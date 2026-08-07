La agenda
Feria medieval a hora y media de Barcelona: estos son los mejores planes del fin de semana
Actividades y planes de ocio para la semana del 3 al 9 de agosto
Guía de las mejores piscinas de Barcelona para el verano de 2026: baratas o exclusivas, con vistas al bosque o al mar
La actualidad del mañana en Barcelona de El Mundo Today
Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.
Brunch Electronik Festival
Electrónica en el Fòrum
"El 'brunch' más grande del año". Así es como anuncian su gran festival los organizadores de uno de los tardeos más longevos de Barcelona, el Brunch Electronik. Tres días con música que arranca a partir de las 3 de la tarde y se alarga hasta las 11 de la noche, la 1 y las 3 de la mañana (domingo, viernes y sábado, respectivamente). El cartel, además, es pontente, con nombres de la talla de Kaytranada.
Dónde: parque del Fòrum.
Cuándo: del 7 a 9 de agosto.
Mercadillos de este fin de semana
Para los fans del vintage
¿Buscando pasarte el fin de semana entre paraditas? Primera propuesta: el habitual circuito de Two Market. Del 7 al 9 de agosto estarán en la Central Poblenou (Pere IV, 117) con un Todo a 3€ para liquidar 'stock'. Y en la Nau Bostik (Ferran Turné, 11), un Todo a 2 y 1 € el 9 de agosto.
La Petite Parade (Corretger, 5) vuelve con su 'pop-up' del 7 al 9. Esperáte mucho vintage y segunda mano de los 80, 90 y principios de los 2000.
Pásate por la 'pop up' de Vintagerie (Sant Pere Més Alt, 19). Vintage en 'stock', cada día, hasta el 15 de agosto.
Y el Port Olímpic acoge un nuevo Port Flea. Domingo, más de 150 paraditas de vintage y segunda mano, zona gastro y 'djs' en primera línea de playa. Ojo, si vas, aprovecha para visitar la nueva tienda de Flea en el puerto.
Feria Medieval de Guimerà
Viaje en el tiempo
¿Buscando una excursión sube y baja? A una hora y media de Barcelona tienes Guimerà, que este fin de semana viajará en el tiempo con su Fira Medieval. Llenará las calles medievales del municipio (con ruinas de castillo incluidas) con recreaciones históricas, espectáculos y barra de comida medieval.
Dónde: Guimerà.
Cuándo: 8 y 9 de agosto.
Gandules 2026
Cine a la fresca en el CCCB
Vuelve Gandules, el ciclo de cine veraniego a la fresca en el patio del CCCB. Su selección peliculera dialoga con la exposición del momento (esta temporada, ‘El culto a la belleza’), así que espera filmes que reflexionen sobre la presión estética y qué es la belleza, como 'The Substance'.
Dónde: CCCB (Montalegre, 5).
Cuándo: hasta el 13 de agosto.
Festival Terramar
Música en Sitges
Vuelve el Terramar, el ciclo de conciertos al aire libre con olor a Mediterráneo que se celebra en el litoral de Sitges. Una apuesta cómoda para escuchar música en un jardín con una zona gastronómica exquisita. Estre año, el cartel viene con grandes nombres de la música nacional como Rosana, Rosario, Joan Dausà, Sergio Dalma, Sílvia Pérez Cruz y Sopa de Cabra.
Dónde: Cristobal Colon, s/n, Sitges.
Cuándo: hasta el 12 de agosto.
Chez Matisse. El legado de una nueva pintura
Matisse, a fondo
Matisse es uno de esos nombres del arte que todos conocen. Su uso de colores, su técnica y estilo pictórico, sus figuras, sus temas y las emociones que transmite han traspasado barreras generacionales. Descúbrelo a fondo en la exposición 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura', organizada conjuntamente con el Centre Pompidou, que recoge decenas de sus obras, desde su primer autorretrato hasta la libertad artística de sus últimos cuadros. Últimas semanas.
Dónde: CaixaFòrum (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).
Cuándo: hasta el 16 de agosto.
Laberintos naturales
'Escape room' al aire libre
Ya es oficial: todos los laberintos naturales (de paja o de maíz) han inaugurado temporada de 'escape room' al aire libre. Piérdete en la Catalunya rural y consigue premios. ¿Lograrás salir en tiempo récord o tendrán que venir a buscarte? Aquí tienes una guía con todos.
Mecal Air 2026
Cortometrajes a la fresca
Mecal Air es el ciclo de cortos del Poblenou. En total, 7 sesiones con diferentes temáticas, desde comedia y publicidad creativa hasta cortometrajes eróticos. Además, durante las sesiones hay también barra de comida y bebida, un cinefórum muy distendido.
Dónde: Can Framis (Roc Boronat, 116-126).
Cuándo: hasta el 28 de agosto.
Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?
Una exposición de otro planeta
Se te pondrá el dedo a lo E.T. señalando las estrellas. Es 'Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?', la exposición del CosmoCaixa que se adentra en la búsqueda de vida en el cosmos desde diversas vertientes, tanto la científica como la más pop y cultural. Un recorrido interactivo que aportará algunas respuestas a la eterna pregunta.
