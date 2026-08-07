Feria medieval a hora y media de Barcelona: estos son los mejores planes del fin de semana

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Brunch Electronik Festival

Electrónica en el Fòrum

"El 'brunch' más grande del año". Así es como anuncian su gran festival los organizadores de uno de los tardeos más longevos de Barcelona, el Brunch Electronik. Tres días con música que arranca a partir de las 3 de la tarde y se alarga hasta las 11 de la noche, la 1 y las 3 de la mañana (domingo, viernes y sábado, respectivamente). El cartel, además, es pontente, con nombres de la talla de Kaytranada.

Dónde: parque del Fòrum.

Cuándo: del 7 a 9 de agosto.

Anterior edición del festival del Brunch Electronik en el Fòrum de Barcelona. / BRUNCH ELECTRONIK

Mercadillos de este fin de semana

Para los fans del vintage

¿Buscando pasarte el fin de semana entre paraditas? Primera propuesta: el habitual circuito de Two Market. Del 7 al 9 de agosto estarán en la Central Poblenou (Pere IV, 117) con un Todo a 3€ para liquidar 'stock'. Y en la Nau Bostik (Ferran Turné, 11), un Todo a 2 y 1 € el 9 de agosto.

La Petite Parade (Corretger, 5) vuelve con su 'pop-up' del 7 al 9. Esperáte mucho vintage y segunda mano de los 80, 90 y principios de los 2000.

Pásate por la 'pop up' de Vintagerie (Sant Pere Més Alt, 19). Vintage en 'stock', cada día, hasta el 15 de agosto.

Y el Port Olímpic acoge un nuevo Port Flea. Domingo, más de 150 paraditas de vintage y segunda mano, zona gastro y 'djs' en primera línea de playa. Ojo, si vas, aprovecha para visitar la nueva tienda de Flea en el puerto.

Feria Medieval de Guimerà

Viaje en el tiempo

¿Buscando una excursión sube y baja? A una hora y media de Barcelona tienes Guimerà, que este fin de semana viajará en el tiempo con su Fira Medieval. Llenará las calles medievales del municipio (con ruinas de castillo incluidas) con recreaciones históricas, espectáculos y barra de comida medieval.

Dónde: Guimerà.

Cuándo: 8 y 9 de agosto.

Animación callejera durante la feria medieval de Guimerà. / Ajuntament de Guimerà

Gandules 2026

Cine a la fresca en el CCCB

Vuelve Gandules, el ciclo de cine veraniego a la fresca en el patio del CCCB. Su selección peliculera dialoga con la exposición del momento (esta temporada, ‘El culto a la belleza’), así que espera filmes que reflexionen sobre la presión estética y qué es la belleza, como 'The Substance'.

Dónde: CCCB (Montalegre, 5).

Cuándo: hasta el 13 de agosto.

Cine al aire libre del CCCB, el 'Gandules'. / CCCB

Festival Terramar

Música en Sitges

Vuelve el Terramar, el ciclo de conciertos al aire libre con olor a Mediterráneo que se celebra en el litoral de Sitges. Una apuesta cómoda para escuchar música en un jardín con una zona gastronómica exquisita. Estre año, el cartel viene con grandes nombres de la música nacional como Rosana, Rosario, Joan Dausà, Sergio Dalma, Sílvia Pérez Cruz y Sopa de Cabra.

Dónde: Cristobal Colon, s/n, Sitges.

Cuándo: hasta el 12 de agosto.

Chez Matisse. El legado de una nueva pintura

Matisse, a fondo

Matisse es uno de esos nombres del arte que todos conocen. Su uso de colores, su técnica y estilo pictórico, sus figuras, sus temas y las emociones que transmite han traspasado barreras generacionales. Descúbrelo a fondo en la exposición 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura', organizada conjuntamente con el Centre Pompidou, que recoge decenas de sus obras, desde su primer autorretrato hasta la libertad artística de sus últimos cuadros. Últimas semanas.

Dónde: CaixaFòrum (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 16 de agosto.

Laberintos naturales

'Escape room' al aire libre

Ya es oficial: todos los laberintos naturales (de paja o de maíz) han inaugurado temporada de 'escape room' al aire libre. Piérdete en la Catalunya rural y consigue premios. ¿Lograrás salir en tiempo récord o tendrán que venir a buscarte? Aquí tienes una guía con todos.

Vista áerea del anterior laberinto de La Nostra Mel, en Lleida. / La Nostra Mel

Mecal Air 2026

Cortometrajes a la fresca

Mecal Air es el ciclo de cortos del Poblenou. En total, 7 sesiones con diferentes temáticas, desde comedia y publicidad creativa hasta cortometrajes eróticos. Además, durante las sesiones hay también barra de comida y bebida, un cinefórum muy distendido.

Dónde: Can Framis (Roc Boronat, 116-126).

Cuándo: hasta el 28 de agosto.

Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?

Una exposición de otro planeta

Se te pondrá el dedo a lo E.T. señalando las estrellas. Es 'Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?', la exposición del CosmoCaixa que se adentra en la búsqueda de vida en el cosmos desde diversas vertientes, tanto la científica como la más pop y cultural. Un recorrido interactivo que aportará algunas respuestas a la eterna pregunta.

