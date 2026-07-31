Qué hacer esta semana en Barcelona: estos son los mejores planes

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Primer domingo de mes

Puertas abiertas en los museos de Barcelona

Arranca un nuevo mes, así que ya sabes lo que significa: hora de ir al museo gratis. Este domingo, equipamientos de la ciudad como el Museu Picasso, el Castell de Montjuïc, el MNAC, el Museu Frederic Marès o el CCCB están de puertas abiertas. Aquí tienes la lista completa.

Todo a 1 y 2€

Para los fans del vintage

¿Buscando pasarte el fin de semana entre paraditas? En Two Market están de liquidación en su tienda vintage Central Poblenou. Viernes y sábado Todo a 2€ y domingo Todo a 1€. Encuentra gangas por un par de monedas.

Dónde: Central Poblenou (Pere IV, 117)

Cuándo: del 31 de julio al 2 de agosto.

Laberintos naturales

'Escape room' al aire libre

Ya es oficial: todos los laberintos naturales (de paja o de maíz) han inaugurado temporada de 'escape room' al aire libre. Piérdete en la Catalunya rural y consigue premios. ¿Lograrás salir en tiempo récord o tendrán que venir a buscarte? Aquí tienes una guía con todos.

Vista áerea del anterior laberinto de La Nostra Mel, en Lleida. / La Nostra Mel

Visita La Llotja de Mar

700 años de historia

Aprovecha: la Cambra de Comerç de Barcelona abre las puertas de su sede, La Llotja de Mar, de forma libre. Es decir, se puede visitar el edificio histórico, de 700 años de historia, sin reserva. Una oportunidad única (es la primera vez que se hacen estas visitas de forma ininterrumpida). Además, hay opción de visitas guiadas con explicación del espacio.

Dónde: La Llotja de Mar (paseo Isabel II, 1).

Cuándo: cada día, de 11 a 17 h.

Festival Terramar

Música en Sitges

Vuelve el Terramar, el ciclo de conciertos al aire libre con olor a Mediterráneo que se celebra en el litoral de Sitges. Una apuesta cómoda para escuchar música en un jardín con una zona gastronómica exquisita. Estre año, el cartel viene con grandes nombres de la música nacional como Rosana, Rosario, Joan Dausà, Sergio Dalma, Sílvia Pérez Cruz y Sopa de Cabra.

Dónde: Cristobal Colon, s/n, Sitges.

Cuándo: del 31 de julio al 12 de agosto.

Cinema Lliure

Cinefórum en la playa

Alerta a los que no quieran pagar: última semana para pasarse por el ciclo gratis de cine que se celebra íntegramente en la playa. Es el Cinema Lliure, que esta temporada cuenta con cinco proyecciones actuales en una gran pantalla instalada frente al mar.

Dónde: playa Sant Sebastià.

Cuándo: hasta el 2 de agosto.

Preparativos para una sesión de Cinema Lliure en la playa de Sant Sebastià. / Cinema Lliure

Rumore Nights en Barcelona

Martes de cabaret

Llega a su fin el ciclo Rumore Nights, la propuesta de julio de La Cinc de Apolo que proponía martes cabarestescos con espectáculos travestí (de 22 h a medianoche) y sesiones de 'dj' (hasta las 3 am, para los que quieran alargar). Este martes, última edición, a cargo de la artista local Kika Superputa.

Dónde: Sala Apolo (Nou de la Rambla, 113).

Cuándo: 28 de julio.

Nits d'Estiu al CaixaFòrum

Música y cultura en Montjuïc

Tras una temporada de éxitos, CaixaFòrum vuelve a despedirse del Nits d’Estiu, su ciclo veraniego de actividades tras la puesta de sol. Este miércoles, última sesión, con una noche dedicada al rock.

Dónde: CaixaFòrum (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: 29 de julio.

Nits en Viu

Fiesta en el Poble Espanyol

El agosto en Poble Espanyol viene cargado de música y gastronomía con las Nits en Viu, una propuesta con más de 30 conciertos divididos en cuatro ciclos (uno de salsa, otro de rock, otro de rumba y otro de pop femenino) de miércoles a sábado.

Dónde: Poble Espanyol (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 13).

Cuándo: del 29 de julio al 30 de agosto.

