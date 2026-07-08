Desde cine en plazas hasta teatro callejero: guía definitiva con las actividades a la fresca de Barcelona

Temperaturas aplastantes incluso en la sombra. Es el pronóstico deprimente que se avecina. Como dijo un twittero: “si en el infierno hace este calor, ahora entiendo por qué Rosalía se ha vuelto tan devota”. ¿No quieres renunciar a la vida social a pesar de lo que indica el termómetro? Pues pásate por la ruta a la fresca. Ocio tras la puesta de sol, cuando la brisa te garantiza una velada sin sudor. Desde cine en terrazas de hotel hasta conciertos en la playa. Apunta.

1. Cines a la fresca

Películas ‘open air’

Es el clásico cuando piensas en planes a la fresca: el cine veraniego. Películas al aire libre proyectadas en una gran pantalla bajo el cielo nocturno barcelonés. Tan idílico como suena. La ruta empieza por Sala Montjuïc, que, después de un breve cambio de ubicación por obras, este año vuelve al foso del castillo de Montjuïc (carretera de Montjuïc, 66). El ciclo se inagura el 10 julio y se alargará hasta el 5 de agosto, con proyecciones como ‘Hamnet’, ‘Marty Supreme’, ‘Una batalla tras otra’, ‘Bugonia’ o ‘Fargo’, con entradas a partir de 9 euros.

Cine en el foso del castillo de Montjuïc. / Sala Montjuïc

Otro rincón barcelonés donde encontrarte cinefórums al aire libre son las terrazas de hotel. "El 'rooftop' más alto de la ciudad se convierte en cine al aire libre", así es como ha anunciado el Nobu (avenida de Roma 2-4) su ciclo de cine LGTBI, en honor al inicio de las celebraciones del Orgullo 2026, en el que maridan películas 'queer' seleccionadas por Filmin con una barra de cócteles de autor. Quedan dos fechas: el 8 y el 17 de julio, con entradas a partir de 15 euros. La terraza del Hotel El Palace (Gran Via de les Corts Catalanes, 668) también ha arrancado su cine ‘open air’, que tendrá activa todo el verano su propuesta de taquillazos clásicos en hamacas, con entradas a partir de 38 euros.

Open Air Rooftop Cinema en la terraza del Palace de Barcelona. / Hotel Palace Barcelona

L’illa Diagonal estrena sus reformados jardines Sant Joan de Déu (Constança, 18) con un ciclo de cine a la fresca. Cada viernes de julio, hasta el día 30, películas de actualidad a 4,50 euros. Y en el CCCB (Montalegre, 5) vuelve Gandules, su ciclo de cine veraniego cuya selección dialoga con la exposición del momento, esta temporada, ‘El culto a la belleza’. Del 28 de julio al 13 de agosto, entradas a 5 euros.

¿No quieres pagar? También hay cine a la fresca gratis. Por ejemplo, con el ciclo Cinema Lliure, que se celebra íntegramente en la playa de Sant Sebastià, y cuya temporada 2026 se extiende del 16 de julio al 2 de agosto con cinco proyecciones en una gran pantalla instalada frente al mar. Otra opción es el Pantalla BDC de verano 2026, el ciclo más masivo, que hasta el 23 de julio llenará 13 espacios icónicos de los diez distritos de la ciudad (como el parque del Aqüeducte de Nou Barris o los jardines de Vil·la Florida) con los últimos estrenos nacionales, como ‘Molt Lluny’, ‘Los Tortuga’ o ‘Una quinta portuguesa’.

Sesión de cine en Cinema Lliure en la playa Sant Sebastià. / Archivo

Batería final con más recomendaciones a coste 0. El Mecal Air, proyecciones de cortos en Can Framis (Roc Boronat, 116-126) hasta el 28 de agosto; el cine reflexivo del Canòdrom (Concepción Arenal, 165) hasta el 24 de julio; el Pantalla Pavelló en el pabellón Mies van der Rohe (avenida de Francesc Ferrer i Guàrdia, 7), hasta el 7 de septiembre, con películas sobre Barcelona aprovechando el tirón de la capitalidad de arquitectura; y el Nits de Pel·lícula del Poblenou en el parque central (avenida Diagonal, 130) con sesiones puntuales hasta el 17 de septiembre.

