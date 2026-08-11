Guía de las fiestas de Gràcia: calles decoradas, conciertos y programa de actividades

Vuelven las Festes de Gràcia, esa fiesta mayor que cada año moviliza a miles de barceloneses hasta el barrio para disfrutar de calles decoradas, actividades culturales, conciertos multitudinarios y planes envueltos en sudor. Las fechas son del 15 al 21 de agosto (con el pregón previo del día 14), y la agenda va cargada de actividades para todos los gustos, edades y horarios.

Calles decoradas

Es, sin duda, el gran elemento llamativo de las fiestas, la decoración callejera. Ese paraíso DIY que los vecinos llevan preparando desde hace meses. Aquí tienes todas las calles decoradas:

Calle Berga : ‘Anem a ca la iaia’, un homenaje a las abuelas y las casas de toda la vida.

: ‘Anem a ca la iaia’, un homenaje a las abuelas y las casas de toda la vida. Calle Ciudad Real : ‘Ens queda la paraula’, un homenaje a los poetas represaliados durante la Guerra Civil y el Franquismo, en conmemoración del 90ª aniversario de la sublevación.

: ‘Ens queda la paraula’, un homenaje a los poetas represaliados durante la Guerra Civil y el Franquismo, en conmemoración del 90ª aniversario de la sublevación. Calles Fraternitat de Baix, Fraternitat de Dalt, Llibertat, Progrés y Tordera : estas cinco calles se han unido para crear un macrodecorado que homenajea ‘El Señor de los Anillos’ y la Tierra Media de Tolkien.

: estas cinco calles se han unido para crear un macrodecorado que homenajea ‘El Señor de los Anillos’ y la Tierra Media de Tolkien. Calle Joan Blanques de Baix : ‘Brigada Joan Blanques’, un homenaje a los bomberos en plena crisis de los incendios.

: ‘Brigada Joan Blanques’, un homenaje a los bomberos en plena crisis de los incendios. Calle Joan Blanques de Baix de Tot : ‘Un mar de meduses’, decorado para reflexionar sobre la necesidad de cuidar el mar y sus ecosistemas.

: ‘Un mar de meduses’, decorado para reflexionar sobre la necesidad de cuidar el mar y sus ecosistemas. Calle Lluís Vives : ‘La calçotada’, homenaje a las comilonas populares.

: ‘La calçotada’, homenaje a las comilonas populares. Calle Mozart : ‘L’hivernacle encantat’, que replica la época del umbracle de la Ciutadella como salón de baile.

: ‘L’hivernacle encantat’, que replica la época del umbracle de la Ciutadella como salón de baile. Calle Perill : ‘Perill en flor’, homenaje a la Rambla, sus floristas y su modernismo.

: ‘Perill en flor’, homenaje a la Rambla, sus floristas y su modernismo. Calle Perla : ‘La Perla Negra’, en referencia a ‘Piratas del Caribe’.

: ‘La Perla Negra’, en referencia a ‘Piratas del Caribe’. Calle Providencia : ‘Floridència’, que recrea el ecosistema vegetal del invernáculo de la Ciutadella.

: ‘Floridència’, que recrea el ecosistema vegetal del invernáculo de la Ciutadella. Calle Puigmartí : ‘Viet Fest’, homenaje al Vietnam.

: ‘Viet Fest’, homenaje al Vietnam. Calle Sant Pere Màrtir : ‘Pot baixar Jesús a jugar?’, homenaje a los juegos de niños.

: ‘Pot baixar Jesús a jugar?’, homenaje a los juegos de niños. Calle Verdi : ‘Metamorfosi’, un jardín donde un gusano evoluciona hasta mariposa.

: ‘Metamorfosi’, un jardín donde un gusano evoluciona hasta mariposa. Placita Sant Miquel i Rodalies : ‘L’abecedari de la Festa’, homenaje a la literatura, las palabras y las letras.

: ‘L’abecedari de la Festa’, homenaje a la literatura, las palabras y las letras. Plaza Nord : ‘El jardí improbable’, un jardín de flores de fantasía (¡con laberinto!).

: ‘El jardí improbable’, un jardín de flores de fantasía (¡con laberinto!). Plaza Poble Gitano : ‘Aniversari’, para celebrar los diez años de la asociación gitana Romanipe’s.

