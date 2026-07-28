Estos son los mejores conciertos de agosto en Barcelona

Empiezan a verse ya los carteles de 'cerrado por vacaciones' y amenazan con caer los de 'cerrado todo el agosto', pero la agenda musical de Barcelona sigue en marcha en lo más crudo del crudo verano. Debajo, una selección de conciertos, 'dj sets' y festivales para escapar del calor y el tedio estivales.

1. Yaeji

· Nitsa Club, sábado 1, 0.00 h.

La 'dj' y productora neoyorquina (de padres inmigrantes surcoreanos) visita Nitsa Club para dar buena cuenta de su ecléctica colección musical. De la autora del fenomenal largo de debut 'With a hammer' (2023), al que ya tarda en dar continuación, cabe esperar de house con espíritu pop a rodajas de indie rock, de electro a drum'n'bass, de trip y hip hop a un final con texturas ambient. Su última referencia es un doble single, el no del todo bien ponderado 'wo ai ni/ break it even' (2025), compartido con el reivindicable grupo de K-pop (alternativo) Balming Tiger.

2. Sonido Gallo Negro

· Upload, lunes 3, 20.30 h.

Desde hace más de década y media, este grupo mexicano propone una forma de cumbia peruana abierta a la psicodelia setentera y a las conexiones estético-conceptuales con el ocultismo o el cine fantástico. Títulos de álbum como 'Ecos de otro mundo' (2016) y 'Mambo cósmico' (2018) hablan por sí solos. En su último largo, 'Cumbiavisión' (2026), expanden su sonido abrazando a muchos invitados (Kid Congo Powers, Sonido La Changa, Polymarchs, etcétera), flirteando con el 'trap' o probando a versionar a Devo.

3. Black Label Society

· Razzmatazz, martes 4, 19.00 h.

Black Label Society es la veterana banda heavy metal de Zakk Wylde, revelado en los 80 como guitarrista de Ozzy Osbourne, al que ha acompañado en diversas épocas de su carrera. Con esta banda propia amasa ya una docena de álbumes, el último de ellos 'Engines of demolition' (2026), todo un viaje a través de los altos y bajos de un periodo de cuatro años. Su broche final es 'Ozzy's song', tributo al mentor. Thundermother y Thrown Into Exile completarán la velada en Razzmatazz.

4. High On Fire

· Razzmatazz, miércoles 5, 20.00 h.

Los amantes del metal reflexivo (no, no es ningún oxímoron) tienen una cita con la excelente y ya veterana banda californiana. Su última referencia es todavía 'Cometh the storm' (2024), primer álbum que grabaron tras la marcha del batería (y cofundador del grupo) Des Kensel, sustituido por el tampoco manco Coady Willis (Melvins, Big Business, etcétera). Según crónicas recientes, el grupo no ha visto su sonido marchitarse con el tiempo. Al contrario, sus 'riffs' y ritmos suenan infinitamente más contundentes de lo que lo hacían en los 90. Consideren los tapones o arriésguense al tinnitus.

5. Brunch Electronik Festival

· Parc del Fòrum, del viernes 7 al domingo 9, 15.00 h.

El próximo Brunch cuenta con un cartel lleno de ganchos, como (solo por ejemplo) Cassius, proyecto clásico del house francés, en formato directo; el tótem del techno Jeff Mills; el experto en house, hip hop y funk (combinados de maneras misteriosas) Kaytranada; la visionaria 'dj' chilena Shanti Celeste; el siempre ambicioso Floating Points sacando lustre a su mezcla de impulsos pisteros, experimentales e intimistas en vivo; o los muy visuales primos electrónicos The Blaze frente a los platos.

6. Ross From Friends

· RazzClub, viernes 7, 1.00 h.

El productor house Felix Clary Weatherall, más conocido por su alias de Ross From Friends (por una curiosa carta de una baraja basada en la serie), se coloca a los platos del RazzClub para ofrecer, seguramente, el menú felizmente esperado: música para bailar con lágrimas en los ojos, mucha de ella house, pero también hip hop o soul. Con suerte, quizá alguno de esos cortes propios que sabe transformar para hacer aún más clubber y que arrasen en la pista de baile. También pinchan John Heaven y Nile Fee, es decir, dos terceras partes del grupo house barcelonés Mainline Magic Orchestra.

7. Jambao

· Sala Apolo, sábado 15, 20.30 h.

No es errata y no hablamos de los veteranos del flamenco chill, sino de la banda argentina de cumbia sonidera, caracterizada por las voces en forma de saludo, el importante uso de sintetizadores y el ritmo rebajado. La banda se acerca a las tres décadas de historia y sus álbumes de estudio superan la decena. Su última grabación, sea como sea, es la explícitamente titulada 'Sesión en vivo', souvenir de su paso por el programa de música tropical en 'streaming' de Hernán Caire.

8. Festigàbal

· Jardins de la Sedeta, sábado 15 y domingo 16, 20.00 h.

Organizado por la sala Heliogàbal, este clásico de la Festa Major de Gràcia ofrecerá hasta diez actuaciones gratis al aire libre. El sábado se podrá disfrutar de Irieix (autor del villancico del Ajuntament de Barcelona), Partiperes, Habla De Mí En Presente, Ouineta (cabeza de cartel) y la sesión de DJ Cobo. El domingo será el turno de Gigi Ros, Ypnosi, Fades (grandes protagonistas de la noche), Balma y la 'dj' Ryna. Una excelente oportunidad para curiosear en la vitalidad y los muy variados sonidos (pop, electrónica, música urbana) de la escena local independiente.

9. Amyl and the Sniffers

· Razzmatazz, martes 18 y miércoles 19, 21.00 h.

El grupo punk australiano regresa a Barcelona, una ciudad donde se les conoce y quiere bien, con su conocidamente explosivo directo. Agotaron entradas para el 18 y tuvieron a bien añadir una nueva fecha al día siguiente. Ningún devoto puede quedarse sin paladear en vivo el repertorio de 'Cartoon darkness' (2024) ni seguir sorprendiéndose por la entrega feroz de Amy Taylor, una fuerza de la naturaleza que se resiste a acatar estereotipos de género sobre el escenario.

10. Hermanos Gutiérrez

· Gran Teatre del Liceu, domingo 30 y lunes 31, 20.30 h.

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Dos noches, dos, actúa en el mismísimo Liceu este aclamado dúo de música instrumental. Los hermanos suizo-ecuatorianos Alejandro y Estevan Gutiérrez se sirven de guitarras cargadas de reverb para evocar paisajes solitarios, carreteras infinitas e imágenes propias de wéstern moderno. El título de su último álbum hasta la fecha, 'Sonido cósmico' (2024), no engaña. Producidos por Dan Auerbach (The Black Keys), los Gutiérrez consiguen su disco de sonido más amplio, aéreo y trascendental; esa integración de los sintetizadores es simplemente modélica.