2. Conciertos al aire libre

Música fuera de sala

Ya está aquí un imprescindible musical de cada verano: el Clàssica a la platja. La playa de Sant Sebastià, además de cine, el 8 y de 9 julio acoge con uno de los eventos más esperados de la parrilla de cultura gratuita. Música de primer nivel frente al Mediterráneo. Un concierto a cargo del Gran Teatre del Liceu, L’Auditori y el Palau de la Música Catalana y con una orquesta sinfónica de protagonista. Decenas de instrumentos pondrán banda sonora a los bañistas durante el atardecer.

Luces en la playa de Sant Sebastià para un 'Clàssica a la Platja'. / Archivo

Este julio, el CaixaFòrum (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8) vuelve a acoger el Nits d’Estiu, un ciclo de actividades tras la puesta de sol (y así liberarte de la esclavitud del desodorante). Llenarán los diversos espacios de la antigua fábrica modernista con cultura, incluidos conciertos en su patio principal. Cada noche, una temática diferente, desde circo y magia hasta rock ‘n’ roll.

Espectadores en un concierto del último festival Cruïlla, en el parque del Fòrum, en Barcelona. / FERRAN SENDRA / EPC

¿Los festivales cuentan como plan a la fresca? Si es que sí, anota, porque el Fòrum viene con una agenda muy cargada: este fin de semana, el Cruïlla; del 24 al 25, el Share; del 7 al 9 de agosto, el Brunch Electronik; y para cerrar el verano, del 17 al 19 de septiembre, el Festival·B. Alrededor de la ciudad hay más propuestas, como Les Nits d'Occident en los jardines del Palau de Pedralbes (avenida Diagonal, 686), hasta el 21 de julio, o las Nits en Viu del Poble Espanyol (avenida de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13) con salsa, rock, pop y rumba en directo hasta el 30 de agosto.

El castillo de Hogwarts dibujado con drones en el cielo. / Harry Potter: DroneArt Show

¿Fan de Harry Potter, o eres un ‘muggle’? Sea como sea, apunta en la agenda 17 de julio. El Fòrum se da tregua de la temporada festivalera con un espectáculo de drones de Harry Potter. Una orquesta interpretará icónica música de la saga acompañada de drones que irán haciendo dibujos del mundo de fantasía en el cielo. Magia en directo, y sin varitas.

3. Teatro y espectáculos callejeros

Artes escénicas con brisa veraniega

Un plan para mirar por encima del hombro… y del cogote. Hasta final de mes sigue el festival de más altura de la ciudad, Terrats en Cultura, el Barcelona Rooftop Festival. Espectáculos en azoteas, en resumen. En esta edición −la 14ª− han invadido siete terrazas de Barcelona y L’Hospitalet con 13 eventos multidisciplinares, desde teatro hasta danza.

Concierto en una azotea en la anterior edición de Terrats en Cultura. / Terrats en cultura

Otra actividad que vuelve puntualmente cada verano, como la lista de morosos de Hacienda, es el teatro callejero de Parking Shakespeare. Llevan décadas interpretando clásicos ingleses en el parque de la Estació del Nord. Este año, aprovechando el tirón de ‘Hamnet’, hacen una versión (“muy libre”, matizan) de ‘Hamlet’.

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Ensayos de 'Molt soroll per no-res', obra representada en 2024 por Parking Shakespeare. / Parking Shakespeare

Más cultura ‘outdoor’: el festival Terrassa't del CC Casa Groga explora, durante tres jueves consecutivos de julio (días 9, 16 y 23), diversas disciplinas artísticas, como la danza, el teatro, el circo y el humor. Serán espectáculos callejeros en la plaza Meguidó, frente al centro cívico.