, como conciertos de artistas de gran convocatoria. En estos casos, los protocolos de seguridad también se adaptarán y ampliarán en función del aforo.

Precisamente, la seguridad es uno de los aspectos que los responsables de Brisa destacan como prioritarios. Aseguran que durante la primera temporada trabajaron estrechamente con el ayuntamiento del municipio y la Policía Local y que mantuvieron "ratios de seguridad incluso por encima de los mínimos establecidos por la normativa". El objetivo, resumen, es que el recinto sea "un espacio seguro para disfrutar de un ocio seguro". En este ámbito también contarán con un Punt Lila, integrado dentro de los protocolos internos del recinto y con personal formado para detectar posibles situaciones de riesgo y activar los mecanismos de actuación correspondientes.

Una de las fiestas del Brisa Open Air de Gavà, en 2025. / Ayuntamiento de Gavà

La edición de este año arrancará el 14 de agosto, por lo que tendrá una duración más corta de lo habitual. Los responsables del proyecto reconocen que la fecha de apertura viene condicionada por el proceso administrativo y apuntan que, si las circunstancias lo permiten, les gustaría alargar excepcionalmente la temporada hasta el 1 de noviembre. El objetivo de cara a 2027 -tras una concesión inicial de dos años, con posibilidad de prórroga para dos años más- es, sin embargo, poder contar con un calendario más amplio y "abrir en mayo y cerrar a finales de septiembre", según explica Palacios.

Licitación polémica

El consistorio licitó hace cuatro meses el concurso para que esa zona en desuso del municipio acoja temporalmente un espacio dedicado al ocio nocturno y esta licitación estuvo bajo la lupa de distintas empresas del sector del ocio nocturno porque, apuntaban, "favorecía al anterior operador". Tras su publicación, un total de siete empresas y profesionales del ocio nocturno del área de Barcelona y el Baix Llobregat presentaron un recurso de reposición, que adelantó y al que accedió EL PERIÓDICO, tras considerar que los requisitos de la licitación eran "desproporcionados". Finalmente, el consistorio desestimó el recurso de los empresarios.

Noticias relacionadas

"Quien quería presentarse a este concurso lo pudo hacer y lo hizo, hubo un grupo que sí que lo hizo y compitió con nuestra propuesta. Nosotros hemos tenido la puntuación más alta, por encima de los 86 puntos y a más de 20 puntos de diferencia con la otra que se presentó", explica Palacios. "Lo bueno de todo es que el proyecto siga adelante y nosotros vamos a focalizarnos en trabajar y hacerlo lo mejor posible", zanja el director de comunicación de La Daurada Group.