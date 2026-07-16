Qué hacer esta semana en Barcelona: estos son los mejores planes

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Final del Mundial

España contra Argentina

Desde 2010 que España no estaba tan cerca de la gloria futbolera. ¿Se llevará su segunda copa del Mundo, o Argentina repetirá como campeón? Descúbrelo en pantalla grande de 8x5 metros: el ayuntamiento montará un evento con juegos, dinamización y emisión del gran partido.

Dónde: calle Martí i Franquès con la calle Baldiri i Reixac.

Cuándo: 19 de julio, a partir de las 19 h.

GRAVITEO Urban Sports Festival

Deportes urbanos en Barcelona

El Periódico y SPORT se unen para crear un nuevo festival dedicado a los deportes urbanos: GRAVITEO. Tres días de deportes como escalada, 'skate', 'scooter', duatlón y muchísima más adrenalina. Además, entrada gratuita.

Dónde: Circuit de Barcelona-Catalunya (Montmeló).

Cuándo: del 17 al 19 de julio.

Festa Major del Poble-sec

Fiesta a los pies de Montjuïc

En verano, cada finde una Festa Major. Después del Raval, ahora toca el Poble-sec. Vuelve una de las fiestas de barrio más queridas por los barceloneses, cuyo programa cada año incluye sesiones de música muy bien curadas (y con la mitad de la masificación que sufren las de Gràcia o las de Sants). Durante diez días, desde los alrededores del Paral·lel hasta los pies de Montjuïc habrá actividades, fiesta y mucha cultura popular. Aquí tienes una guía para exprimirlas al máximo.

Cuándo: del 17 al 26 de julio.

Pride Barcelona

Fiesta LGTBI

Llega el plato fuerte del Pride Barcelona: el desfile y los conciertos. Anota, que esta semana viene cargadita. El día 16, pregón. Del 15 al 19, conciertos, con un cartel con nombres como Kate Ryan, Clean Bandit, Metrika, Leire Martínez, Julieta o Martin. Y el día 18, manifestación con carrozas.

Dónde: plaza Universitat y paseo Lluís Companys.

Cuándo: del 16 de al 19 de julio.

Manifestación del Pride en Barcelona, saliendo de plaza Universitat. / JORDI OTIX / EPC

Harry Potter: DroneArt Show

Magia con drones

¿Fan de Harry Potter, o eres un ‘muggle’? Sea como sea, este fin de semana tienes un plan mágico esperando: un espectáculo de drones de Harry Potter. Una orquesta interpretará icónica música de la saga acompañada de drones que irán haciendo dibujos del mundo de fantasía en el cielo. Magia en directo, y sin varitas.

Dónde: parque del Fòrum.

Cuándo: 17 de julio.

El castillo de Hogwarts dibujado con drones en el cielo. / Harry Potter: DroneArt Show

Cinema Lliure

Cinefórum en la playa

Alerta a los que no quieran pagar: vuelve el ciclo gratis de cine que se celebra íntegramente en la playa. Es el Cinema Lliure, que estrena temporada con cinco proyecciones actuales en una gran pantalla instalada frente al mar.

Dónde: playa Sant Sebastià.

Cuándo: hasta el 2 de agosto.

Preparativos para una sesión de Cinema Lliure en la playa de Sant Sebastià. / Cinema Lliure

Les Nits d'Occident

Música en el Palau de Pedralbes

Julio es el mes de Les Nits d'Occident, una experiencia musical 'outdoor' en los privilegiados jardines del Palau de Pedralbes. Esta edición del festival cuenta con nombres como Mika, Raphael, Zaz, Vanesa Martín, Rosario, Gente de Zona o Pablo López.

Dónde: jardines del Palau de Pedralbes (avenida Diagonal, 686).

Cuándo: hasta el 21 de julio.

Terrats en Cultura

Programación en azoteas

Planes por todo lo alto: pásate por Terrats en Cultura, el Barcelona Rooftop Festival. Llevan más de una década llenando las azoteas de Barcelona y L’Hospitalet con actividades multidisciplinares con propuestas para todos los gustos y sensibilidades. La de 2026, la 14ª edición, cuenta con 13 espectáculos de teatro, danza, música y comedia en 7 terrazas del área metropolitana.

Cuándo: hasta el 24 de julio.

