Dónde descubrir en Barcelona las exclusivas agendas Hobonichi 2027 antes de que salgan a la venta

“Ven a conocer nuestra nueva colección antes que nadie”. En cuanto lo anunciaron en un directo de Instagram se reservaron al momento casi dos días enteros. Es la primera vez que se hace algo así en Europa. En una pequeña papelería de Barcelona. Será la única del continente que presentará este agosto la nueva colección de Hobonichi Techo 2027. Son las más icónicas. Las agendas japonesas más buscadas. Carnaza de virales. Un fenómeno de masas. La edición del año pasado vendió más de un millón de unidades en apenas 5 meses, detalló la propia compañía japonesa. Solo se podrán ver y tocar antes de salir a la venta en seis tiendas seleccionadas de todo el mundo, incluida la de BCN: Sanghái, San Francisco, Boston, Houston y Nueva York.

Se venden con expectación de ‘best-seller’ mundial. Se abre la veda cada 1 de septiembre a las 11 de la mañana, hora de Japón. En Barcelona comienzan a las 9 h. El año pasado, en el primer minuto, ya tenían 200 pedidos. Llegaron casi a mil en apenas 12 horas. Muchas se agotaron el primer día. “Por la Hobonichi ma-to”, juran ya por internet sus adictos a lo Belén Esteban. “No es solo una agenda –dicen-: es un compañero de vida”.

Una de las fundas Hobonichi de la colección 2026 con imágenes 3D en formato holograma de uno de los personajes del videojuego Mother. / Jordi Otix / EPC

En Catalunya solo se venden aquí, en esta pequeña papelería de Barcelona. Hasta el año pasado era la única tienda distribuidora oficial de Hobonichi en España. Se ha sumado una segunda en Madrid. Son apenas 12 tiendas exclusivas en toda Europa.

"La papelería bonita"

Entropía (C/Aribau, 127). “La papelería bonita”, la llaman. Tiene 'reels' de cuadernos y plumas con casi dos millones de visualizaciones en Instagram. 4,8 estrellas –rozando el máximo- en las reseñas de Google. Son apenas 70 metros cuadrados de papelería, incluyendo el almacén.

La papelería Entropía. / Jordi Otix / EPC

El año pasado superaron el millón de euros a base de agendas, ‘notebooks’ y plumas. Solo en septiembre facturaron ‘online’ más de 117.000 € en productos Hobonichi. Eran 6 trabajando, dueña incluida. Este año han tenido que contratar a tres más. Estos primeros 6 meses ya han superado los 550.000 €. “Y preveemos superar al año pasado”, adelantan. ¿El secreto? “Solo vendemos los productos en los que creemos”, garantiza la dueña. “Muchos clientes nos dan las gracias”.

JingJing Yang, fundadora de la papelería Entropía, el año pasado con algunas de las nuevas agendas Hobonichi del 2026 con sus fundas de diseño. / Jordi Otix / EPC

JingJing Yang es la 'Marie Kondo' de la planificación. “Si el mundo tiende a la entropía, al caos –justifica el nombre de su tienda-, nosotros ayudamos a combatirlo”, sonríe. Hace años que sus agendas pasaron a ser algo más que agendas. ‘Journaling’, lo llaman ahora. “Es un poco terapéutico –asegura-. Parar un poco, escribir, organizar tus pensamientos y también ver cosas bonitas. Aflojar un poco esta vida tan rápida”.

Una agenda vivida. / Zowy Voeten / EPC

La exposición de las Hobonicho Techo 2027 tendrá lugar en el espacio creativo de Entropía, justo al lado de la papelería. Del 25 al 31 de agosto (los días 27, 28 y 31 no es necesario reservar, se entrará por orden de llegada). “Serán turnos de unas 8 personas cada 30 minutos”, detallan. “Estarán todos los modelos y productos de la nueva colección y las personas del equipo de Hobonichi Japón y CEOs para compartir experiencias”. Solo se podrán ver y tocar los productos –avisan- pero no comprar. Aquí se puede reservar día.

De momento, la empresa japonesa ya ha desvelado cómo será la nueva colección Colors -las fundas básicas de colores lisos- y las agendas de Moomin. “Es un personaje muy famoso y querido entre los amantes de la papelería”, aclaran para los neófitos. Hasta ahora solo la habían vendido en Japón. “La gente se ha vuelto loca”.

“Son productos de una calidad superior –justifica JingJing Yang-. Yo digo siempre que es el Hermès de las agendas”. Hasta el papel tiene nombre y apellido: “Se llama Tomoe River. Es de 52 gramos. El papel de imprenta normalmente es de 80. Pero a pesar de ser tan fino, puedes escribir con pluma y dibujar con acuarela. Aparte de usarla como agenda, hay mucha gente del mundo artístico que la utiliza como sketchbook”.

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Las Hobonichi más básicas salen a 30 €, solo la agenda (la semanal). Hay fundas que superan los 200 €. Las hay de piel y de telas inglesas con pedigrí, incluso con personajes en 3D que se mueven a lo holograma. La marca colabora con artistas y personajes de moda.