Grec Festival 2026

50 años del Grec

El gran festival de las artes escénicas de Barcelona, el Grec, se despide. Llega a su fin la edición de 2026, que ha sido muy especial porque ha marcado su 50 aniversario. Aprovecha: este viernes dice adiós.

Cuándo: hasta el 31 de julio.

40 años de cine español

44 peliculones

Los cines Renoir cumplen 40 años y lo celebran con el ciclo '40 años de cine español', que proyectará clásicos nacionales 'non-stop'. En total, 44 películas, 44 directores y 1 película al día. Últimas sesiones.

Dónde: Renoir Floridablanca (Floridablanca, 135).

Cuándo: hasta el 1 de agosto.

Parking Shakespeare

Teatro 'open air'

Tradición veraniega: teatro gratis en el parque de la Estació del Nord. Es la propuesta anual de Parking Shakespeare. Interpretaciones de Shakespeare al aire libre. Este año han escogido la obra ‘Hamlet’ (que recuperan “de forma muy libre”). Todos los días de julio, excepto martes y miércoles.

Dónde: parque de la Estació del Nord.

Cuándo: hasta el 3 de agosto.

L’hora màgica al Monestir de Pedralbes

Citas al atardecer

Vuelve la apertura de puertas veraniega con la que el monasterio de Pedralbes pone su claustro gótico a disposición de la ciudadanía, para que lo disfrute bajo el encanto del atardecer. Cada martes y viernes, entre las 18 y las 21 h, entrada gratis (y sin reserva previa). Una estampa muy romántica para citas durante los meses de calor.

Dónde: Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes (Baixada del monestir, 9).

Cuándo: hasta el 8 de septiembre.

Space Explorers: The ISS Experience

Viaja al espacio

A tu espalda, la Estación Espacial Internacional. Frente a ti, el planeta Tierra en todo su esplendor. A tus pies, el vacío del espacio. Da hasta vértigo. “Tierra trágame”, literal: sientes que necesitas volver a poner los pies sobre el suelo terrestre. Pero no se trata de un viaje exprés más allá de la estratosfera, a lo Katy Perry. Es la aventura inmersiva que acaba de abrir puertas en Barcelona. ‘Space Explorers: The ISS Experience’, se llama. Una experiencia de realidad virtual que se adentra en el día a día de un astronauta.

Dónde: Eclipso (Cúpula del CC Arenas, Gran Via de les Corts Catalanes, 385).

Pista de hielo del FCB

Refugio climático

¿Huyendo del calor? Aquí seguro que no sudas: es la pista de hielo del Barça, la única en Barcelona, y que ya lleva un mes abierta. Ahora está en una nueva ubicación (provisional, pensada para cubrir las necesidades del club mientras avanzan las obras del Espai Barça) y con instalaciones totalmente renovadas.

Dónde: Pista de Hielo Oficial FC Barcelona (Carles Ferrer i Salat, 7).

Chez Matisse. El legado de una nueva pintura

Matisse, a fondo

Matisse es uno de esos nombres del arte que todos conocen. Su uso de colores, su técnica y estilo pictórico, sus figuras, sus temas y las emociones que transmite han traspasado barreras generacionales. Barcelona acoge la exposición 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura', organizada conjuntamente con el Centre Pompidou, que recoge decenas de sus obras, desde su primer autorretrato hasta la libertad artística de sus últimos cuadros y gouaches.

Dónde: CaixaFòrum (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 16 de agosto.

Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?

Una exposición de otro planeta

Se te pondrá el dedo a lo E.T. señalando las estrellas. Es 'Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?', la exposición del CosmoCaixa que se adentra en la búsqueda de vida en el cosmos desde diversas vertientes, tanto la científica como la más pop y cultural. Un recorrido interactivo que aportará algunas respuestas a la eterna pregunta.

Dónde: Museo de la Ciencia CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).

Cuándo: hasta el 30 de agosto.

Steve McCurry. Icons

Lo mejor del fotógrafo, en Barcelona

Todo el mundo conoce las fotografías de Steve McCurry. Sí, el mítico fotógrafo del retrato de la niña afgana de ojos verdes que ha recorrido medio mundo. Ahora, están en Barcelona, en la exposición 'Steve McCurry. Icons', que recoge 150 de sus imágenes más emblemáticas tomadas durante los 40 años de carrera del fotógrafo.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 6 de septiembre.

