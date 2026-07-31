Lanzan en Barcelona el primer helado fluorescente con vitaminas y cafeína para discotecas y festivales

Parece una alucinación de tanta ola de calor. Hoy en la discoteca la gente relame helados en vez de copas. Son polos pensados para las pistas de baile: con luz ultravioleta, brillan en la oscuridad. Casi tanto como la dentadura de Trump.

Runners con helados fosforistos en el Sutton. / Zowy Voeten / EPC

Son helados para adultos. Tienen vitamina C, B2, magnesio, electrolitos, los suplementos de moda que la humanidad devora ahora en busca de la juventud eterna. Incluyen hasta chute de cafeína suficiente para darte alas. “75 miligramos. Es como un Red Bull en polo”, compara Madeleine Holmström, directora de marca de Hydro:Ice. “Yo lo tomo antes de entrenar porque también contiene niacina. Es una opción saludable para quienes buscan activarse”.

Hydro:Ice es una nueva marca de The Magnum Ice Cream Company. Ayer era la presentación oficial en Europa. Hubo barra libre de helados fosforitos durante la multitudinaria fiesta 'runner' de Gravity en el Sutton de Barcelona: más de 600 corredores de marcha (literal) en la discoteca. Y ya van tres ediciones.

¿Por qué brillan en la oscuridad? “Ambos helados –detalla la marca- contienen una fuente de vitamina B2 (riboflavina), que presenta fluorescencia de forma natural bajo la luz ultravioleta”. Y no, el estómago no se te ilumina al comerlos como si fueras una luciérnaga.

Ya se pueden comprar en quioscos y pequeños supermercados. Hay dos helados fosforitos a elegir. Ice Refresh. El amarillo. Tiene vitaminas C y B2 y magnesio. Sabor limón con interior de kiwi. Ice Recharge. El naranja. Este es el que tiene niacina, vitamina B2 y chute de cafeína. Sabor naranja y guaraná. “Solo tienen 66 kilocalorías”, detalla la directora de marca. Y están buenos, sí.

Lo que brilla es una una fuente de vitamina B2: riboflavina.. / Zowy Voeten / EPC

Son helados pensados para festivales, discotecas y fiestas ‘wellness’, la nueva plaga del ocio. Para los “healthy hedonists”, así los llama Madeleine. Hedonistas saludables. Eso incluye tanto a deportistas como a ‘ravers’. Es el lema, de hecho, de su nueva campaña en redes: “Los 'ravers' también son atletas”. Invitan a los festivaleros a registrar su número de pasos entre escenario y escenario. “La semana pasada en Tomorrowland yo hice 35.000 pasos al día”, promete la directora de marca. El ganador se llevará 4.000 euros y dos entradas para el Amsterdam Dance Event

El año pasado hicieron una prueba piloto con los helados fluorescentes en Ibiza. “Fue una locura”, resopla Madeleine. La semana pasada ya se vio a algún DJ rechupeteando helados fosforitos en el festival electrónico Tomorrowland de Bélgica. Este mes se estrenan en España y Portugal. En breve llegarán a Países Bajos. Ya están preparando más “novedades cool”, anuncian. ¿Helados de creatina?

‘Healthy Fest’

“La sociedad está cambiando”, garantiza Nicole. “Cada vez son más los jóvenes que escogen no beber alcohol, hacer deporte, que priorizan tener una vida saludable”. Nicole Douglas Aranda es la fundadora de Gravity Run, el club detrás de estas fiestas runners de masas. Empezó siendo un grupito de amigos que salían a correr. Ahora se juntan cada semana hasta 100 runners por sesión: jueves (7 km) y domingos (10/16 km). “Tener una vida sana –insiste Nicole- no tiene que ser aburrido”. No lo dice solo ella. Es la tendencia de moda: las fiestas saludables se multiplican a la misma velocidad que los casos de corrupción. Hay ‘coffe raves’ en Barcelona –mañaneos a base de café de especialidad- con 2.000 personas en lista de espera.

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La fiesta runner incluyó ayer paseíto de 5 km por la Diagonal y fiesta ‘healthy’ con DJ en el Sutton. ‘Recovery’ social con bailoteo en mallas y helados fosforitos. Esta es la tercera sesión de running-disco que organiza Gravity. Se estrenaron en Sutton el pasado enero con 450 corredores de fiesta. En marzo hicieron ‘sold out’: 900 personas y más de 100 en lista de espera. ‘Healthy Fest’, han pensado en llamar a estas juergas saludables. Su idea, vista la acogida, es intentar formar parte de grandes festivales, tipo Primavera y Cruïlla. Fiesta + música + deporte. “Hacia ahí es donde va el futuro”, pronostican.