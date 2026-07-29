Senderismo con niños
Tres excursiones fáciles alrededor de Barcelona aptas para familias
No importa que tu hijo vaya siempre cargado con pilas de extra duración. Apunta estas recomendaciones: planes montañeros llenos de sorpresas que dejarán a cualquier niño bien KO en el viaje de vuelta
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Nada mejor para matar el tiempo en familia en verano que salir a la naturaleza. Pero si vas con niños, no vale cualquier rincón de Catalunya. Una mala elección en la excursión, y se prevén tantos lloriqueos que, en palabras de Soraya Sáenz de Santamaría, «no va a haber paracetamol suficiente para curar el dolor de cabeza». Aquí van tres recomendaciones que son un éxito garantizado.
A casi dos horas de Barcelona está la ruta del Bosc Pintat de Poblet. Un itinerario boscoso que, a pesar de algunas pendientes, es muy fácil. Aquí se esconden muchas sorpresas para los pequeños: en algunos puntos de la ruta hay setas pintadas sobre varios troncos de árboles que, en la correcta perspectiva, dejan un mural muy divertido. Nota: no hagas ‘spoiler’ a tus hijos y que sean ellos mismos los que se encuentren las setas. Garantizado, saldrán encantados. La ruta más corta (la más fácil para niños), la tienes en Wikiloc.
Segunda propuesta, esta más cerca de Barcelona, a 1 hora, es el Bosc Encantat. De nuevo, es un bosque cargado de sorpresas. En este caso no te esperes murales, sino estatuas de madera que pueblan el bosque. Hay desde animales hasta seres mitológicos, como brujas, hadas o dragones. Es una ruta fácil, divertida y educativa (los animales, desde faisanes hasta dragones de komodo, están señalados con su nombre, una clase de biología exprés). Consulta el itinerario (imperdible) también en Wikiloc.
Por último, una más cercana a Barcelona: la ruta circular que resigue el cementerio de Collserola, el parque infantil abandonado Bones Hores y Can Magre. Es una ruta bastante desconocida que no se extiende a mucho más de una hora y cuyo ‘highlight’ es un parque para niños, con atracciones abandonadas -eso sí, en un destacable buen estado de preservación-, que seguro que amenizan la aventura montañera. La ruta, en Wikiloc.
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