Así pasan las vacaciones de verano en Barcelona superhéroes y villanos

“No es verano –dicen en Les Botigues de Sitges- hasta que no ves a un Alien corriendo a pillar olas”. En cuanto empieza a apretar el calor, aquí sacan la tabla de surf Aliens, Predators, mandalorianos y buena parte de los superhéroes de Marvel. Este año se ha estrenado sobre las olas hasta el Motorista Fantasma. En esta playa se ven héroes y villanos con la pachorra de Homer Simpson. “Esta gente también necesita hacer vacaciones”, les justifica su paparazi.

Asi es la vida secreta de los superhéroes y villanos /

Spiderman lee tranquilamente EL PERIÓDICO en un banco del parque ajeno al revuelo del estreno de su nueva película. Chewbacca practica con el ‘skate’ en el paseo marítimo mientras dos aliens se pican al ajedrez. Darth Vader pedalea en bici con el emperador Palpatine de paquete. Ojo, que con estas olas de calor los jedis no acaben todos en el Lado Oscuro buscando una sombra.

Dos aliens juegan al ajedrez. / Suppaduppa666

David Cubero, se llama este paparazi de ciencia ficción. Aunque la gente al verlo lo que suele decir es: “¿Qué está haciendo el tío este?”. En octubre cumple 50 y sigue jugando a diario con muñecos. Tiene más juguetes que sus tres hijos juntos. “Y sus amigos”, puntualiza él sin cara de exagerar. Tarda más en hacer la maleta de los muñecos que la suya. Le ha parado la policía varias veces. “No entienden nada –se ríe-. ‘¿Qué haces ahí estirado?’. ‘¿Qué haces con un muñeco?”.

David Cubero monta una escena de superhéroes con un mini arcade en su posproductora de efectos especiales de Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

En las redes es @suppaduppa666 (una palabreja que leyó en un manga de Dr Slump). “Keep your toys alive!”. Es su grito de guerra en Instagram. “¡Mantén vivos a tus juguetes!” Hace casi 20 años que los suyos se hicieron ‘influencers’. Es un 'hobby' que acumula 16,5 millones de publicaciones solo en Instagram: ‘toy photography’. Fotografía de juguetes. Ahora los muñecos de las redes tienen más vida social que Tamara Falcó.

Le gustan las bambalinas. “Siempre me ha gustado imaginar qué pasa cuando las cámaras no están enfocando la acción –explica David-. Cuando están en su casa, cuando van a la compra o cuando van al lavabo”. Él fotografía a superhéroes y malos malísimos en las situaciones más prosaicas. Hasta ha pillado a Batman y al Joker compartiendo 'burgers'. También ha recreado obras de arte con muñecos de Marvel. Han sido sus fotos más virales: El Hombre de Vitruvio, La creación de Adán o La última cena, en versión Iron Man. “Creo que lo publicó por primera vez el ‘Metro’ de Rusia, no sé cómo llegó allí –recuerda David-, y empezó a salir por todas partes”.

La evolución en versión Iron man. / Suppaduppa666

Ya se ha acostumbrado a que la gente se pare en seco a mirarlo. “Se generan situaciones bastante divertidas”, se ríe. Sobre todo con las fotos del surf. Las hace en la playa de Les Botigues de Sitges, donde veranea con su familia y muñecos. Y ahí lo ves: un tipo de 50 años en bañador intentando pillar olas con un mini Alien o el Motorista Fantasma. Una, dos, 20 veces. “Acabo con unas agujetas terribles”.

“Lo que me motiva –confiesa David- es que el que vea la foto se ría un poco”. Puede tardar dos días en hacer una (monta hasta miniexplosiones). Intenta no hacerlo en más de dos horas. “Más que nada porque tengo tres hijos”, se ríe. El pequeño -9 años- ya ha empezado a hacer su propia colección (Five nights at Freddy’s, Stranger things, Transformers).

Y sí, está acostumbrado a ver a los superhéroes de capa caída. Siempre tiene a mano alguna de recambio, por si acaso. Te enseña cajas y cajas donde viven apelotonados todos los superhéroes de Marvel. ¿Se siente protegido? “Protegidos se tienen que sentir ellos –se ríe-. Son muy delicados y a la mínima que los tocas se rompe algo”.

Spiderman lee EL PERIÓDICO mientras El Castigador juega al arcade. / Zowy Voeten / EPC

En dos minutos te monta una miniescena costumbrista: Spider-man lee EL PERIÓDICO mientras El Castigador juega al arcade (un chico de Canadá le manda réplicas en miniatura). El resto de la ‘troupe’ Marvel cotillea el posado tras un muro de ladrillo. Esta es su posproductora de efectos especiales , Solidcam, en Barcelona, donde suele capturar los posados de interiores. Parece el despacho de Papá Noel. Hay armarios, estanterías, cajones llenos de muñecos. Réplicas de parecido asombroso. de Robocop a Indiana Jones. Cajitas metálicas llenas de cuerpos desmembrados a lo asesino en serie. “¿Ves esa caja de madera? –David señala una vitrina enmarcada- Son los muñecos de cuando yo era pequeño. Mi colección de Star Wars”. Se ve un Luke Skywalker del 77, lo menos. Desde entonces, dice, no ha parado.

El Spider-man de la foto, por cierto, le llegó la semana pasada. “Me lo trajo una amiga de Japón, aquí se agotó –detalla el coleccionista-, no había manera de comprarlo, ese es otro de los temas”. David resopla. “Conseguirlos es fácil. Conseguirlos a buen precio es complicado”.

Detalle de Spiderman y El Castigador, en su tiempo libre. / Zowy Voeten / EPC

David empezó a fotografiar juguetes antes de Instagram. “Hacía cómics”, recuerda. “Los usaba de referencia. Dibujaba a partir de las fotos que hacía a los muñecos”. Y las empezó a colgar en Facebook. De eso hace ya casi 20 años. “Le hacían gracia a la gente”, dice sin darse importancia. “Y más o menos sigue teniendo acogida”. Eso quiere decir que sus fotos se han expuesto en Shanghái y Singapur, alguna sigue dando vueltas por Francia. Hasta las ha compartido el Hulk original, Lou Ferrigno, el de la serie de los 80.

“Pasan cosas cada año. Cosas que no esperas -se encoge de hombros-. Hasta le pidieron sus muñecos de Iron Man para una película: ‘100 metros’, con Dani Rovira. “Al final acabas trabajando para todas esas marcas de las que eras tan fan cuando eras pequeño –sonríe-. Es una forma de cerrar el círculo muy divertida”.

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El muñeco con el que más ha jugado, por cierto, no es ni de Marvel ni de Star Wars. Es un esqueleto minúsculo que su padre ganó en una feria por 20 pesetas.