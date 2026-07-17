Cuélate en la piscina de tu vecino: ‘apps’ para alquilar por horas piscinas de particulares

Los termómetros pulverizados. Barcelona registra su récord absoluto de temperatura (sí, máximas por encima de los 40 grados), y el calor parece que no va a dar tregua las próximas semanas. Se viene un verano lleno de históricos, así que cualquier recomendación es buena para alejarse del calor. Una que cada vez tiene más adeptos: alquilar piscinas de particulares. El “Airbnb de las piscinas”, como lo resume Edgar Granados, cofundador de Cocopool, una de las principales plataformas dedicadas a ello en nuestro país.

La idea nació en el Maresme, cuando su socio, Gerard Xalabarde, vendió la casa de toda la vida, con piscina, para mudarse a un piso. Echaba de menos echarse unos baños, especialmente durante celebraciones como cumpleaños, así que pensó: “¿y si pudiera alquilarla?”. Vio que la idea tenía mucho tirón en otros países (“en EE. UU. hay plataformas con más de 30.000 en catálogo”, cuenta Granados). Ante este nicho de mercado, decidió que era hora de lanzarse a la piscina. Y así nació Cocopool.

Una de las piscinas disponibles en el catálogo de Cocopool. / Cocopool

El crecimiento ha sido exponencial: desde las 30 piscinas con las que empezaron en 2022, hasta las más de 1.200 que componen su actual catálogo por toda España. En su plataforma, añaden, se registra una reserva cada 25 minutos, y en Instagram cuentan con casi 60 mil seguidores, un éxito digital. No son los únicos que ofrecen un servicio similar. En 2017 nació Swimmy en el sur de Francia. También tuvo muy buena acogida y en cuestión de dos años ya se estaba extendiendo a Catalunya. Según Diego Fernández, del equipo de Swimmy, fue en parte por la enorme presencia de franceses afincados en la costa norte catalana, que generaron orgánicamente la demanda. Desde su llegada, en 2019, han pasado por la plataforma más de 1.800 piscinas de particulares.

Añade Fernández que el uso en Francia y España (y, sobre todo, Catalunya) es muy diferente. Mientras que los galos usan la plataforma en grupos pequeños, aquí, para baños espontáneos, la gente prefiere playas, mientras que la ‘app’ tiene muchísimo tirón para cumpleaños, fiestas y planes grupales. “El extra que más se busca es la barbacoa”, indica, demostrando el uso social que hacen de Swimmy.

Jardín, solarium y piscina de diseño de un particular, en alquiler. / Cocopool

Coindicen desde Cocopool, donde la mayoría de las reservas también se hacen en grupos grandes. “Grupos de 15 o 20 personas que buscan piscina con barbacoa, nevera y zona de comida. Además, es económico: sale, en total, a unos 20 euros por persona para estar unas seis horas”, cuenta. Em Swimmy calculan que, para un grupo de unas 10 personas, el precio medio está a seis euros (la hora por persona). Aun así, en ambas plataformas los precios varían mucho dependiendo del espacio, hay algunas piscinas muy simples, sin barbacoa, y otras con servicios premium como climatización.

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Al final, reclaman ambos, se trata de una forma muy cómoda de ir a la piscina y con total intimidad, tanto por parte de los propietarios, como por parte de los vecinos. “En nuestros anuncios puedes ver hasta el nivel de privacidad con el resto de las casas de la zona, por si quieres sentir que estás solo”, cuenta Granados. Suena a paraíso: un día alejándote del calor, bañándote, y sin tener que compartir espacio con cientos de bañistas.