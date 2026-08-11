Del 15 al 21 de agosto
Guía de las fiestas de Gràcia: calles decoradas, conciertos y programa de actividades
Música, cultura popular y calles llenas de fantasía DIY. Vuelven las fiestas más famosas del verano. Y aquí tienes todo para disfrutarlas al máximo
Los secretos de las cinco calles de las fiestas de Gràcia que se vestirán de Tolkien
Vuelven las Festes de Gràcia, esa fiesta mayor que cada año moviliza a miles de barceloneses hasta el barrio para disfrutar de calles decoradas, actividades culturales, conciertos multitudinarios y planes envueltos en sudor. Las fechas son del 15 al 21 de agosto (con el pregón previo del día 14), y la agenda va cargada de actividades para todos los gustos, edades y horarios.
Calles decoradas
Es, sin duda, el gran elemento llamativo de las fiestas, la decoración callejera. Ese paraíso DIY que los vecinos llevan preparando desde hace meses. Aquí tienes todas las calles decoradas:
- Calle Berga: ‘Anem a ca la iaia’, un homenaje a las abuelas y las casas de toda la vida.
- Calle Ciudad Real: ‘Ens queda la paraula’, un homenaje a los poetas represaliados durante la Guerra Civil y el Franquismo, en conmemoración del 90ª aniversario de la sublevación.
- Calles Fraternitat de Baix, Fraternitat de Dalt, Llibertat, Progrés y Tordera: estas cinco calles se han unido para crear un macrodecorado que homenajea ‘El Señor de los Anillos’ y la Tierra Media de Tolkien.
- Calle Joan Blanques de Baix: ‘Brigada Joan Blanques’, un homenaje a los bomberos en plena crisis de los incendios.
- Calle Joan Blanques de Baix de Tot: ‘Un mar de meduses’, decorado para reflexionar sobre la necesidad de cuidar el mar y sus ecosistemas.
- Calle Lluís Vives: ‘La calçotada’, homenaje a las comilonas populares.
- Calle Mozart: ‘L’hivernacle encantat’, que replica la época del umbracle de la Ciutadella como salón de baile.
- Calle Perill: ‘Perill en flor’, homenaje a la Rambla, sus floristas y su modernismo.
- Calle Perla: ‘La Perla Negra’, en referencia a ‘Piratas del Caribe’.
- Calle Providencia: ‘Floridència’, que recrea el ecosistema vegetal del invernáculo de la Ciutadella.
- Calle Puigmartí: ‘Viet Fest’, homenaje al Vietnam.
- Calle Sant Pere Màrtir: ‘Pot baixar Jesús a jugar?’, homenaje a los juegos de niños.
- Calle Verdi: ‘Metamorfosi’, un jardín donde un gusano evoluciona hasta mariposa.
- Placita Sant Miquel i Rodalies: ‘L’abecedari de la Festa’, homenaje a la literatura, las palabras y las letras.
- Plaza Nord: ‘El jardí improbable’, un jardín de flores de fantasía (¡con laberinto!).
- Plaza Poble Gitano: ‘Aniversari’, para celebrar los diez años de la asociación gitana Romanipe’s.
- Plaza Rovira i Trias: ‘Batiscaforoviruskas’, que celebra el 20 aniversario del álbum ‘Batiscafo Katiuscas’ del grupo Antònia Font.
- Plaza de la Vila: ‘Un guarnit de merda’, una decoración llena de comedia que se ríe de la escatología tan idiosincrática de Catalunya.
- Travesía Sant Antoni: ‘Can Travessia’, ambientada en una masia catalana.
Actividades populares
Más allá de calles decoradas, la cultura popular es otro de los puntales de las fiestas.
- El 14 de agosto, a las 17.30 h, arranca la ‘passada’ del pregón en Can Musons y acaba a las 19 h en la plaza de la Vila, con el baile del Àliga.
