El cine, la música y el pícnic de Sala Montjuïc vuelven a su mágico paisaje original

Tras un desplazamiento temporal a las Tres Xemeneies en 2025, Sala Montjuïc regresa esta semana al marco donde empezó todo, el foso de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc, para un puñado de noches prometedoras. Del 10 de julio al 5 de agosto, el emblemático ciclo de cine a la fresca nos trae noches de pícnic (con víveres comprados allí mismo o traídos de casa), música en directo (20.45 h.) y proyecciones en versión original (22.00 h.). Cada año aceptan la propuesta alrededor de 40.000 espectadores.

Un poco de historia

"Todo comenzó con la ilusión de trasladar a Barcelona el espíritu del Festival de Cinéma en plein air de La Villette de París, la ciudad donde nací y crecí", recuerda Nathalie Modigliani, directora del ciclo. "Buscábamos un espacio amplio, verde y con personalidad. Estuvimos dos años buscando el lugar idóneo hasta que encontramos el foso de Santa Eulàlia". Modigliani y dos amigos, Mireia Manén y Guillem Galera (director de producción), activaron el proyecto en 2003 desde la asociación MODiband Projectes Culturals. "Éramos inexpertos, pero teníamos la convicción de que faltaba un espacio de convivencia social y cine de calidad en la ciudad".

A causa de las obras de rehabilitación en el Castell de Montjuïc, el ciclo se desarrolló el año pasado en Sant Adrià de Besòs. Modigliani tiene ahora la sensación de volver a casa: "El foso de Santa Eulàlia no es solo un emplazamiento, es parte de nuestro ADN. Aunque tuvimos una experiencia inolvidable en Sant Adrià, recuperar el foso es un privilegio".

La programación

Como de costumbre, la programación reúne algunos de los títulos más sonados y reputados de los meses anteriores, además de algunos clásicos. En la selección destacan 'Marty Supreme' (11 de julio), 'Hamnet' (15 de julio), 'Sirât' (17 de julio), 'Una batalla tras otra' (18 de julio), 'Bugonia' (22 de julio), 'Valor sentimental' (1 de agosto) o, por el lado más 'vintage', 'Fargo' (24 de julio) y 'Los Tenenbaums. Una familia de genios' (3 de agosto). Lo entretenido no quita lo sustancioso. "Queremos que el público disfrute, pero también que las películas nos hagan reflexionar", apunta Modigliani.

Este año, el elemento cohesivo podría ser la conexión humana. "En un mundo cada vez más acelerado, hemos escogido historias que hablan de memoria, de música y de cómo nos relacionamos los unos con los otros. Títulos como 'Flores para Antonio' [10 de julio; apertura de este año] o 'Tres adioses' [20 de julio] hablan sobre el presente, la familia y nuestras raíces". Modigliani siente debilidad por la película de Isaki Lacuesta y Elena Molina sobre Antonio Flores, para ella algo más que un documental: "Lo que realmente me atrae es la vulnerabilidad con que Alba Flores se enfrenta a su propia historia", señala. Antes de la proyección actuará, apropiadamente, el grupo de rumba Acorde a ti, con algún tema de El Pescaílla en su repertorio de versiones.

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Diálogo con el entorno

"En un momento en que consumimos películas de manera tan individual, venir aquí a compartir emociones con 2.500 desconocidos, reír a la vez o quedarnos en silencio ante una escena potente, nos recuerda que somos animales sociales", defiende Modigliani, quien nos recuerda, de paso, que el diálogo no es solo con otros espectadores, conocidos o no, sino también con el entorno: el viento, la noche, la ciudad al fondo… "Es una experiencia social y sensorial. Defiendo el aire libre porque nos saca de la butaca y nos sitúa en una experiencia colectiva que nos hace sentir parte de una ciudad viva".