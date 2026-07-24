Vino, cena, música y telescopios: así son las noches con observación del espacio entre viñedos del Penedès

Tras una carretera rural rodeada de viñedos de lado a lado, llegas a la Masia Mas Rabell, en el Penedès. “Tiene más de 500 años de historia”, te cuentan en el ‘tour’ de bienvenida, paseando por este escenario de postal. Un rincón idílico en plena región vinícola. ¿El motivo de la visita? Una cena 'open air' en su espectacular terraza, con vistas a los cientos de vides que pueblan los alrededores de la masía. Eso sí, con un pequeño 'plot twist': hay dos telescopios frente a los campos. “Hoy cenaremos y veremos Venus y la Luna”, prometen.

Es el plan perfecto para verano, época por excelencia de observación nocturna. Una cena maridada en vino DO, música en directo y cuerpos celestes. Nit d’Estrelles, se llama. Un plan galardonado: cuenta con el reconocimiento como mejor experiencia de etnoturismo de Rutas del Vino de España. La cita ideal si quieres pedirle matrimonio a George Lucas.

Terraza de la masía Mas Rabell, durante la cena. / Família Torres

Sus organizadores, la bodega Família Torres, tienen mucho metraje montando eventos galácticos: este año celebran su decimoquinta edición. 15 años de cenas y telescopios. Un plan exclusivo para unas decenas de asistentes que se celebraba cada verano y que ahora, vista la demanda, también cuenta con una edición de invierno. La próxima cena será el 30 de enero (sí, la de verano de este año tuvo lugar la semana pasada).

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Eso sí, 2026 es un año especial para los fans de la galaxia. Y no porque 'Star Wars' esté a punto de anunciar nuevos títulos para la saga, sino por el eclipse, cuya visibilidad desde la península será extraordinaria. Para celebrarlo, la Família Torres ha organizado una cena en Mas La Plana, que contará con una visibilidad del 99,9%. Apúntalo en el calendario: 12 de agosto. Ya tienes plan para vivir la experiencia por todo lo alto.