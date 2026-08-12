Eclipse solar con aullidos: así se ha vivido desde la terraza más alta de Barcelona

Ni Tarragona ni Tarragono. Si había hoy un lugar con las expectativas altas para ver el eclipse es este: la terraza más alta de Barcelona. El Rooftop del Nobu (av. de Roma, 2-4). 25 pisos, 80 metros de altura, panorámicas 360º. La gente más ‘top’, al menos por unas horas. Prometían vistas al eclipse ‘deluxe’ con cócteles y sesión DJ. El primer eclipse total de sol en más de un siglo en España acabó entre aullidos.

Esperando el momento álgido del eclipse. / Laura Puig

Se esperaban colas. Era la última esperanza para los indecisos ‘last minute’: pocas azoteas quedaban a última hora con entrada libre. Sin reserva. Aunque no fuera el mejor lugar para ver el eclipse (99,8% de ocultación). A las siete ya estaba la terraza llena. Casi 100 personas seguían haciendo cola sin plan B. Sin ni siquiera gafas.

"Muy curioso de ver"

Ahora mismo hay tanta gente mirando al cielo que, más que un eclipse, parece que se avecina una invasión extraterrestre. Dan ganas de ponerse un gorro de papel de aluminio en vez de gafas. Hay mucho huésped del hotel. Algún vecino del Eixample que ha venido tres horas antes. "Ha merecido la pena -dirán después-. Muy curioso de ver".

La gente se arremolina a pie de piscina, dirección oeste-noroeste. Hace días que prevén dónde caerá exactamente el sol en el momento álgido del eclipse. A las 20.29, según la ‘app’ PhotoPills -te enseñan-, estará a punto de ocultarse tras un montículo. Collserola –ya avisaban- puede complicar la observación en Barcelona.

Dos clientes de la terraza del Nobu miran el eclipse. / Laura Puig

19.41 h. Empieza oficialmente el eclipse. Según los expertos, la temperatura puede caer entre 3 y 6 grados. A ver si es verdad. Ambiente de tardeo veraniego con las gafas homologadas aún a modo de diadema. El eclipse solar, de momento, se avista mejor en la barra. Han creado un cóctel para la ocasión astronómica: Solar Eclipse. Trago con tequila y rodaja de naranja a modo de puesta de sol.

20 horas. El cielo se empieza a oscurecer. Ya hay nervios. Esas miraditas de “¿lo estaré haciendo bien?”. La gente se va poniendo las gafas: para los ojos y, sobre todo, para el móvil. Comienza la sesión DJ. "Es un reto poner música a un momento tan bonito", resopla Böje tras la mesa de mezclas. "Intentaremos hacer algo sorprendente que combine con lo único del momento". Sorprenderá, sí.

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Dos minutos para el momento álgido. Empieza a sonar el 'Thriller' de Michael Jackson. El público empieza a aullar. 20.29. "Oooohhhh". Aplauso general. Se hace casi de noche, supones. No ves nada alrededor, pero intuyes las bocas abiertas. "¿Y ahora quién nos avisa de que esto se ha acabado?”.