Estos son los cuatro chiringuitos catalanes que se han colado en la lista 'best chiringuito' de 2026

Los más de 40 grados que apuntan los pronósticos sentarán mejor si se hacen en una terraza frente al mar. Sí, hora de apoltronarse en un chiringuito. Pero ojo, no vale cualquiera. La revista Tapas Magazine ya ha estrenado su habitual lista de los 25 mejores chiringuitos de España. Este año, cuatro están en Catalunya. Anota: aquí podrás pasarte el día a la bartola, más tranquilo que el Senado en jornada laboral.

Primera parada, el único local barcelonés que se ha posicionado en la lista. Es un clásico de la playa del Bogatell: el Xiringuito Escribà. Esta apuesta marítima se especializa en arroces y ‘fideuàs’ hechos con menús locales y con recetas logradas tras años de experiencia en los fogones. Un ‘must’ en los menús frente al mar.

El Xiringuito Escribà, en el Bogatell de Barcelona. / Manu Mitru / EPC

Segunda parada, Gavà. A poco más de 20 minutos de Barcelona, dirección sur. Es el Kauai Gavà Mar, apuesta mediterránea y desenfadada del cocinero Óscar Manresa, donde tapas, arroces y pescados fritos conviven con una de las playas mejor valoradas del litoral barcelonés gracias a sus amplias zonas de arena donde te garantiza la tranquilidad de que no tendrás que pelearte con un grupo de ancianos madrugadores por un rincón donde dejar la sombrilla.

Y al lado, en Castelldefels, tienes el Punta Roca (en Port Ginesta), del Grupo Tibu-Ron, y uno de los chiringuitos más monumentales de la costa catalana. Está situado en una bahía muy reservada al lado del puerto, y cuenta con unas vistas al mar y a los precipicios escarpados que han enamorado a miles de personas (así lo atestiguan las decenas de Reels que se graban aquí en cuanto salen los primeros rayos de sol del año). La guía destaca, además, una carta con un dominio del pescado y del marisco.

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Vista aérea de la Cala Pelosa, donde se esconde La Pelosa. / Ajuntament de Roses / DDG

Para ver el último miembro de este selecto ‘top 4’ catalán toca mirar muy al norte. Concretamente, a Roses. Se trata de La Pelosa (en la cala homónima), cerca de Cala Montjoi, famosa por el Bulli de Adrià. Además de sus arroces y ‘fideuà’ (“con receta familiar”, sacan pecho), destaca las instagrameables vistas. Sí, de su terraza salen fotos que imantan ‘likes’ gracias a su panorámica de las aguas turquesa y los acantilados. Una estampa más mediterránea que el fondo artístico de Sorolla.