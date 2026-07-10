'Escape room' al aire libre: visita los laberintos naturales alrededor de Catalunya

Ya se ha convertido en una tradición veraniega en la Catalunya interior: los laberintos naturales. Construcciones efímeras donde dar más vueltas que Feijóo justificando sus ausencias en el Congreso. Un reto en plena naturaleza que cada año mueve miles de catalanes por todo el territorio, atraídos por la idea de conocer nuevos municipios a través de ‘escape rooms’ al aire libre. Una oferta de ocio que se ha ido multiplicando desde el covid ya que permite dinamizar económicamente durante los meses de vacaciones regiones rurales y agrarias.

Vista áerea del anterior laberinto de La Nostra Mel, en Lleida. / La Nostra Mel

“El laberinto más grande de Catalunya”. Así anuncia La Nostra Mel, colectivo de apicultores de Pavia (Segarra), su propuesta para este verano. Un laberinto con más de 1.000 balas de paja, pruebas, enigmas, una ruleta con premios artesanales y, ojo, de entrada gratuita (aunque organizan diversos eventos nocturnos con entradas a 10 euros).

La iniciativa empezó como una forma de dar a conocer sus productos artesanales y potenciar la venta de proximidad. Una idea que había tenido tirón en otros municipios y que replicaron a lo grande. Y les funcionó: “fue tal el éxito que tuvimos el año pasado, con más de 5.000 visitantes, que hemos vuelto”, afirman. Esta semana han abierto puertas, y estarán las tardes de viernes a domingo, hasta el 31 de agosto.

No es el único laberinto de paja de Segarra. En el municipio de Sant Ramon han usado más de 400 pacas de paja para construir el Laberint de palla, otro laberinto efímero, también cargado de pruebas y enigmas para ir resolviendo a medida que avanzas. Esta experiencia natural, que este año cumple seis ediciones, tiene entradas a 5 euros, arranca temporada el 30 de julio, y se alargará hasta el 13 de septiembre, con pases de tarde de jueves a domingo.

En el Baix Empordà, para dar a conocer su actividad y sensibilizar sobre la importancia del campo en Catalunya, la Masia Can Pujol (en el municipio de Serra de Daró) organiza un laberinto de maíz, el Laberint Can Pujol. Tres hectáreas y media de laberinto, llenos de pistas, preguntas, pruebas, pasillos interminables y callejones sin salida dignos de Hogwarts. Cada año cambia el recorrido, y en su Instagram, tras echar el cierre anual, suben una foto área del recorrido, para que veas cómo de perdido ibas.

Vista áerea del anterior laberinto en el maizal. / Laberint Can Pujol

En total es una hora de recorrido −depende lo mucho que tardes en situarte−, y es para todos los públicos. Lo único que debes traer es la mente un poco despierta y antimosquitos, avisan. Las entradas están a 11 euros, y se puede visitar en grupos de, máximo, diez personas. Esta semana empezó la temporada y estarán hasta el 13 de septiembre, las tardes de jueves a domingo. Además, el 1 y el 29 de agosto organizan sesiones nocturnas con temática de terror. No se oían tantos gritos en un maizal desde ‘Señales’ de Shyamalan.

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Por último, en Lleida ciudad, en la zona de la huerta, está la Granja Pifarré, que también organiza un laberinto de maíz, aunque el suyo más tardío, en septiembre y octubre, cuando no pica tanto el sol. Este año cumplen la 8ª edición manteniendo el espíritu: un plan familiar fácil donde no te perderás para conocer la historia agrícola de Lleida de forma amena y dinámica.