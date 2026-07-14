Piromusical y fiesta gratis en Apolo: guía para disfrutar de la fiesta mayor del Poble-sec

En verano, cada finde una Festa Major. Después del Raval, ahora toca el Poble-sec. Vuelve una de las fiestas de barrio más queridas por los barceloneses, cuyo programa cada año incluye sesiones de música muy bien curadas (y con la mitad de la masificación que sufren las de Gràcia o las de Sants). Durante diez días, desde los alrededores del Paral·lel hasta los pies de Montjuïc habrá actividades, fiesta y mucha cultura popular.

Uno de los planes más destacados es la apertura de puertas en Apolo (Nou de la Rambla, 113). El día 22, visitas guiadas para conocer la historia del edificio. Por ejemplo, ¿sabías que ha sido un parque de atracciones cubierto, un club de patinaje y un bingo antes de ser una discoteca? Esto, entre otras historias mientras te adentras en todos los espacios del club, incluidos los camerinos. El día 24, a partir de las 18 h, abrirán puertas de la sala 2 para conciertos gratuitos de SVSTO y Endora y sus Vicios además de ‘dj sets’ de CAPITANA y Les Noies de la Oficina.

Concierto en la sala Apolo, que estará de puertas abiertas para la fiesta mayor. / MANU MITRU / EPC

El pistoletazo de las fiestas, sin embargo, será antes: este viernes, día 17, con el pregón en los jardines Tres Xemeneies (avenida del Paral·lel, 49). Después, nueva edición del festival musical Sec a Sac, que trae, entre otros al grupo Fades para amenizar la noche, con música hasta las 3 de la mañana. Sábado, día 18, el Sec a Sac seguirá con más música y ‘djs’ en el parque.

Durante el primer fin de semana, los epicentros festivos estarán en las plazas Santa Madrona (con cultura popular sábado y domingo), de Las Navas (con karaoke y juegos de mesa musicales el sábado) y del Sortidor (con flamenco el sábado y una carrera el domingo). Ojo, no son los únicos planes: callejeando seguro que te topas con más fiesta y actividades, como en las calles Blai o Blesa.

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Parque de les Tres Xemeneies del Poble-sec, que acogerá la inauguración y el cierre de las fiestas. / Pau Gracià / EPC

La fiesta continuará el fin de semana del 24 al 26. Los planes más destacados de viernes, más allá de las fiestas de Apolo, son la música de la plaza Valeri Powles, el espectáculo cabaretesco en Tapioles a cargo del bar La Raposa, y el espectáculo de fuego en la plaza Santa Madrona. El sábado, lo más destacado está en la plaza de Las Navas, que acogerá una noche dedicada al fuego con ‘correfocs’. Y domingo, para decirle adiós a las fiestas, cierre festivo con un piromusical en los jardines Tres Xemeneies.