Dónde: Museo de la Ciencia CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).

Cuándo: hasta el 30 de agosto.

Nits en Viu

Fiesta en el Poble Espanyol

El agosto en Poble Espanyol viene cargado de música y gastronomía con las Nits en Viu, una propuesta con más de 30 conciertos divididos en cuatro ciclos (uno de salsa, otro de rock, otro de rumba y otro de pop femenino) de miércoles a sábado.

Dónde: Poble Espanyol (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 13).

Cuándo: hasta el 30 de agosto.

Refugio climático de Arts Santa Mònica

Oasis de sombra en la Rambla

Ya es una tradición estival: el Refugio climático de Arts Santa Mònica, una propuesta arquitectónica innovadora pensada para ser usada cuando más pica el calor. Este año es el 'Solar Index', una gran carpa que reacciona a la luz solar y protege de los rayos UV. Sí, la entrada es gratuita y cuenta con Wi-Fi.

Dónde: Arts Santa Mònica (La Rambla, 7).

Refugio Climático 'Solar Index' en Arts Santa Mònica, en el Raval, Barcelona. / Jordi Play / Santa Mònica

L’hora màgica al Monestir de Pedralbes

Citas al atardecer

Vuelve la apertura de puertas veraniega con la que el monasterio de Pedralbes pone su claustro gótico a disposición de la ciudadanía, para que lo disfrute bajo el encanto del atardecer. Cada martes y viernes, entre las 18 y las 21 h, entrada gratis (y sin reserva previa). Una estampa muy romántica para citas durante los meses de calor.

Dónde: Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes (Baixada del monestir, 9).

Cuándo: hasta el 8 de septiembre.

Aki Kaurismäki en la Filmoteca

Cine finlandés para el verano

Es la apuesta veraniega de la Filmoteca: Ari Kaurismäki, el célebre director finlandés que retrata las clases obreras y marginales nórdicas. Un ciclo con decenas de proyecciones de un director con una identidad única y carismática.

Dónde: La Filmoteca de Catalunya (plaza Salvador Seguí, 1)

Cuándo: hasta el 11 de septiembre.

Space Explorers: The ISS Experience

Viaja al espacio

A tu espalda, la Estación Espacial Internacional. Frente a ti, el planeta Tierra en todo su esplendor. A tus pies, el vacío del espacio. Da hasta vértigo. “Tierra trágame”, literal: sientes que necesitas volver a poner los pies sobre el suelo terrestre. Pero no se trata de un viaje exprés más allá de la estratosfera, a lo Katy Perry. Es la aventura inmersiva que acaba de abrir puertas en Barcelona. ‘Space Explorers: The ISS Experience’, se llama. Una experiencia de realidad virtual que se adentra en el día a día de un astronauta.

Dónde: Eclipso (Cúpula del CC Arenas, Gran Via de les Corts Catalanes, 385).

Una asistente pasea de forma virtual por la Estación Espacial Internacional. / Victòria Rovira / EPC

Pista de hielo del FCB

Refugio climático

¿Huyendo del calor? Aquí seguro que no sudas: es la pista de hielo del Barça, la única en Barcelona, y que ya lleva un mes abierta. Ahora está en una nueva ubicación (provisional, pensada para cubrir las necesidades del club mientras avanzan las obras del Espai Barça) y con instalaciones totalmente renovadas.

Dónde: Pista de Hielo Oficial FC Barcelona (Carles Ferrer i Salat, 7).

Nueva pista de hielo del FC Barcelona. / FCB

Visita La Llotja de Mar

700 años de historia

Aprovecha: la Cambra de Comerç de Barcelona abre las puertas de su sede, La Llotja de Mar, de forma libre. Es decir, se puede visitar el edificio histórico, de 700 años de historia, sin reserva. Una oportunidad única (es la primera vez que se hacen estas visitas de forma ininterrumpida). Además, hay opción de visitas guiadas con explicación del espacio.

Dónde: La Llotja de Mar (paseo Isabel II, 1).

Cuándo: cada día, de 11 a 17 h.

Steve McCurry. Icons

Lo mejor del fotógrafo, en Barcelona

Todo el mundo conoce las fotografías de Steve McCurry. Sí, el mítico fotógrafo del retrato de la niña afgana de ojos verdes que ha recorrido medio mundo. Ahora, están en Barcelona, en la exposición 'Steve McCurry. Icons', que recoge 150 de sus imágenes más emblemáticas tomadas durante los 40 años de carrera del fotógrafo.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 6 de septiembre.

Steve McCurry en el Palau Martorell de Barcelona, en la retrospectiva dedicada a su carrera. / JORDI COTRINA / EPC

Seny i rauxa

Un viaje a la arquitectura catalana

Nuevo 'must' para Instagram: la exposición 'Seny i rauxa', una muestra cronológica de la arquitectura catalana cuyos motivos rojos son altamente fotografiables. Un viaje a través de la historia de Catalunya y sus edificios que promete convertirse en una de las exposiciones del verano.