Dónde: Museo de la Ciencia CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).
Cuándo: hasta el 30 de agosto.
Nits en Viu
Fiesta en el Poble Espanyol
El agosto en Poble Espanyol viene cargado de música y gastronomía con las Nits en Viu, una propuesta con más de 30 conciertos divididos en cuatro ciclos (uno de salsa, otro de rock, otro de rumba y otro de pop femenino) de miércoles a sábado.
Dónde: Poble Espanyol (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 13).
Cuándo: hasta el 30 de agosto.
Refugio climático de Arts Santa Mònica
Oasis de sombra en la Rambla
Ya es una tradición estival: el Refugio climático de Arts Santa Mònica, una propuesta arquitectónica innovadora pensada para ser usada cuando más pica el calor. Este año es el 'Solar Index', una gran carpa que reacciona a la luz solar y protege de los rayos UV. Sí, la entrada es gratuita y cuenta con Wi-Fi.
Dónde: Arts Santa Mònica (La Rambla, 7).
L’hora màgica al Monestir de Pedralbes
Citas al atardecer
Vuelve la apertura de puertas veraniega con la que el monasterio de Pedralbes pone su claustro gótico a disposición de la ciudadanía, para que lo disfrute bajo el encanto del atardecer. Cada martes y viernes, entre las 18 y las 21 h, entrada gratis (y sin reserva previa). Una estampa muy romántica para citas durante los meses de calor.
Dónde: Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes (Baixada del monestir, 9).
Cuándo: hasta el 8 de septiembre.
Aki Kaurismäki en la Filmoteca
Cine finlandés para el verano
Es la apuesta veraniega de la Filmoteca: Ari Kaurismäki, el célebre director finlandés que retrata las clases obreras y marginales nórdicas. Un ciclo con decenas de proyecciones de un director con una identidad única y carismática.
Dónde: La Filmoteca de Catalunya (plaza Salvador Seguí, 1)
Cuándo: hasta el 11 de septiembre.
Space Explorers: The ISS Experience
Viaja al espacio
A tu espalda, la Estación Espacial Internacional. Frente a ti, el planeta Tierra en todo su esplendor. A tus pies, el vacío del espacio. Da hasta vértigo. “Tierra trágame”, literal: sientes que necesitas volver a poner los pies sobre el suelo terrestre. Pero no se trata de un viaje exprés más allá de la estratosfera, a lo Katy Perry. Es la aventura inmersiva que acaba de abrir puertas en Barcelona. ‘Space Explorers: The ISS Experience’, se llama. Una experiencia de realidad virtual que se adentra en el día a día de un astronauta.
Dónde: Eclipso (Cúpula del CC Arenas, Gran Via de les Corts Catalanes, 385).
Pista de hielo del FCB
Refugio climático
¿Huyendo del calor? Aquí seguro que no sudas: es la pista de hielo del Barça, la única en Barcelona, y que ya lleva un mes abierta. Ahora está en una nueva ubicación (provisional, pensada para cubrir las necesidades del club mientras avanzan las obras del Espai Barça) y con instalaciones totalmente renovadas.
Dónde: Pista de Hielo Oficial FC Barcelona (Carles Ferrer i Salat, 7).
Visita La Llotja de Mar
700 años de historia
Aprovecha: la Cambra de Comerç de Barcelona abre las puertas de su sede, La Llotja de Mar, de forma libre. Es decir, se puede visitar el edificio histórico, de 700 años de historia, sin reserva. Una oportunidad única (es la primera vez que se hacen estas visitas de forma ininterrumpida). Además, hay opción de visitas guiadas con explicación del espacio.
Dónde: La Llotja de Mar (paseo Isabel II, 1).
Cuándo: cada día, de 11 a 17 h.
Steve McCurry. Icons
Lo mejor del fotógrafo, en Barcelona
Todo el mundo conoce las fotografías de Steve McCurry. Sí, el mítico fotógrafo del retrato de la niña afgana de ojos verdes que ha recorrido medio mundo. Ahora, están en Barcelona, en la exposición 'Steve McCurry. Icons', que recoge 150 de sus imágenes más emblemáticas tomadas durante los 40 años de carrera del fotógrafo.
Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).
Cuándo: hasta el 6 de septiembre.
Seny i rauxa
Un viaje a la arquitectura catalana
Nuevo 'must' para Instagram: la exposición 'Seny i rauxa', una muestra cronológica de la arquitectura catalana cuyos motivos rojos son altamente fotografiables. Un viaje a través de la historia de Catalunya y sus edificios que promete convertirse en una de las exposiciones del verano.
Dónde: DHub Barcelona (plaza Glòries Catalanes, 38).
Cuándo: hasta el 6 de septiembre.
Termoshow
Ciencia que quema
Una actividad familiar para pequeños científicos. ¿Cómo cambia la temperatura en diversos procesos físicos y químicos? ¿Qué sucede en incendios, volcanes o reacciones nucleares? Los talleres 'Termoshow' te lo explican para que tanto grandes como pequeños lo entiendan. En total, hay 23 sesiones programadas en todo el ciclo.