Seny i rauxa

Un viaje a la arquitectura catalana

Nuevo 'must' para Instagram: la exposición 'Seny i rauxa', una muestra cronológica de la arquitectura catalana cuyos motivos rojos son altamente fotografiables. Un viaje a través de la historia de Catalunya y sus edificios que promete convertirse en una de las exposiciones del verano.

Dónde: DHub Barcelona (plaza Glòries Catalanes, 38).

Cuándo: hasta el 6 de septiembre.

Termoshow

Ciencia que quema

Una actividad familiar para pequeños científicos. ¿Cómo cambia la temperatura en diversos procesos físicos y químicos? ¿Qué sucede en incendios, volcanes o reacciones nucleares? Los talleres 'Termoshow' te lo explican para que tanto grandes como pequeños lo entiendan. En total, hay 23 sesiones programadas en todo el ciclo.

Dónde: Museu de la Ciència CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).

Cuándo: hasta el 7 de septiembre.

El asalto de la ilusión

Una exposición llena de magia

Prepárate para que te tomen el pelo. 'El asalto de la ilusión' es una exposición inmersiva que usa la magia, el ilusionismo y los trucos visuales para profundizar en aspectos que marcan la sociedad de hoy, como la posverdad, las dinámicas de poder y las formas con las que se tergiversan las realidades. Ven a pasártelo bien con sus pruebas, acaba reflexionando sobre el mundo de hoy.

Dónde: Arts Santa Mònica (La Rambla, 7).

Cuándo: hasta el 27 de septiembre.

Como una danza de estorninos

30 años de MACBA

'Como una danza de estorninos' es el nombre que recibe la nueva presentación de la colección del MACBA para celebrar el 30 aniversario del museo. Una revisión de las obras del fondo sin pasar por la cronología, abordándolas desde diálogos nuevos y rompedores sobre nuestra forma de ser y la de relacionarnos con el mundo.

Dónde: MACBA (plaza dels Àngels, 1).

Cuándo: hasta el 28 de septiembre.

El culte a la bellesa

La belleza, en el CCCB

¿Qué es la belleza? ¿Y tú me lo preguntas? Es el tema de la exposición del CCCB que marcará la temporada: 'El culto a la belleza'. A través de análisis audiovisuales y en diferentes formatos, explora la evolución de los ideales de belleza a lo largo de la estética, cómo se han construido los cánones estéticos y cómo se han maltratado aquellos cuerpos y bellezas excluidos de la norma.

Dónde: CCCB (Montalegre, 5).

Cuándo: hasta el 8 de noviembre.

Balloon Story

600.000 globos

Este verano, pásate por la exposición inmersiva más divertida de Barcelona: Balloon Story, “la mayor exposición de globos del mundo”. 600.000 globos en más de 4.000 metros cuadrados. Un laberinto con salas temáticas, desde selvas hinchables con piscinas de de bolas hasta un polo norte de globos.

Dónde: Espacio Inmersa (Llull, 119).

Los últimos días de Pompeya

Historia inmersiva

Lleva desde la primavera siendo uno de los 'hot spots' expositivos de Barcelona. Y no solo por el calor del volcán: más de 70.000 personas se han pasado por el pabellón Victòria Eugènia de Barcelona (el espacio IDEAL Centre d'Arts Digitals, temporalmente situado en Montjuïc) para ver ‘Los últimos días de Pompeya’, una exposición inmersiva que une realidad y ficción para explicar los mitos y las verdades de la antigua ciudad romana.

Dónde: Palau Victòria Eugènia (plaza de Carles Buïgas, 7).

Gaudí, l'Atelier du divin

Realidad virtual en la Catedral

'Gaudí, l'Atelier du divin' es una experiencia inmersiva que aterriza en Barcelona en el marco del Año Gaudí, y plantea un recorrido a través de lecciones y aprendizajes sobre su universo, que termina con el sueño de culminar "la epopeya de todo un pueblo", la Sagrada Família.

Noticias relacionadas

Dónde: Catedral de Barcelona (pla de la Seu, 1).