Millonario busca novia: así conocen los ricos a su media naranja

“La mayor rival de Cupido”, así la llaman. Ella ni siquiera necesita arco y flechas. Su tasa de éxito es del 85% (basada en relaciones que duran al menos seis meses). Tiene en nómina un ejército de hadas madrinas por todo el mundo con más recursos que las de la Cenicienta. Hay quien las llama “celestinas prémium”. Son ‘heart hunters’, cazacorazones. Les puedes comprar tu propio cuento de hadas a partir de 25.000 €. “Algunos clientes gastan más de 120.000 € –aseguran- en búsquedas personalizadas”.

Es como una agencia matrimonial de las de antes, pero aquí se citan a ciegas en restaurantes donde solo se accede por helicóptero. Ivy Relations. Ivy (significa 'hiedra') tiene hojas con forma de corazón, justifica el nombre su ideóloga. Es una agencia “exclusiva” de ‘matchmaking’ “para profesionales de élite e individuos con alto poder adquisitivo”, resume su web. “Es un trabajo mucho más difícil y complejo de lo que muchos imaginan”, asegura la CEO. Barcelona es donde concentran más clientes de España. “Sobre todo emprendedores –detalla-. Algunos con pasado deportivo”.

Inga Verbeeck, 47 años, reparte flechazos a discreción desde Amberes. Es la Cupido CEO. La fundadora de Ivy Relations. Paradojas Disney, ella ha ido comiendo perdices a trompicones. “No he vivido exactamente el cuento de hadas perfecto”, confiesa. Se casó con 21 –“¡demasiado joven!”-, se divorció con 29. Tiene un hijo golfista profesional de 203 cm. “El regalo más precioso de mi vida”, dice orgullosa. “He tenido algunas relaciones largas, pero no siempre ha sido fácil –reconoce-. Creo que mis diferentes experiencias personales hoy me hacen mejor en mi trabajo”.

Hace poco organizaron una primera cita que duró dos días y medio e incluyó cuatro restaurantes con estrella Michelin y servicio de alfombra roja durante toda la experiencia. Esto es: atención personalizada de superestrella. “Se organizan citas increíbles por todo el mundo en lugares y escenarios espectaculares”, garantiza Inga. También ofrecen asesoramiento de imagen, organización de viajes, consejos para regalos y hasta apoyo emocional.

De 25.000 a 450.000 €

La tarifa estándar es de 25.000 euros al año. Te presentan al menos a 5 posibles almas gemelas. Los socios ‘executive’ pagan 35.000: 7 presentaciones y más dedicación del equipo de celestinas, incluida una sesión de fotos. El paquete ‘premium’ sube hasta los 60.000: incluye 9 presentaciones. Los ‘campaign members’ pagan entre 120.000 € y 450.000 €.Es como tener a un equipo de élite de Cupidos disparando a discreción: “Buscan activamente candidatos mediante campañas de ‘headhunting’”. El porcentaje de éxito –prometen- es del 95%.

“Algunos dirán que es surrealista invertir esas cantidades para encontrar el amor. Pero ¿realmente lo es? –se pregunta la CEO-. ¿No es una pareja de vida, el amor y la felicidad lo más valioso que tenemos? Y no: no se trata de comprar amor. No podemos obligar a nadie a enamorarse. Solo podemos dedicar tiempo y recursos a un proceso eficiente y cuidadoso que genere oportunidades extraordinarias”.

La mayoría de estos 'singles' VIP son hombres. De entre 25 y 73 años. Hay príncipes de los Emiratos, ‘celebrities’, CEOs, políticos… “La mayoría son emprendedores”, apunta Inga. Eso quiere decir que en esta agencia se habla tanto de “encontrar el amor” como de “discreción” e “independencia financiera”. Se han topado con cazafortunas. “Sí, claro –asiente Inga-. Hay muchos, especialmente hoy en día con Instagram y las redes sociales alimentando la búsqueda de la vida perfecta y lujosa. Pero creo que hay una diferencia entre alguien que elige un cierto nivel de vida y alguien que aceptaría cualquier cosa por dinero o lujo”.

Una mujer les pidió un multimillonario con casa en Mónaco, un 'loft' en Nueva York y un jet privado. “No trabajé con ella –recuerda Inga-. Eso es una lista de la compra, no una búsqueda de pareja”. ¿Hay mucho ricachón canoso en busca de jovencitas? “Relativamente sí –responde-. Pero en mi mundo no es solo ese cliché –puntualiza-. Hay mucho más”.

Las listas de deseos de los clientes incluyen desde “alguien que prefiera el frío” hasta “que trabaje en el ámbito médico pero que también toque muy bien un instrumento musical”. Y luego están las peticiones sobre el aspecto físico, apunta Inga. “El rasgo más solicitado por los hombres –destaca- es un aspecto natural. Sin retoques, sin pómulos exagerados, sin rellenos. Mis clientes –insiste- suelen preferir arrugas antes que bótox. Y eso es una contradicción con lo que vemos en el mundo actual: jóvenes muy guapas persiguiendo un ideal alimentado por las redes sociales”.

“La pareja perfecta -remata Inga a lo ‘Expediente X’- está ahí fuera”. Aunque no tengas 25.000 euros a mano. “¡Por supuesto que sí! –garantiza-- Pero si no puedes externalizar parte del trabajo –advierte-, tendrás que poner algo de tu parte. No hacer nada no te ayudará a encontrar a la persona adecuada”.

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“Sal ahí fuera –aconseja-, conoce gente en la vida real y sé valiente. Saluda, haz un cumplido, atrévete a dar el primer paso. Si creas suficientes oportunidades, es posible que acabes encontrando lo que buscas. No se trata de encontrar a una persona perfecta; esa persona no existe, tengas mucho o poco dinero. Lo importante es encontrar a TU persona”. ¿Su regla de oro? “Nunca hagas suposiciones. Pregunta”.