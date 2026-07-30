Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IncendiosZamoraInés GarcíaCamp NouBarcelonaKanye WestProstituciónCubaDespoblado
instagramlinkedin

2 de agosto

Estos son los museos que puedes visitar gratis este primer domingo de mes en Barcelona

Culturízate por encima de tus posibilidades. Este domingo toca ir de museos por tu cara bonita: es primer domingo de mes

Qué hacer esta semana en Barcelona: estos son los mejores planes

Pabellón Mies Van der Rohe.

Pabellón Mies Van der Rohe. / Instagram

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ana Sánchez

Ana Sánchez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Este domingo toca ir de museos por tu cara bonita. Es primer domingo de mes. Eso significa que abre gratis una quincena de centros culturales de Barcelona. Desde galerías de arte hasta ruinas romanas. Culturízate por encima de tus posibilidades. Consulta aquí los horarios de visita de este 2 de agosto.

Pabellón Mies Van der Rohe (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 7). De 10 h a 20 h.

Museo Picasso (Montcada,15-23). De 9 a 20 h, siempre con reserva previa.

Museo Marítimo (avda. Drassanes, s/n). La entrada es gratuita todos los domingos a partir de las 15 h. Hasta las 20 h (último acceso a las 19 h).

También tienen entrada gratuita los espacios del Museu d’Història:

  • Bon Pastor: de 11 a 15 h y de 16 a 18 h
  • Domus de Sant Honorat: de 10 a 14 h
  • El Born Centro de Cultura y Memoria : de 10 a 20 h
  • El Call: de 11 a 15 h y de 16 a 19 h
  • Oliva Artés: de 11 a 15 h y de 16 a 18 h
  • Park Güell: de 9.30 a 18.30 h
  • Plaça del Rei: de 10 a 20 h
  • Refugi 307: 10.30 h (ing) 11.30 h (cas) 12.30 h (cat)
  • Santa Caterina: de 10 a 14 h
  • Temple d’August: de 10 a 20 h
  • Turó de la Rovira: de 10 a 15 h
  • Via Sepulcral Romana: de 11 a 15 h y de 16 a 19 h
  • Vil·la Joana: de 10 a 15 h

Museo Etnológico y de Culturas del Mundo (Montcada, 12-14, y p.º Santa Madrona, 16). De 10 h a 19.30 h. El resto de domingos también es gratis de 15 h a 19.30 h.

Museo de Ciencias Naturales de Barcelona (Leonardo Da Vinci, 4-5). De 10 h a 20 h. El resto de domingos del año, a partir de las 15.00 h.

MNAC (Palau Nacional, Parque de Montjuïc, s/n). De 10 h a 15 h. También tiene acceso gratuito cada sábado a partir de las 15.00 h. En ambos casos es necesario reservar la entrada online.

Museo de la Música (Lepant, 150). De 10 a 19 h. También se puede visitar gratis el resto de domingos a partir de las 15 h y los jueves, de 18 h a 21 h.

CCCB (Montalegre, 5). De 15 h a 20 h. Hace falta reserva previa desde su web.

Foto Colectania (P.º Picasso, 14). De 11 h a 15 h.

Museo del Diseño (Pl. Glòries Catalanes, 37). De de 9 a 21 h. El resto de domingos es gratis de 15 h a 20 h.

Castell de Montjuïc (Ctra. Montjuïc, 66). De 10 h a 20 h. El resto de domingos abre también gratis a las 15 h.

Museo Frederic Marès (Pl. Sant Iu, 5). De 11 a 20 h. El resto de domingos abre gratis a partir las 15 h.

Noticias relacionadas

Hay una excepción en la lista: el Macba (Pl. Àngels, 1) ofrece entrada gratis los sábados en vez de los domingos. De 16 h a 19.30 h. Con reserva previa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. García-Page rechaza el indulto a Laura Borràs: 'No podemos indultar la corrupción, aunque sea con agostidad
  2. Giussepina vive en la montaña como hace un siglo, sin nevera, teléfono, radio o televisión: 'No me gusta
  3. El caso de Leyla Kazim, la mujer que no hizo nada en el trabajo durante un año: 'Dejé de trabajar para ver cuánto tardaría alguien en darse cuenta
  4. Eclipse solar 2026: horario, cuánto durará y mejores ciudades para verlo
  5. El Ayuntamiento de Ripoll contrata a una hija de la alcaldesa Sílvia Orriols como policía local: 'No permitiré que se la acuse de ser una enchufada
  6. PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP cierran una reforma del reglamento del Parlament para blindar las sanciones por discursos de odio
  7. ¿Dónde se verá mejor el eclipse este 12 de agosto? Buscador de los sitios más espectaculares de España
  8. Llamarse Meritxell Serret o Marta Rovira no es lo mismo para el Supremo que Aldama

La economía española acelera y crece un 0,7% en el segundo trimestre

La economía española acelera y crece un 0,7% en el segundo trimestre

Estos son los museos que puedes visitar gratis este primer domingo de mes en Barcelona

Estos son los museos que puedes visitar gratis este primer domingo de mes en Barcelona

Lluvia de Delta Acuáridas en julio: prepárate para ver caer hasta 25 estrellas fugaces por hora

Lluvia de Delta Acuáridas en julio: prepárate para ver caer hasta 25 estrellas fugaces por hora

La criminalidad baja un 11,2% en Barcelona con el refuerzo de los dispositivos policiales y de proximidad

La criminalidad baja un 11,2% en Barcelona con el refuerzo de los dispositivos policiales y de proximidad

El CZFB identifica la falta de perfiles híbridos como el principal reto del talento en la industria 4.0

El CZFB identifica la falta de perfiles híbridos como el principal reto del talento en la industria 4.0

La esencia del Ebro desde dentro

La esencia del Ebro desde dentro

'Viaje al centro de la tele' y 'Maestros de la Costura Celebrity' impulsan el liderazgo del prime time para La 1

'Viaje al centro de la tele' y 'Maestros de la Costura Celebrity' impulsan el liderazgo del prime time para La 1

Directo | Estabilizados los frentes este y norte en el incendio de Fermoselle, que reduce su peligrosidad aunque tiene cuatro sectores activos

Directo | Estabilizados los frentes este y norte en el incendio de Fermoselle, que reduce su peligrosidad aunque tiene cuatro sectores activos