Dónde: Museu de la Ciència CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).
Cuándo: hasta el 7 de septiembre.
Rebels Beyond the Galaxy
Exposición gratuita de 'Star Wars'
Entre el centenar de espacios con aire acondicionado donde dejarte ver este tórrido verano, hay uno donde sentirás directamente el frío del espacio: 'Rebels Beyond the Galaxy', una exposición gratuita dedicada íntegramente a la saga 'Star Wars'. La muestra está comisariada por Alfredo Calles, coleccionista y apasionado de la saga, que ha prestado más de 150 piezas, como figuras a tamaño real, dioramas, naves e, incluso, piezas que fueron utilizadas en los rodajes de las películas.
Dónde: Casa Cupra Raval (paseo de Gràcia, 109-111).
Cuándo: hasta el 22 de septiembre.
El asalto de la ilusión
Una exposición llena de magia
Prepárate para que te tomen el pelo. 'El asalto de la ilusión' es una exposición inmersiva que usa la magia, el ilusionismo y los trucos visuales para profundizar en aspectos que marcan la sociedad de hoy, como la posverdad, las dinámicas de poder y las formas con las que se tergiversan las realidades. Ven a pasártelo bien con sus pruebas, acaba reflexionando sobre el mundo de hoy.
Dónde: Arts Santa Mònica (La Rambla, 7).
Cuándo: hasta el 27 de septiembre.
Como una danza de estorninos
30 años de MACBA
'Como una danza de estorninos' es el nombre que recibe la nueva presentación de la colección del MACBA para celebrar el 30 aniversario del museo. Una revisión de las obras del fondo sin pasar por la cronología, abordándolas desde diálogos nuevos y rompedores sobre nuestra forma de ser y la de relacionarnos con el mundo.
Dónde: MACBA (plaza dels Àngels, 1).
Cuándo: hasta el 28 de septiembre.
El culte a la bellesa
La belleza, en el CCCB
¿Qué es la belleza? ¿Y tú me lo preguntas? Es el tema de la exposición del CCCB que marcará la temporada: 'El culto a la belleza'. A través de análisis audiovisuales y en diferentes formatos, explora la evolución de los ideales de belleza a lo largo de la estética, cómo se han construido los cánones estéticos y cómo se han maltratado aquellos cuerpos y bellezas excluidos de la norma.
Dónde: CCCB (Montalegre, 5).
Cuándo: hasta el 8 de noviembre.
Balloon Story
600.000 globos
Este verano, pásate por la exposición inmersiva más divertida de Barcelona: Balloon Story, “la mayor exposición de globos del mundo”. 600.000 globos en más de 4.000 metros cuadrados. Un laberinto con salas temáticas, desde selvas hinchables con piscinas de de bolas hasta un polo norte de globos.
Dónde: Espacio Inmersa (Llull, 119).
Los últimos días de Pompeya
Historia inmersiva
Lleva desde la primavera siendo uno de los 'hot spots' expositivos de Barcelona. Y no solo por el calor del volcán: más de 70.000 personas se han pasado por el pabellón Victòria Eugènia de Barcelona (el espacio IDEAL Centre d'Arts Digitals, temporalmente situado en Montjuïc) para ver ‘Los últimos días de Pompeya’, una exposición inmersiva que une realidad y ficción para explicar los mitos y las verdades de la antigua ciudad romana.
Dónde: Palau Victòria Eugènia (plaza de Carles Buïgas, 7).
Gaudí, l'Atelier du divin
Realidad virtual en la Catedral
'Gaudí, l'Atelier du divin' es una experiencia inmersiva que aterriza en Barcelona en el marco del Año Gaudí, y plantea un recorrido a través de lecciones y aprendizajes sobre su universo, que termina con el sueño de culminar "la epopeya de todo un pueblo", la Sagrada Família.
Dónde: Catedral de Barcelona (pla de la Seu, 1).
Suscríbete para seguir leyendo
- Shakira (49 años), sobre su historia con Gerard Piqué: 'Si no hubiera sido por el 'Waka Waka', no habría conocido al padre de mis hijos
- Boris y Rosa llevan más de 16 años sin pagar facturas: 'Siempre hay que depender de algo, pero hay que ser un poquito más libre
- Javier Ruiz deja TVE para dirigir La Séptima, la nueva cadena de televisión, y Cintora asume 'Mañaneros
- El 44% de bares y restaurantes de Barcelona pertenecen a extranjeros y por primera vez el personal extracomunitario es mayoría
- Bernat (40 años), después de estar en prisión, construyó una cabaña autosuficiente por cero euros: 'Yo vivo de la recolecta de setas, de plantas medicinales y de todo el material que reciclo
- Primera acción penal por el ático de lujo del Gobierno de Ayuso por prevaricación, malversación y fraude
- Barcelona abrirá el 15 de septiembre el plazo para solicitar las ayudas de 600 euros a la compra de ciclomotores eléctricos
- Catalunya abrirá compuertas en los embalses del Ter y el Llobregat para recuperar las playas