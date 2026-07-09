Dónde dormir fresquito: escapadas por Catalunya donde el termómetro cae por debajo de los 20 grados

15 grados en verano. Suena bien, ¿eh? No es una fantasía ni un recuerdo lejano de los termómetros antes del colapso ecológico. Hay regiones montañeras de Catalunya que todavía pueden presumir de noches así de fresquitas. Sitios donde volver a cubrirte con la sábana tras dar los “dulces sueños”. ¿Buscando lugares para hacer escapadas este verano? Ya sabes dónde ir. Recomendaciones donde pedirle el divorcio al ventilador.

Barcas por los rápidos del Noguera Pallaresa en el tramo Llavorsí con Rialp. / ACN

Primera excursión: a Sort. Los mediodías no le dan tregua, con temperaturas rozando los 40 grados, pero las noches los termómetros no suben de los 20 grados. Sudor durante el día, descanso reparador por la noche. Aprovecha para descubrir la capital del Pallars Sobirà y los valles y picos que la rodean, dentro del complejo natural del macizo de l’Orri. El portal excursionista Rutes Pirineus recoge decenas de propuestas senderistas para descubrir la zona y rincones como la valle de Àssua o el fotografiable pueblo de Gerri de la Sal. Otra opción, ve a Rialp o a Llavorsí y practica deporte de aventura. Por ejemplo, el rafting, muy famoso en el Noguera Pallaresa, río que cruza la región.

Esta zona está considerada la puerta de entrada al Parc Natural de l’Alt Pirineu, el parque natural más grande de Catalunya. Una joya excursionista que todo catalán debe ver una vez en su vida. Aquí es, por ejemplo, donde se puede subir el pico más alto de Catalunya (la Pica d’Estats, 3.143m) y visitar el lago pirenaico más grande (el de Certascan). Todos sus paisajes son espectaculares, como es el caso de los valles d’Àneu o de Cardós, también plagados de rutas para los amantes de la alta montaña.

Vistas en el parque nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. / Oriol Clavera / EPC

Última recomendación, el parque nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Un dato que te hará la boca agua: en Espot, un pueblo de la región conocido por su turismo rural, las noches casi rozan los 10 grados. Te entrarán ganas de ponerte los villancicos de Mariah Carey. La excursión obligatoria, por supuesto, es a los lagos de la región. Hay opciones algo más fáciles para domingueros (aunque requiere cierta forma física) y otras más complejas, que incluyen ruta de varios días por la montaña.

Noticias relacionadas

Iglesia de Sant Climent de Taüll, en el valle de Bohí. / EPC

¿Te da pereza hacer ejercicio y quieres ignorar la montaña? Haz ruta de pueblos. Aquí todos son pintorescos. Te dejarán ‘stories’ a golpe de “wow”. Además, podrás pasarte los más de 30 grados que pican durante el día protegido por el aire acondicionado del coche. Entre Espot, Vielha y el valle de Boí son unas 2 horas en coche por paisajes envidiables con una arquitectura medieval única.