Dónde: DHub Barcelona (plaza Glòries Catalanes, 38).

Cuándo: hasta el 6 de septiembre.

'Seny i rauxa. Notícia de l'arquitectura catalana', en el Disseny Hub Barcelona (DHub). / Alejandro Garcia / EFE

Termoshow

Ciencia que quema

Una actividad familiar para pequeños científicos. ¿Cómo cambia la temperatura en diversos procesos físicos y químicos? ¿Qué sucede en incendios, volcanes o reacciones nucleares? Los talleres 'Termoshow' te lo explican para que tanto grandes como pequeños lo entiendan. En total, hay 23 sesiones programadas en todo el ciclo.

Dónde: Museu de la Ciència CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).

Cuándo: hasta el 7 de septiembre.

Rebels Beyond the Galaxy

Exposición gratuita de 'Star Wars'

Entre el centenar de espacios con aire acondicionado donde dejarte ver este tórrido verano, hay uno donde sentirás directamente el frío del espacio: 'Rebels Beyond the Galaxy', una exposición gratuita dedicada íntegramente a la saga 'Star Wars'. La muestra está comisariada por Alfredo Calles, coleccionista y apasionado de la saga, que ha prestado más de 150 piezas, como figuras a tamaño real, dioramas, naves e, incluso, piezas que fueron utilizadas en los rodajes de las películas.

Dónde: Casa Cupra Raval (paseo de Gràcia, 109-111).

Cuándo: hasta el 22 de septiembre.

El asalto de la ilusión

Una exposición llena de magia

Prepárate para que te tomen el pelo. 'El asalto de la ilusión' es una exposición inmersiva que usa la magia, el ilusionismo y los trucos visuales para profundizar en aspectos que marcan la sociedad de hoy, como la posverdad, las dinámicas de poder y las formas con las que se tergiversan las realidades. Ven a pasártelo bien con sus pruebas, acaba reflexionando sobre el mundo de hoy.

Dónde: Arts Santa Mònica (La Rambla, 7).

Cuándo: hasta el 27 de septiembre.

Obra de A.A.Murakami en la exposición 'El asalto de la ilusión'. / Jordi Play

Como una danza de estorninos

30 años de MACBA

'Como una danza de estorninos' es el nombre que recibe la nueva presentación de la colección del MACBA para celebrar el 30 aniversario del museo. Una revisión de las obras del fondo sin pasar por la cronología, abordándolas desde diálogos nuevos y rompedores sobre nuestra forma de ser y la de relacionarnos con el mundo.

Dónde: MACBA (plaza dels Àngels, 1).

Cuándo: hasta el 28 de septiembre.

El laberinto plástico que se alza en una de las salas de 'Como una danza de estorninos'. / JORDI OTIX

El culte a la bellesa

La belleza, en el CCCB

¿Qué es la belleza? ¿Y tú me lo preguntas? Es el tema de la exposición del CCCB que marcará la temporada: 'El culto a la belleza'. A través de análisis audiovisuales y en diferentes formatos, explora la evolución de los ideales de belleza a lo largo de la estética, cómo se han construido los cánones estéticos y cómo se han maltratado aquellos cuerpos y bellezas excluidos de la norma.

Dónde: CCCB (Montalegre, 5).

Cuándo: hasta el 8 de noviembre.

Balloon Story

600.000 globos

Este verano, pásate por la exposición inmersiva más divertida de Barcelona: Balloon Story, “la mayor exposición de globos del mundo”. 600.000 globos en más de 4.000 metros cuadrados. Un laberinto con salas temáticas, desde selvas hinchables con piscinas de de bolas hasta un polo norte de globos.

Dónde: Espacio Inmersa (Llull, 119).

Piscina de bolas en una selva hinchable en Ballon Story. / Pau Gracià / EPC

Los últimos días de Pompeya

Historia inmersiva

Lleva desde la primavera siendo uno de los 'hot spots' expositivos de Barcelona. Y no solo por el calor del volcán: más de 70.000 personas se han pasado por el pabellón Victòria Eugènia de Barcelona (el espacio IDEAL Centre d'Arts Digitals, temporalmente situado en Montjuïc) para ver ‘Los últimos días de Pompeya’, una exposición inmersiva que une realidad y ficción para explicar los mitos y las verdades de la antigua ciudad romana.

Dónde: Palau Victòria Eugènia (plaza de Carles Buïgas, 7).

Experiencia inmersiva en 'Los últimos días de Pompeya', nueva exposición del IDEAL, en el Palau Victòria Eugènia. / Nico Tomás / ACN

Gaudí, l'Atelier du divin

Realidad virtual en la Catedral

'Gaudí, l'Atelier du divin' es una experiencia inmersiva que aterriza en Barcelona en el marco del Año Gaudí, y plantea un recorrido a través de lecciones y aprendizajes sobre su universo, que termina con el sueño de culminar "la epopeya de todo un pueblo", la Sagrada Família.

Noticias relacionadas

Dónde: Catedral de Barcelona (pla de la Seu, 1).