Así es el festival que se esconde esta semana en uno de los valles más fotogénicos del Pirineo catalán

¿Sin plan para esta semana? Haz un sube y baja y pásate por el festival más espectacular de Catalunya. Su agenda cultural tiene como escenario uno de los valles más fotogénicos del Pirineo catalán: Valls d’Àneu. Está lleno de rincones ‘wow’ que nunca te acabas. Desde pueblos monumentales, como Espot o Esterri d’Àneu, de esos municipios históricos que están en todas las listas de los imprescindibles de Catalunya, hasta naturaleza envidiable, como el parque nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, un ‘must’ excursionista.

Es el Dansàneu, refundado en 2015 a partir de una iniciativa de danza nacida en 1992, con la cultura pirenaica en el centro. Un año más, ha vuelto con casi diez días de actividades culturales y con una cuarentena de propuestas que tienen el baile como protagonistas, aunque también ofrece espacios a teatro, conciertos y, por supuesto, a la gastronomía montañera. La edición de 2026 se alargará hasta este domingo, 2 de agosto.

Danza en una anterior edición del festival. / Dansàneu

En el programa hay nombres potentes, como Mabel Olea, Lara Díez Quintanilla, La Veronal o Magalí Sare, entre muchos otros. Pero si algo destaca es la singularidad de los espacios que acogerán los espectáculos. Por ejemplo, la iglesia románica de Santa Maria d’Àneu de Escalarre, una joya de alta montaña, y la central hidroeléctrica de Esterri d’Àneu, un espacio icónico de la industria de la región, acogerán diversos conciertos y espectáculos en el marco del festival.

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Plaza mayor de Isil durante una edición anterior de Dansàneu. / Dansàneu

Otros ‘spots’ monumentales que se llenarán de cultura son las plazas mayores de los diversos pueblos medievales del valle. Apunta: Alòs, Sorpe, Borén, Isil e Isavarre ofrecerán recitales dramáticos y muestras de danza recortados por las fachadas de sus iglesias con siglos de historia. Además, estas actividades irán maridadas −como dicta el ADN del festival− con una muestra gastronómica de productos kilómetro 0 del Pirineo, desde quesos hasta vinos y licores. ¿Te faltan motivos para pasarte por el festival? Aquí las temperaturas nocturnas bajan de los 20 grados. Sí, volverás a dormir con mantita.