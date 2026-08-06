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Guía con todos los planes para el eclipse del 12 de agosto en Barcelona

¿No haces escapada a las zonas de alta visibilidad? No pasa nada: Barcelona tiene muchas actividades para exprimir el eclipse, que estará al 99,7% en la capital. Este verano todos nos sentiremos Stephen Hawking

Eclipse del 12 de agosto: Buscador de los mejores miradores de España para vivir el fenómeno

El TripAdvisor de los ‘sexcondites’ en Barcelona (escondites públicos y playas "discretas" donde practicar sexo)

Un grupo de estudiantes observan el eclipse con gafas de protección en el CosmoCaixa.

Un grupo de estudiantes observan el eclipse con gafas de protección en el CosmoCaixa. / LAURA GUERRERO

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Abel Cobos

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El 13 de agosto se prevé tortícolis generalizada: el día 12 estaremos todos cabeza hacia el cielo mirando el eclipse solar. Es el gran evento del verano, una ocasión única (en la península llevamos más de 100 años esperando, desde 1905 que no se divisa uno). Con la euforia del eclipse, tu cuñado no será el único experto astrofísico de la familia. Y aunque en Barcelona la visibilidad será parcial (del 99,7%, aproximadamente), la ciudad se suma a la fiebre astronómica con una decena de planes.

Una de las actividades más destacadas es la jornada de puertas abiertas en el Castell de Montjuïc (carretera de Montjuïc, 66). A partir de las 19 h y hasta las 21 h, se podrá acceder al monumento para echar un ojo al cielo. Para los que la palabra “eclipse” solo les evoque el tercer título de la saga ‘Crepúsculo’, habrá un experto astrónomo que explicará exactamente en qué consiste este fenómeno y dará unas instrucciones básicas de seguridad. Además, la entrada (a 12 euros para adultos, menores gratis) incluye gafas homologadas.

El Castillo de Montjuïc, en Barcelona

El Castillo de Montjuïc, en Barcelona, se sumergirá de lleno con planes del eclipse. / RICARD CUGAT / EPC

No son los únicos en regalar gafas homologadas para no dejarse los ojos haciendo avistamientos solares. El Museu de Ciències Naturals de Barcelona se suma a la iniciativa en sus distintas sedes, y estará regalando gafas con la compra de entradas en algunos de sus establecimientos. Puedes conseguirlas en el edificio del Fòrum (plaza Leonardo Da Vinci, 4-5), en el jardín botánico (Font i Quer, 2) y en el Centre Martorell de Exposicions (paseo de Picasso, 9).

Una imagen de la exposición 'MateMiFaSol' en CosmoCaixa.

Zona expositiva del espacio en el CosmoCaixa. / Fundació la Caixa

Y, por supuesto, el CosmoCaixa (Isaac Newton, 26), museo dedicado íntegramente a la ciencia, también se rinde de lleno a la euforia del eclipse. Entre otras actividades, el día 12 se podrá participar en el taller familiar ‘A la recerca de l’eclipsi’, que enseña el fenómeno a través de maquetas y donde aprenderás a construir un artefacto DIY para ver el sol sin riesgo, y disfrutar de la proyección ‘Planetari 3clipsi’, un vídeo en formato ‘fulldome’ (en su planetario) para ver imágenes de los eclipses en su total espectacularidad.

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