- El día 15, primer día oficial de fiestas, arranca con ‘matinades’ con ‘galles’, ‘tabalers’ y cohetes en la plaza de la Vila y la sede del distrito. Habrá gigantes, ‘cercavila’ y actividades mañaneras por el centro del barrio.
- 10.30 h. Pasacalle de Sant Roc. Itinerario: plaza de la Vila, Diluvi, Francisco Giner, Bonavista, Perill, Venus y Llibertat.
- 12.00 h. Jornada Castellera de Fiesta Mayor. Con los Xiquets de Reus y los Castellers de la Vila de Gràcia. Ubicación: plaza de la Vila.
- 12 h. Plantada de grupos de fuego e inicio del pasacalle. Ubicación: pla de Salmerón.
- 18.30 h. Pasacalle de cultura popular. Itinerario: cruce de Gran de Gràcia con Ágata Badia, Gran de Gràcia, Travessera de Gràcia, Torrent de l’Olla, Diluvi y plaza de la Vila.
- El 16, a las 17 horas, será el encuentro de los Gigantes de Gràcia. Invitados de honor: los Gigantes de Sant Jordi, Josep Galceran de Pinós y Agustina d’Úrries. Itinerario: plaza de la Vila, Mariana Pineda, Xiquets de Valls, plaza del Sol, Maspons, Ramón y Cajal, Torrijos, Perla, Verdi y plaza de la Revolució.
- El 19 de agosto, a las 18 h, tendrá lugar la entrega de premios a las calles decoradas en la plaza Vila de Gràcia y a las 20.30 h habrá más ‘castellers’.
- Finalmente, el cierre, el 21 de agosto, ‘correfoc’ infantil a las 21 h y ‘correfoc’ adulto a las 21.30 h, ambos en la plaza de la Vila. Itinerario: plaza de la Vila, Sant Domènec, Sant Pere Màrtir, Pere Serafí, Ros de Olano, Torrent de l’Olla, Or, Torrijos, Travessera de Gràcia, Torrent de l’Olla, Diluvi y plaza de la Vila.
Conciertos
Festes de Gràcia es sinónimo de música callejeradurante toda la noche. Este año, el cartel cuenta con nombres como Partiperes, Ouineta, Habla de mi en presente, Fades y Irieix, entre otros. Y sí, todo es gratuito.
- El 15 de agosto y el 16 de agosto, habrá música en la plaza de les Dones del 36, la plaza del Sol y los jardines de la Sedeta, en el marco del Festigàbal. A partir de las 18.30 h y hasta la madrugada.
- El 17 de agosto, concierto a las 11h en la plaza del Sol.
- El 18, el 19 y el 20, la plaza del Sol y la plaza Dones del 36 tendrán varias sesiones musicales de 11 h de la mañana hasta la medianoche.
- Y el 21, a las 21 h, la plaza del Sol cerrará las fiestas de Gràcia con más música.
Suscríbete para seguir leyendo
- Boris y Rosa, más de 16 años sin pagar facturas: 'Siempre hay que depender de algo, pero hay que ser un poquito más libre
- José Pablo López despide a Javier Ruiz tras no poder evitar su marcha a La Séptima con un mensaje de afecto: 'Gracias por resistir tanta campaña
- Audiencias TV ayer sábado: Gonzalo Miró se impone a 'laSexta Xplica' desde La 2 y revalida el dominio de ''Malas lenguas' en las tertulias políticas del sábado noche
- Andrea Herranz (26 años), maestra española en Finlandia: 'Puedes ser profesora sin oposiciones y con contrato indefinido desde el primer día
- La sequía del Danubio deja al descubierto restos de un mamut y los cimientos del puente más largo que los romanos proyectaron sobre el río
- Muere Oihane Mateos, icónica comunicadora y actual directiva de EITB, a los 45 años
- Las empresas afrontan dificultades para cumplir la norma que le obliga a reducir el contenido de plástico de los envases
- Turistas ‘sintecho’: “¿Pagar 100 euros por una noche? Prefiero dormir en la playa que pagar un hotel en Barcelona”