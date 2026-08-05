Estos son los mejores planes para disfrutar de Barcelona en agosto

¿Sin vacaciones? No hay problema. No todo lo que se cuece en agosto en la ciudad está diseñado para guiris. Sí, Barcelona también piensa en los que se quedan en casa cuando las aceras están a punto de cocción. Por ejemplo, dos clásicos en el calendario estival: las fiestas de Gràcia (del 15 al 21 de agosto) y las de Sants (del 22 al 30 de agosto). No son los únicos planes. Saca el calendario.

Edificio histórico de La Llotja de Mar. / Cambra de Comerç de Barcelona

¿Buscando algo cultural? Aprovecha para conocer el patrimonio barcelonés. No, no pienses en Sagrada Família o Park Güell, enclaves invadidos por el turismo de agosto, sino otros con mucha menos afluencia, como La Llotja de Mar (paseo Isabel II, 1), el edificio con 700 años de historia que hace de sede a la Cambra de Comerç de Barcelona (y es la primera vez que se hacen estas visitas de forma ininterrumpida).

Otra opción: el ciclo veraniego de Casas Singulares, que organiza planes culturales (conciertos y maridajes) en rincones emblemáticos como la Casa Amatller (paseo de Gràcia, 41), la Biblioteca Arús (paseo de Sant Joan, 26), la Casa Rocamora (Ballester, 12) y el Palau Savassona-Ateneu Barcelonès (Canuda, 6). También están con ciclo nocturno el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes (Baixada del monestir, 9) y el Centre Cultural el Born (plaza Comercial, 12). Última recomendación de puertas abiertas exclusivas, esta en el área metropolitana: la Masia Freixa, joya modernista de Terrassa.

La Masia Freixa, en Terrassa. / Turisme Terrassa

¿Prefieres un espectáculo de tecnología? Sube a lo alto de la montaña. El Tibidabo recupera en su plaza dels Somnis el ‘Laser Show’, una muestra de de luces, música y ‘flashes’ a la hora del cierre del parque. Y en el Palau Robert (paseo de Gràcia, 107), entrada gratis a su propuesta estival: ‘Tecnología [in]visible’, un exposición inmersiva y participativa dedicada a la tecnología puntera, para sentirte como en 'Blade Runner'.

Luces en el espectáculo 'Laser Show'. / Parc d'atraccions Tibidabo / Ajuntament de Barcelona

¿Eres de cine? Pásate por la renovada Phenomena Experience (Sant Antoni Maria Claret, 168), la sala con la mejor tecnología de cine de Catalunya que, además, este verano está con el ciclo ‘Clásicos contra el calor’, para disfrutar de filmes legendarios bajo el aire acondicionado. Otra opción cinéfila: los planes a la fresca, cuando se ha puesto el sol. Tienes el ciclo del CCCB (Montalegre, 5), el Gandules 2026, con películas para reflexionar sobre la presión estética, hasta el 13 de agosto, y el festival de cortometrajes Mecal Air 2026, que estará hasta el 28 de agosto con proyecciones al aire libre en Can Framis (Roc Boronat, 116).

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Para ir acabando… ¿un tardeo? La Churros vuelve a su formato 'open air' veraniego, La Terrrazza, en el Poble Espanyol (Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). Petardeo al aire libre. Una opción más cañera, el Brunch Electronik Festival en el Fòrum. Del 7 al 9 de agosto, con fiestas que arrancan desde las 3 de la tarde hasta las 11, la 1 o las 3 de la mañana, dependiendo del día. Y si estás buscando tu rollete veraniego, el 8 de agosto, Cites ràpides organiza un nuevo 'Vespreig' en Calella, un tardeo con ligoteo.