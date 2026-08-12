Azoteas de hotel con acceso libre en Barcelona donde ver el eclipse ‘last minute’

Hay tanta gente mirando hoy al cielo que, más que un eclipse, parece que se avecina una invasión extraterrestre. No se habla de otra cosa. El primer eclipse total de Sol en más de un siglo en España. Sin nubes a la vista.

Aún hay esperanza para los indecisos ‘last minute’ que no se quieren perder el “espectáculo astronómico del siglo" sin salir de Barcelona. Todavía quedan azoteas de hotel con entrada libre. Sin reserva. Ofrecen gafas homologadas y vistas al eclipse ‘deluxe’ con cócteles, tapeo y DJ. Se aconseja ir a hacer cola con tiempo. Están recibiendo muchas llamadas.

El fenómeno será visible a partir de las 19.41. Punto álgido a las 20.29. En Barcelona la luna llegará a tapar el 99,8% de la luz del sol. El espectáculo no acabará tras la puesta de sol: esta noche toca también lluvia de estrellas, las Perseidas. Se podrán observar –anuncian los expertos- hasta 200 meteoros por hora.

El Rooftop del Nobu

Av. de Roma, 2-4

Si hay un lugar con las expectativas altas para ver el eclipse en Barcelona es este: la terraza más alta de la ciudad. El Rooftop del Nobu. 25 pisos, 80 metros de altura, panorámicas 360º. Hoy montan sesión con DJ a partir de las 20h. Hasta servirán un eclipse solar en formato cóctel: Solar Eclipse, lo han bautizado. Un trago con tequila y rodaja de naranja a modo de sol.

Se esperan colas, sí. No aceptan reservas. La entrada es libre hasta completar el aforo. Quien quiera asegurarse las vistas, puede reservar dos pisos más abajo, aún hay plazas, en su restaurante con cristaleras de la planta 23.

La terraza del Claris

Pau Claris, 150

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También se prevén colas. “Hemos tenido bastantes llamadas”, cuentan. El acceso será libre con una consumición mínima. De 19.30 a 21.30 horas. Habrá cócteles, platos mediterráneos y gafas homologadas en la planta 7 del hotel.