Concierto en una azotea en la anterior edición de Terrats en Cultura. / Terrats en cultura

Barts Festival

Música en el Poble Espanyol

Morrissey, Charlie Puth, Joan Dausà, Lax'n'busto, Ojete Calor, LP o Maria Becerra son algunos de los nombres que componen el cartel del nuevo Barts Festival, ciclo musical que recoge el testigo de la Sala Barts (la, ahora, Paral·lel 62) y llena el verano de Poble Espanyol con varias citas musicales ineludibles.

Dónde: Poble Espanyol (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 13).

Cuándo: hasta el 24 de julio.

'Federico García' en el Nuevo Teatre Raval

Inauguración cultural

El Teatre Raval, espacio cultural centenario que, tras una reforma integral, ha reabierto sus puertas con un nuevo planteamiento: una sala principal con capacidad para casi 200 personas y una sala polivalente con un bar gestionado por el equipo del Riquiño (Parlament, 15). La temporada ha sido inaugurada por 'Federico García', un espectáculo sobre la vida y obra de Lorca, exitazo estrenado hace diez años en el Grec.

Dónde: Teatre Raval (Sant Antoni Abad, 12).

Cuándo: hasta el 26 de julio.

Una de las escenas de 'Federico García', la obra inaugural de la nueva etapa del Teatre Raval. / Archivo

La Promesa

Una comedia sobre la generación X

Cinco amigos se reencuentran en una fiesta 'revival' de los 90 cuando, de golpe, la anfitriona les dice que los ha envenenado a todos. Un giro pasado de vueltas que tiene poco de 'thriller', sino más bien de comedia. Así es 'La Promesa', una crítica al cinismo, la superficialidad y la sociedad actual acompañada de un viaje nostálgico a los 90, cargada de referencias de la época pensadas especialmente para la generación X.

Dónde: Teatre Borràs (plaza Urquinaona, 9).

Cuándo: hasta el 26 de julio.

Rumore Nights en Barcelona

Martes de cabaret

La sala La Cinc de Apolo acogerá durante los martes de verano el ciclo Rumore Nights, una noche cabaretesca con espectáculos travestí (de 22 h a medianoche) y sesiones de 'dj' (hasta las 3 am, para los que quieran alargar).

Dónde: Sala Apolo (Nou de la Rambla, 113).

Cuándo: hasta el 28 de julio (próximas fechas: 21 y 28 de julio).

Festival Internacional de Música Pau Casals

45 ediciones de música clásica

El Festival Internacional de Música Pau Casals cumple 45 ediciones. Además, lo hace en el 150º aniversario del nacimiento de Pau Casals. Más de diez días dedicados al violonchelo con invitados de renombre internacional.

Dónde: diversos espacios del Vendrell.

Cuándo: hasta el 28 de julio (próximas fechas: 21 y 28 de julio).

Nits d'Estiu al CaixaFòrum

Música y cultura en Montjuïc

Los miércoles de julio, CaixaFòrum acoge el Nits d’Estiu, un ciclo de actividades tras la puesta de sol. Llenarán los diversos espacios de la antigua fábrica modernista con cultura, incluidos conciertos en su 'hall'. Cada noche, una temática diferente, desde circo y magia hasta rock ‘n’ roll.

Dónde: CaixaFòrum (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 29 de julio (próximas fechas: 22 y 29 de julio).

Grec Festival 2026

50 años del Grec

El gran festival de las artes escénicas de Barcelona, el Grec, cumple 50 años. Y lo hace por todo lo alto, con una programación de 99 espectáculos con renombre nacional e internacional. ¿Quieres vivirlo por la cara? Aquí tienes la agenda de los planes gratis del Grec.

Cuándo: hasta el 31 de julio.

‘L’òpera de tres rals’, espectáculo inaugural del Grec 2026. / Jordi Otix / EPC

40 años de cine español

44 peliculones

Los cines Renoir cumplen 40 años y lo celebran con el ciclo '40 años de cine español', que proyectará clásicos nacionales 'non-stop'. En total, 44 películas, 44 directores y 1 película al día.

Dónde: Renoir Floridablanca (Floridablanca, 135).

Cuándo: hasta el 1 de agosto.

Parking Shakespeare

Teatro 'open air'

Tradición veraniega: teatro gratis en el parque de la Estació del Nord. Es la propuesta anual de Parking Shakespeare. Interpretaciones de Shakespeare al aire libre. Este año han escogido la obra ‘Hamlet’ (que recuperan “de forma muy libre”). Todos los días de verano, excepto martes y miércoles.

Dónde: parque de la Estació del Nord.

