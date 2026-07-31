Librerías diminutas y de barrio que sobreviven en Barcelona

Tumbado en la playa, bajo la sombrilla, una cerveza fresquita y un libro en la mano. Solo de leerlo se te relajan los hombros y se te descontractura la espalda. Es el planazo que te espera en unos días, cuando llegue agosto y puedas hacer pequeñas escapadas playeras (incluso si no tienes vacaciones, que para algo están los fines de semana). ¿Buscando abastecerte para que no te falte de nada? Recuerda: crema solar, bañadores, toallas y, por supuesto, una lectura fresquita. ¿Necesitas recomendaciones? Pues pásate por una librería pequeña de barrio y apoya a tu librero de confianza.

Este eslogan, de hecho, es el que usa la librería On The Road (Verdaguer i Callís, 14). “Àngel, tu librero de confianza”, dice el (viral) propietario en su Instagram, donde amansa miles de ‘likes’. En pocos metros cuadrados tiene decenas de libros, y no se corta en hacerte recomendaciones. Es experto en ‘matches’ literarios, incluso ha conquistado a Collboni: “Dice que soy su librero de confianza, y yo encantado", explica.

La librería callejera Set Vides, en el Raval. / A.C.

Otra recomendación en Ciutat Vella. Esta, todavía más minúscula: son solo 24 metros cuadrados. En Idealista se la rifarían por 1.000 euros. Aquí toda la mercancía está a pie de calle. Es una librería callejera, la Llibreria Set Vides (Junta de Comerç, s/n), especializada en segunda mano que imita el modelo neoyorquino de librería de compra rápida. No te cortes en pedirle recomendaciones a Mario y Teresa, el matrimonio propietario.

También puedes pedirle recomendaciones a Roger, nuevo propietario de La Insòlita (Ciutat de Granada, 76) desde hace unos pocos meses. “Librería de ensayo, humanidades, narrativa y especialidad en literatura de Europa del Este”, es la nueva propuesta del local. Avisa: después de mucho trabajo para arrancar esta etapa, necesita un respiro, así que el 8 de agosto se va de vacaciones. Tienes una semanita para correr a por tu recomendación veraniega.

Interior de la librería Calders, en Sant Antoni. / EPC

La lista de librerías de barrio es larguísima. De hecho, apunta el gremio, a pesar de las facilidades para comprar en línea, después de la pandemia ha habido un ‘boom’ de liberías pequeñas y especializadas. Lo que quiere el consumidor, añaden los libreros, es, además de una atención personalizada, poder tocar y manosear el libro a modo de ritual, y no limitarse a hacer ‘click’ en internet. Por eso, no es de extrañar que algunas librerías de barrio, como La Ciutat Invisible de Sants (Riego, 35), la Nollegiu del Poblenou (Pons i Subirà, 3) o la Calders de Sant Antoni (pasaje de Pere Calders, 9) tengan ya más seguidores en redes que algunas grandes superficies literarias.

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¿Quieres más sugerencias? Atento a esta batería final de recomendaciones. La Petita del Poblenou (Llull, 173), especializada en libros infantiles. Taifa Llibres (Verdi, 12), en Gràcia, con narrativa, novedades y un buen ‘stock’ de segunda mano. La Pebre Negre (Clot, 41), con estanterías de narrativa, no ficción, gastronomía y cómic. La Carbonera del Poble sec (Blai, 40), con muchísima variedad de editoriales alternativas y clubes de lectura. La Raposa del Poble-sec (Tapioles, 47), un bar vegano que esconde una librería feminista. Y La Impossible (Provença, 232), una librería conducida por mujeres con una nutrida agenda cultural.