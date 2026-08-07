Dónde ligar este verano sin 'apps' en Barcelona: todos los planes 'single'

Cuando llega el calor los chicos (y chicas) se enamoran. O eso dicen las gurús de la música dosmilera. Pero ¿dónde encontrarlos? Muy fácil. Barcelona viene con una agenda ‘single’ bien cargadita estos meses de verano. Todo listo para encontrar tu rollete este agosto (ya luego, en septiembre, veremos si la rutina mantiene viva la llama estival).

Primera oportunidad para tener un flechazo: nueva edición del ‘Vespreig’, el tardeo de Cites ràpides, expertos organizando eventos para solteros. Será este sábado, día 8, a las 20 h, en el faro de Calella, y está dirigido a gente de 30 a 45 años. El plan está abierto a solteros y no solteros pero, ojo, hay código de colores para distinguirlos. ‘Dress code’ amarillo quiere decir solo amigos, verde, abierto a todo y tienes vía libre. Como un semáforo, vamos. ¿Que no hay suerte? Al día siguiente, más ‘speed dating’. Bcnfriendslang monta una jornada de mini citas en el jardín secreto de Alice Secret Garden (Pau Claris, 90).

Siguiente semana. Día 14 de agosto. Más de 400 solteros conociéndose en el BUS Hexperience (Port Esportiu, 14, Sant Adrià de Besòs). Es el nuevo plan de Here. Se especializan en ‘slow dating’, esa moda que tanto suena tras la pandemia que apuesta por quedadas ‘offline’ para conocer a desconocidos sin ‘matches’, ‘ghostings’ o conversaciones eternas que no llevan a nada. Repetirán experiencia con 200 solteros el 28 de agosto, en un tardeo al aire libre en la azotea del Chimú (Perú, 102).

A finales de mes, Kleff (la comunidad más grande de juegos de mesa de Europa) vuelve con su plan de ‘slow friending'. Juegos de mesa y lo que surja. Conocer a gente entre dados, cartas y tableros. 26 de agosto, en el espacio gastronómico de la Estació de França (avenida Marquès de la Argentera, 6-8).

Y el último sábado de agosto, día 29, fiesta en barco del Caffeine Social Club, “el Tinder del café”, con más de 135 personas para conocerse “sin pantallas” y “sin postureo”, solo con música, sol y baños en el Mediterráneo.

Noticias relacionadas

La agenda no acaba aquí. Ten en tu radar BeDazzling, expertos en ‘speed dating’, y otras plataformas de ‘slow friending’ como Timeleft, Gruppit, The Dinner Society Barcelona o Groupvibe, que también estarán montando planes con ligoteo este verano. Este verano te desinstalas todas las aplicaciones de ligue, asegurado.