Cuándo: hasta el 3 de agosto.

Representación de 2024 de la compañía Parking Shakespeare en el parque de la Estació del Nord. / Parking Shakespeare

Space Explorers: The ISS Experience

Viaja al espacio

A tu espalda, la Estación Espacial Internacional. Frente a ti, el planeta Tierra en todo su esplendor. A tus pies, el vacío del espacio. Da hasta vértigo. “Tierra trágame”, literal: sientes que necesitas volver a poner los pies sobre el suelo terrestre. Pero no se trata de un viaje exprés más allá de la estratosfera, a lo Katy Perry. Es la aventura inmersiva que acaba de abrir puertas en Barcelona. ‘Space Explorers: The ISS Experience’, se llama. Una experiencia de realidad virtual que se adentra en el día a día de un astronauta.

Dónde: Eclipso (Cúpula del CC Arenas, Gran Via de les Corts Catalanes, 385).

Una asistente pasea de forma virtual por la Estación Espacial Internacional. / Victòria Rovira / EPC

Pista de hielo del FCB

Refugio climático

¿Huyendo del calor? Aquí seguro que no sudas: es la pista de hielo del Barça, la única en Barcelona, y que ya lleva un mes abierta. Ahora está en una nueva ubicación (provisional, pensada para cubrir las necesidades del club mientras avanzan las obras del Espai Barça) y con instalaciones totalmente renovadas.

Dónde: Pista de Hielo Oficial FC Barcelona (Carles Ferrer i Salat, 7).

Nueva pista de hielo del FC Barcelona. / FCB

Chez Matisse. El legado de una nueva pintura

Matisse, a fondo

Matisse es uno de esos nombres del arte que todos conocen. Su uso de colores, su técnica y estilo pictórico, sus figuras, sus temas y las emociones que transmite han traspasado barreras generacionales. Barcelona acoge la exposición 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura', organizada conjuntamente con el Centre Pompidou, que recoge decenas de sus obras, desde su primer autorretrato hasta la libertad artística de sus últimos cuadros y gouaches.

Dónde: CaixaFòrum (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 16 de agosto.

Material Sensible

Fotografía contra el abuso sexual

Los abusos sexuales en la infancia afectan a uno de cada cinco niños. Una realidad muy silenciada de la que quiere hablar la exposición 'Material sensible'. En total, ocho mujeres víctimas de los abusos sexuales son las protagonistas de la exposición de 2026, la quinta edición.

Dónde: Centre Cultural La Casa Elizalde (València, 302).

Cuándo: hasta el 18 de julio.

Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?

Una exposición de otro planeta

Se te pondrá el dedo a lo E.T. señalando las estrellas. Es 'Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?', la exposición del CosmoCaixa que se adentra en la búsqueda de vida en el cosmos desde diversas vertientes, tanto la científica como la más pop y cultural. Un recorrido interactivo que aportará algunas respuestas a la eterna pregunta.

Dónde: Museo de la Ciencia CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).

Cuándo: hasta el 30 de agosto.

Steve McCurry. Icons

Lo mejor del fotógrafo, en Barcelona

Todo el mundo conoce las fotografías de Steve McCurry. Sí, el mítico fotógrafo del retrato de la niña afgana de ojos verdes que ha recorrido medio mundo. Ahora, están en Barcelona, en la exposición 'Steve McCurry. Icons', que recoge 150 de sus imágenes más emblemáticas tomadas durante los 40 años de carrera del fotógrafo.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 6 de septiembre.

Steve McCurry en el Palau Martorell de Barcelona, en la retrospectiva dedicada a su carrera. / JORDI COTRINA / EPC

Seny i rauxa

Un viaje a la arquitectura catalana

Nuevo 'must' para Instagram: la exposición 'Seny i rauxa', una muestra cronológica de la arquitectura catalana cuyos motivos rojos son altamente fotografiables. Un viaje a través de la historia de Catalunya y sus edificios que promete convertirse en una de las exposiciones del verano.

Dónde: DHub Barcelona (plaza Glòries Catalanes, 38).

Cuándo: hasta el 6 de septiembre.

'Seny i rauxa. Notícia de l'arquitectura catalana', en el Disseny Hub Barcelona (DHub). / Alejandro Garcia / EFE

Termoshow

Ciencia que quema

Una actividad familiar para pequeños científicos. ¿Cómo cambia la temperatura en diversos procesos físicos y químicos? ¿Qué sucede en incendios, volcanes o reacciones nucleares? Los talleres 'Termoshow' te lo explican para que tanto grandes como pequeños lo entiendan. En total, hay 23 sesiones programadas en todo el ciclo.

