Más de un millón de seguidores: así es el club de boxeo viral de La Verneda

Son pocos metros cuadrados, apenas un par de salas, pero de aquí sale contenido muy viral. Se cuenta a partir de los seis ceros. Solo en TikTok, han logrado alcanzar más de 12 millones de visualizaciones. En Instagram y en YouTube no se quedan atrás, con vídeos que también han alcanzado el millón. Aun así, detrás de este éxito no hay una gran estrategia de marca ni un equipo multitudinario, sino un pequeño club de boxeo barcelonés: La Verneda Fight Club (Huelva, 136).

Este gimnasio es el proyecto de Xavier Vázquez, oriundo del barrio, que lleva desde los 15 años sumergido en el boxeo. Aunque dejó de pelear a los 19, siguió en el mundillo entrenando. Empezó en 2019 a escala pequeña, en las calles de La Verneda, enseñando su técnica a primerizos. Combinó estas clases con contenido en redes y, aunque de forma modesta, fue ganando visibilidad. En total, llegó a reunir más de 40 personas en sus clases callejeras más multitudinarias. Visto el éxito de convocatoria, decidió fundar su propio gimnasio en 2021.

La fama llegó de casualidad, confiesa. “En Instagram me daba más vergüenza subir cosas porque me seguía gente que conocía, pero como en TikTok era más impersonal, subía cualquier cosa”. Recuerda que un día colgó un vídeo con unos consejos sobre cómo golpear el saco y de golpe empezó a vibrarle muchísimo el móvil. Se pensó que sería alguien dándole un ataque de verborrea y lo ignoró. Al cabo de un rato, cuando miró las notificaciones, se topó con más de 400 mil visitas en el vídeo. “Al día siguiente lo mismo, y al siguiente, lo mismo. Empezó a subir a lo loco: en dos semanas tenía ya 80 mil seguidores”, cuenta.

¿La clave del éxito? Suena a cliché, pero ser él mismo. “Alguna vez algún profesional ha ayudado y no ha funcionado bien. A mis seguidores no les gusta cuando lo hacen otros. Incluso mis propios vídeos, cuanto más me lo preparo peor me funcionan”, asegura Vázquez. Su contenido, resume, se trata de “cosas básicas que repito en clase 300 mil veces”. Boxeo para ‘dummies’, básicamente, contado con toda naturalidad, como quien habla con un amigo.

Es precisamente esta simpatía de Vázquez la que ha convertido el club en un punto de peregrinaje. Su principal objetivo como entrenador es crear una comunidad sólida, que rompa los estigmas que históricamente el boxeo ha ido arrastrando, como la percepción de que es “un deporte marginal” donde iban a parar jóvenes violentos en los márgenes de la sociedad. Ahora, cree, “se ha perdido esta imagen”, y es un deporte mucho más inclusivo, tanto en género, edad, etnia como trasfondo social: “aquí puedes tener un policía y un expresidiario haciendo ‘sparring’ juntos”, comenta como ejemplo. “Es el valor del club, recordar que en el deporte no importa que las vidas sean diferentes, sino que tienen mucho más en común”, concluye con idealismo.

Vázquez, asistiendo en un combate de boxeo. / Christopher De Caneva

Esta desestigmatización del boxeo también ha traído un cambio de paradigma, y es que ya no se percibe exclusivamente como un deporte competitivo sino también como una práctica de ‘fitness’ para ponerse en forma. De hecho, calcula Vázquez, el 80% de la gente que acude lo hace como si fuera a un gimnasio, más que para subirse a un ‘ring’ a competir. Así, no es de extrañar que en el ecosistema deportivo de Barcelona proliferen los clubes donde el boxeo se utiliza exclusivamente como técnica de cardio y tonificación, como es la cadena deportiva Brooklyn Fitboxing.

Noticias relacionadas

Algunos de los boxeadores jóvenes que Xavier entrena en la sede de La Verneda Fight Club. / La Verneda Fight Club

Eso sí, para Vázquez es imprescindible no descuidar la competición en el boxeo. Quiere mantener el espíritu tradicional de los clubes de lucha y, aunque no sea especialmente lucrativo, pone empeño en que algunos de sus alumnos más jóvenes y prometedores se sumen a los torneos. Que encuentren en el deporte motivación, disciplina e implicación, incluso aquellos con situaciones domésticas complejas. Y, por eso, los acompaña y se implica personalmente en sus carreras deportivas (por supuesto, también sube contenido suyo a las redes, que también se anotan tantos virales).