: ‘Aniversari’, para celebrar los diez años de la asociación gitana Romanipe’s. Plaza Rovira i Trias : ‘Batiscaforoviruskas’, que celebra el 20 aniversario del álbum ‘Batiscafo Katiuscas’ del grupo Antònia Font.

: ‘Batiscaforoviruskas’, que celebra el 20 aniversario del álbum ‘Batiscafo Katiuscas’ del grupo Antònia Font. Plaza de la Vila : ‘Un guarnit de merda’, una decoración llena de comedia que se ríe de la escatología tan idiosincrática de Catalunya.

: ‘Un guarnit de merda’, una decoración llena de comedia que se ríe de la escatología tan idiosincrática de Catalunya. Travesía Sant Antoni: ‘Can Travessia’, ambientada en una masia catalana.

Mapa de las calles decoradas en las fiestas de Gràcia 2026. / EL PERiÖDICO

Actividades populares

Más allá de calles decoradas, la cultura popular es otro de los puntales de las fiestas.

El 14 de agosto, a las 17.30 h, arranca la ‘ passada’ del pregón en Can Musons y acaba a las 19 h en la plaza de la Vila, con el baile del Àliga .

en y acaba a las 19 h en la plaza de la Vila, con el . El día 15, primer día oficial de fiestas , arranca con ‘ matinades ’ con ‘galles’, ‘tabalers’ y cohetes en la plaza de la Vila y la sede del distrito. Habrá gigantes , ‘ cercavila ’ y actividades mañaneras por el centro del barrio.

, arranca con ‘ ’ con en la plaza de la Vila y la sede del distrito. Habrá , ‘ ’ y actividades mañaneras por el centro del barrio. 10.30 h. Pasacalle de Sant Roc. Itinerario: plaza de la Vila, Diluvi, Francisco Giner, Bonavista, Perill, Venus y Llibertat.

12.00 h. Jornada Castellera de Fiesta Mayor. Con los Xiquets de Reus y los Castellers de la Vila de Gràcia. Ubicación: plaza de la Vila.

12 h. Plantada de grupos de fuego e inicio del pasacalle. Ubicación: pla de Salmerón.

18.30 h. Pasacalle de cultura popular. Itinerario: cruce de Gran de Gràcia con Ágata Badia, Gran de Gràcia, Travessera de Gràcia, Torrent de l’Olla, Diluvi y plaza de la Vila.

El 16, a las 17 horas, será el encuentro de los Gigantes de Gràcia . Invitados de honor: los Gigantes de Sant Jordi, Josep Galceran de Pinós y Agustina d’Úrries. Itinerario: plaza de la Vila, Mariana Pineda, Xiquets de Valls, plaza del Sol, Maspons, Ramón y Cajal, Torrijos, Perla, Verdi y plaza de la Revolució.

. Invitados de honor: los Gigantes de Sant Jordi, Josep Galceran de Pinós y Agustina d’Úrries. Itinerario: plaza de la Vila, Mariana Pineda, Xiquets de Valls, plaza del Sol, Maspons, Ramón y Cajal, Torrijos, Perla, Verdi y plaza de la Revolució. El 19 de agosto, a las 18 h, tendrá lugar la entrega de premios a las calles decoradas en la plaza Vila de Gràcia y a las 20.30 h habrá más ‘ castellers ’.

en la plaza Vila de Gràcia y a las 20.30 h habrá más ‘ ’. Finalmente, el cierre, el 21 de agosto, ‘correfoc’ infantil a las 21 h y ‘correfoc’ adulto a las 21.30 h, ambos en la plaza de la Vila. Itinerario: plaza de la Vila, Sant Domènec, Sant Pere Màrtir, Pere Serafí, Ros de Olano, Torrent de l’Olla, Or, Torrijos, Travessera de Gràcia, Torrent de l’Olla, Diluvi y plaza de la Vila.

'Correfoc' en las fiestas de Gràcia. / Archivo

Conciertos

Festes de Gràcia es sinónimo de música callejeradurante toda la noche. Este año, el cartel cuenta con nombres como Partiperes, Ouineta, Habla de mi en presente, Fades y Irieix, entre otros. Y sí, todo es gratuito.

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