Dónde: Museu de la Ciència CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).

Cuándo: hasta el 7 de septiembre.

L’hora màgica al Monestir de Pedralbes

Citas al atardecer

Vuelve la apertura de puertas veraniega con la que el monasterio de Pedralbes pone su claustro gótico a disposición de la ciudadanía, para que lo disfrute bajo el encanto del atardecer. Cada martes y viernes, entre las 18 y las 21 h, entrada gratis (y sin reserva previa). Una estampa muy romántica para citas durante los meses de calor.

Dónde: Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes (Baixada del monestir, 9).

Cuándo: hasta el 8 de septiembre.

El claustro del monasterio, de noche. / Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes

El asalto de la ilusión

Una exposición llena de magia

Prepárate para que te tomen el pelo. 'El asalto de la ilusión' es una exposición inmersiva que usa la magia, el ilusionismo y los trucos visuales para profundizar en aspectos que marcan la sociedad de hoy, como la posverdad, las dinámicas de poder y las formas con las que se tergiversan las realidades. Ven a pasártelo bien con sus pruebas, acaba reflexionando sobre el mundo de hoy.

Dónde: Arts Santa Mònica (La Rambla, 7).

Cuándo: hasta el 27 de septiembre.

Obra de A.A.Murakami en la exposición 'El asalto de la ilusión'. / Jordi Play

Como una danza de estorninos

30 años de MACBA

'Como una danza de estorninos' es el nombre que recibe la nueva presentación de la colección del MACBA para celebrar el 30 aniversario del museo. Una revisión de las obras del fondo sin pasar por la cronología, abordándolas desde diálogos nuevos y rompedores sobre nuestra forma de ser y la de relacionarnos con el mundo.

Dónde: MACBA (plaza dels Àngels, 1).

Cuándo: hasta el 28 de septiembre.

El laberinto plástico que se alza en una de las salas de 'Como una danza de estorninos'. / JORDI OTIX

El culte a la bellesa

La belleza, en el CCCB

¿Qué es la belleza? ¿Y tú me lo preguntas? Es el tema de la exposición del CCCB que marcará la temporada: 'El culto a la belleza'. A través de análisis audiovisuales y en diferentes formatos, explora la evolución de los ideales de belleza a lo largo de la estética, cómo se han construido los cánones estéticos y cómo se han maltratado aquellos cuerpos y bellezas excluidos de la norma.

Dónde: CCCB (Montalegre, 5).

Cuándo: hasta el 8 de noviembre.

Balloon Story

600.000 globos

Este verano, pásate por la exposición inmersiva más divertida de Barcelona: Balloon Story, “la mayor exposición de globos del mundo”. 600.000 globos en más de 4.000 metros cuadrados. Un laberinto con salas temáticas, desde selvas hinchables con piscinas de de bolas hasta un polo norte de globos.

Dónde: Espacio Inmersa (Llull, 119).

Piscina de bolas en una selva hinchable en Ballon Story. / Pau Gracià / EPC

Los últimos días de Pompeya

Historia inmersiva

Lleva desde la primavera siendo uno de los 'hot spots' expositivos de Barcelona. Y no solo por el calor del volcán: más de 70.000 personas se han pasado por el pabellón Victòria Eugènia de Barcelona (el espacio IDEAL Centre d'Arts Digitals, temporalmente situado en Montjuïc) para ver ‘Los últimos días de Pompeya’, una exposición inmersiva que une realidad y ficción para explicar los mitos y las verdades de la antigua ciudad romana.

Dónde: Palau Victòria Eugènia (plaza de Carles Buïgas, 7).

Experiencia inmersiva en 'Los últimos días de Pompeya', nueva exposición del IDEAL, en el Palau Victòria Eugènia. / Nico Tomás / ACN

Gaudí, l'Atelier du divin

Realidad virtual en la Catedral

'Gaudí, l'Atelier du divin' es una experiencia inmersiva que aterriza en Barcelona en el marco del Año Gaudí, y plantea un recorrido a través de lecciones y aprendizajes sobre su universo, que termina con el sueño de culminar "la epopeya de todo un pueblo", la Sagrada Família.

Noticias relacionadas

Dónde: Catedral de Barcelona (pla de la Seu, 1).