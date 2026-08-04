Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaHuelga El PratPecesIris TióJaume GiróAlquiler habitaciónViviendaAccidente AP7CyclosporaSeñal tráfico
instagramlinkedin

Escapadas paradisiacas

Estas calas turquesas de la Costa Brava están entre las más bonitas de España

Son los baños más instagrameables. Las mejores playas de Catalunya para una escapada paradisiaca. Estas calas a hora y media de Barcelona se han colado en la lista anual de 'National Geographic'

Los bomberos de Barcelona rescatan a un niño sepultado bajo seis toneladas de crema solar

La Cala d'Aiguablava de Begur.

La Cala d'Aiguablava de Begur. / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Abel Cobos

Abel Cobos

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

No hace falta coger un avión para pasarte todo el día tumbado en una cala paradisíaca. Catalunya tiene playas perfectas para ello. Empezando por la Costa Brava, la Cala d'Aiguablava de Begur (Baix Empordà, Girona) que, gracias a sus aguas cristalinas y turquesas, ha sido seleccionada por Viajes National Geographic como una de las 25 playas más bonitas de España. “Tiene 100 metros longitud”, avisan. Es decir: corre a primera hora como un jubilado en Benidorm para aparcar la toalla. Te espera "un entorno de acantilados, vegetación de pinares y aguas turquesa y cristalinas", resumen.

Cala Aiguablava (Begur).

Cala Aiguablava en Begur a vista de pájaro. / Archivo

También se ha colado en este top 25 la Cala Pola, a 4 kilómetros de Tossa de Mar. Imagínate un pequeño paraíso de arena gruesa, rodeada de rocas y enmarcada en precipicios escarpados llenos de pinos. Vamos, la estampa prototípica de la Costa Brava. National Geographic no son los únicos en aplaudir esta cala. La plataforma eBooking.com la destacó hace dos años como la tercera mejor de España. Vamos, un imperdible.

Pero a las playas no solo se viene a bañar. National Geographic, en otra de sus listas, destaca dos con mucho atractivo para dar un paseo. Son la Cala sa Tuna, en Begur, y Les Casetes del Garraf, en cuyas arenas y rocas todavía se alzan joyitas ancladas en el tiempo: las antiguas casas de pescadores que poblaban todo el litoral catalán. 

Las casitas del pueblo de Garraf

Las casitas del pueblo de Garraf / ÀLEX RECOLONS / ACN

Más allá de la Costa Brava, entre Tamarit y Tarragona está el bosque de la Marquesa, una zona que esconde varias calas, como Cala Fonda y Cala de la Roca Plana (dos clásicos se cuelan siempre en las listas de mejores playas) que todavía conservan una belleza natural y salvaje que ha podido huir de la gran urbanización costera de la región. 

Una última recomendación, esta en el extremo sur de Catalunya: el delta del Ebro. Tiene muchísimas playas, y todas extremadamente recomendables. Aparecen en mil guías -incluso en prestigiosos ránkings de revistas de viaje-, y con razón. La playa del Trabucador es posiblemente la más emblemática: un pequeño trozo de tierra rodeado de mar a ambos lados que te hará sentirte atrapado en medio de la nada, a lo ‘Lost’.

Noticias relacionadas

Vista aérea de una zona costera del delta del Ebro.

Vista aérea de una zona costera del delta del Ebro. / CLAIRE LOUIS

La zona interior de la playa cuenta con poquísima profundidad, así que tendrás que adentrarte muchísimo para que empiece a cubrir. Un lugar muy divertido para bañarte, pero también para posturear. Un bañito aquí va acompañado de muchísimo metraje carne de ‘influencer’. ¿Cómo redondear la visita al delta? Comiéndote un buen arroz, por supuesto. 

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lorena, dueña de una cafetería en Barcelona: 'Entre alquiler, sueldos, seguridad social y gastos fijos, son unos 7.700 euros
  2. Éxito en la eliminación de los peces de los lagos pirenaicos con un producto químico: 'Se demuestra que es posible restaurar el ecosistema
  3. Roca dejará de producir váteres en su fábrica de Gavà para hacer cuartos de baño enteros
  4. Seis muertos y 30 heridos en una colisión entre un autobús y una autocaravana en Italia
  5. ¿Dónde conseguir las gafas gratis de la ONCE y el gobierno para ver el eclipse solar? Puntos de recogida en Catalunya
  6. El Mundo Today | Los bomberos de Barcelona rescatan a un niño sepultado bajo seis toneladas de crema solar
  7. El Gobierno cesa a una funcionaria de Seguridad Nacional por informar de que habían entrado en Ceuta 49.000 inmigrantes
  8. Catalunya desactiva los avisos por calor y enciende los de lluvias torrenciales ante la llegada de fuertes chubascos acompañados de tormenta

Estas calas turquesas de la Costa Brava están entre las más bonitas de España

Estas calas turquesas de la Costa Brava están entre las más bonitas de España

Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

Directo | Trump asegura que EEUU e Irán están negociando y advierte sobre la "última oportunidad"

Directo | Trump asegura que EEUU e Irán están negociando y advierte sobre la "última oportunidad"

Marlaska recalca que no hubo ningún "aviso" del CNI y asegura que la UE reconoce "el extraordinario trabajo de España en Ceuta"

Marlaska recalca que no hubo ningún "aviso" del CNI y asegura que la UE reconoce "el extraordinario trabajo de España en Ceuta"

George R. R. Martin revela su lucha contra la depresión: "Puede que lo peor aún esté por llegar"

George R. R. Martin revela su lucha contra la depresión: "Puede que lo peor aún esté por llegar"

Marlaska asegura que han vuelto 70.000 de las 72.000 personas que entraron a Ceuta

Detenido en Almería por intentar atropellar a una víctima de violencia machista

Detenido en Almería por intentar atropellar a una víctima de violencia machista

Éxito en la eliminación de los peces de los lagos pirenaicos con un producto químico