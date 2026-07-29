¿El Spider-man Tom Holland en Barcelona? | VÍDEO

“¡El trepamuros ya está en Barcelona!”, colgó ayer un fan por TikTok. El vídeo grabado a escondidas a lo paparazi muestra en los cines Filmax Gran Via, en L'Hospitalet, a un tipo con gafas de sol y un aire a Tom Holland, sí. Manos en los bolsillos, finura arácnida y andares de estar a punto de salvar el mundo. “¿Tom Holland en Barcelona?”, les bombardearon toda la tarde por redes y hasta en taquilla. El vídeo se acabó haciendo viral. Al supuesto hombre araña de incógnito se le vio también rondando el hotel Mandarin e incluso en el metro. Y sí, esta tarde se dejará fotografiar en los cines de Barcelona en cuclillas con su traje de Spider-man.

No se llama Tom, sino Alexis Hurtado, es el doble de Tom Holland, han desvelado hoy los cines su acción promocional. Su hombre araña debutará esta tarde como anfitrión peliculero en el estreno-acontecimiento de las nuevas andanzas de ‘Spider-man: Brand new day’ en los Filmax. La esperada nueva entrega del hombre araña se proyectará en todas sus salas inmersivas 4DX y ScreenX ninguneando incluso a 'La odisea' de Christopher Nolan. Hay 8 sesiones agotadas.

“Tom Holland español”, se presenta en TikTok. Tiene 19 años, justo la edad que tenía Holland cuando se convirtió en el nuevo Spider-man. Él es de Ciudad Real y viene del mundo del circo, aunque no hace acrobacias con telas de araña, aparte de posar en cuclillas. Es programador de iluminación. ¿Su superpoder? "Poder cambiarle el estado de ánimo a un niño -sonríe- por parecerte a un actor".

Es fan de Spider-man "desde pequeño", promete. Anoche vio la nueva película en Madrid. "Brutal". Esta tarde se instalará en los cines Filmax de Barcelona con su traje de superhéroe. Hasta el sábado estará a disposición de cualquier espectador en el 'photocall' arácnido.

Alexis ya se hizo viral durante la última visita del actor británico a Madrid, el pasado junio. “Tom Holland y su sorprendente doble”, descubrió DAZN en TikTok. El vídeo lleva más de 150.000 visualizaciones. El doble, aupado a hombros, consiguió que el auténtico Holland lo saludara. Acabaron pidiéndole fotos y haciéndole entrevistas como si fuera el Spider-man auténtico.

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Sí que se parece a Holland, sí. Se lo empezaron a decir durante los últimos Carnavales, recuerda Alexis. “Vamos a probar a hacer contenido en TikTok”, pensó entonces. Y empezó a hacer vídeos con el traje peliculero imitando a Spider-man hasta en la voz. Como le diría el superhéroe de Marvel: un gran parecido conlleva una gran responsabilidad. “Es como si fueses famoso sin serlo -dice él-. Es una situación un poco rara de explicar. Pareces famoso pero no lo eres. Es una experiencia que está muy chula”. ¿Que dónde le gustaría llegar con todo esto? "No lo sé, no me lo he planteado -se encoge de hombros-. Llegar a más gente y hacer felices a más niños".