Menús peliculeros, juegos de mesa y karaoke: la meca friki está a 45 minutos de Barcelona

Se está proyectando ‘El Padrino’, y una decena de comensales están degustando unos espaguetis con albóndigas como los de Clemenza de la película. Y de postre, los ‘cannoli’. Sí, otra referencia al icónico filme. Es el menú peliculero de esta noche en Hagrid’s Café (Major, 132, Sant Celoni), que está celebrando uno de sus cinefórums culinarios, donde tomas recetas directamente inspiradas por la película de la noche.

Es una de las muchas actividades que se organizan en este local, donde se vive al máximo la magia del cine, las series y la cultura pop. “Como está abierto por frikis, da igual el tipo de friki que seas, que te sentirás a gusto”, promete María que, junto a Manu, son los socios fundadores. Aquí tienes viernes de karaoke, sesiones de trivial, una ludoteca con juegos de mesa, incluso ceden el local a personas que quieren organizar torneos de cartas TGC, ahora que están tan de moda.

Sus constantes referencias cinematográficas, televisivas y literarias apelan a todos los nichos. Además de las actividades, están por toda la carta: tienes el Italian Beef Sandwich de ‘The Bear’, la cerveza de mantequilla de ‘Harry Potter’, el pastel de chocolate de ‘Matilda’ e incluso una bebida inspirada por ‘Color Out of Space’, la película de Nicolas Cage basada en el relato de Lovecraft. De hecho, recuerdan, “tuvimos al director de la película, Richard Stanley, que vino a probarla cuando estuvo en la noche de cine de terror de Sant Celoni”.

Actividad nocturna de misterio en el local. / Hagrid's Cafe

Pero si algo vertebra el local es la artesanía. Ambos fundadores sacan pecho por el trabajo bien hecho: “Aquí lo hacemos todo nosotros”. Todo, todo, sí. Empezaron en 2022 como local de café de especialidad y meriendas artesanales. En 2024 se mudaron a un local más grande y ampliaron su menú ‘handmade’: tienen su propio obrador para el pan, su horno para pizzas, maceran el pastrami ahí mismo, crean la fritura del pollo con quicos en su cocina, la mezcla de especias del Chai Late es 100% suya e incluso los siropes son totalmente naturales. “Buscamos recetas por internet y las hacemos nosotros. La idea es hacer comida como si estuvieras recibiendo a amigos en casa”, cuentan. Por eso, también, la carta va cambiando con frecuencia.

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Aunque cada mes tienen eventos, el más multitudinario se celebra en Halloween. A pesar de estar a un par de olas de calor de distancia, “ya lo estamos preparando”, confiesan. Harán un formato similar al del año pasado, un ‘escape game’ de cena con asesinato que tuvo tanto éxito que, de una noche planeada originalmente, acabaron haciendo dos bises más. Había un guion, personajes, ambientación y al final los comensales acaban sacando su Jessica Fletcher para resolver el caso. ‘Place to be’ para frikis (y no frikis) a 45 minutos de Barcelona.