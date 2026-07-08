Planes a la puesta de sol
Desde cine en plazas hasta teatro callejero: guía definitiva con las actividades a la fresca de Barcelona
Libérate frente a la esclavitud del desodorante con planes al anochecer. Julio es el mes por excelencia de los planes a la fresca. Actividades más allá del sol de mediodía para no pasarse el verano encerrado en casa.
Experiencia samurái en Barcelona: aprende a cortar con katanas y lanzas gigantes
Temperaturas aplastantes incluso en la sombra. Es el pronóstico deprimente que se avecina. Como dijo un twittero: “si en el infierno hace este calor, ahora entiendo por qué Rosalía se ha vuelto tan devota”. ¿No quieres renunciar a la vida social a pesar de lo que indica el termómetro? Pues pásate por la ruta a la fresca. Ocio tras la puesta de sol, cuando la brisa te garantiza una velada sin sudor. Desde cine en terrazas de hotel hasta conciertos en la playa. Apunta.
1. Cines a la fresca
Películas ‘open air’
Es el clásico cuando piensas en planes a la fresca: el cine veraniego. Películas al aire libre proyectadas en una gran pantalla bajo el cielo nocturno barcelonés. Tan idílico como suena. La ruta empieza por Sala Montjuïc, que, después de un breve cambio de ubicación por obras, este año vuelve al foso del castillo de Montjuïc (carretera de Montjuïc, 66). El ciclo se inagura el 10 julio y se alargará hasta el 5 de agosto, con proyecciones como ‘Hamnet’, ‘Marty Supreme’, ‘Una batalla tras otra’, ‘Bugonia’ o ‘Fargo’, con entradas a partir de 9 euros.
Otro rincón barcelonés donde encontrarte cinefórums al aire libre son las terrazas de hotel. "El 'rooftop' más alto de la ciudad se convierte en cine al aire libre", así es como ha anunciado el Nobu (avenida de Roma 2-4) su ciclo de cine LGTBI, en honor al inicio de las celebraciones del Orgullo 2026, en el que maridan películas 'queer' seleccionadas por Filmin con una barra de cócteles de autor. Quedan dos fechas: el 8 y el 17 de julio, con entradas a partir de 15 euros. La terraza del Hotel El Palace (Gran Via de les Corts Catalanes, 668) también ha arrancado su cine ‘open air’, que tendrá activa todo el verano su propuesta de taquillazos clásicos en hamacas, con entradas a partir de 38 euros.
L’illa Diagonal estrena sus reformados jardines Sant Joan de Déu (Constança, 18) con un ciclo de cine a la fresca. Cada viernes de julio, hasta el día 30, películas de actualidad a 4,50 euros. Y en el CCCB (Montalegre, 5) vuelve Gandules, su ciclo de cine veraniego cuya selección dialoga con la exposición del momento, esta temporada, ‘El culto a la belleza’. Del 28 de julio al 13 de agosto, entradas a 5 euros.
¿No quieres pagar? También hay cine a la fresca gratis. Por ejemplo, con el ciclo Cinema Lliure, que se celebra íntegramente en la playa de Sant Sebastià, y cuya temporada 2026 se extiende del 16 de julio al 2 de agosto con cinco proyecciones en una gran pantalla instalada frente al mar. Otra opción es el Pantalla BDC de verano 2026, el ciclo más masivo, que hasta el 23 de julio llenará 13 espacios icónicos de los diez distritos de la ciudad (como el parque del Aqüeducte de Nou Barris o los jardines de Vil·la Florida) con los últimos estrenos nacionales, como ‘Molt Lluny’, ‘Los Tortuga’ o ‘Una quinta portuguesa’.
Batería final con más recomendaciones a coste 0. El Mecal Air, proyecciones de cortos en Can Framis (Roc Boronat, 116-126) hasta el 28 de agosto; el cine reflexivo del Canòdrom (Concepción Arenal, 165) hasta el 24 de julio; el Pantalla Pavelló en el pabellón Mies van der Rohe (avenida de Francesc Ferrer i Guàrdia, 7), hasta el 7 de septiembre, con películas sobre Barcelona aprovechando el tirón de la capitalidad de arquitectura; y el Nits de Pel·lícula del Poblenou en el parque central (avenida Diagonal, 130) con sesiones puntuales hasta el 17 de septiembre.
2. Conciertos al aire libre
Música fuera de sala
Ya está aquí un imprescindible musical de cada verano: el Clàssica a la platja. La playa de Sant Sebastià, además de cine, el 8 y de 9 julio acoge con uno de los eventos más esperados de la parrilla de cultura gratuita. Música de primer nivel frente al Mediterráneo. Un concierto a cargo del Gran Teatre del Liceu, L’Auditori y el Palau de la Música Catalana y con una orquesta sinfónica de protagonista. Decenas de instrumentos pondrán banda sonora a los bañistas durante el atardecer.
Este julio, el CaixaFòrum (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8) vuelve a acoger el Nits d’Estiu, un ciclo de actividades tras la puesta de sol (y así liberarte de la esclavitud del desodorante). Llenarán los diversos espacios de la antigua fábrica modernista con cultura, incluidos conciertos en su patio principal. Cada noche, una temática diferente, desde circo y magia hasta rock ‘n’ roll.
¿Los festivales cuentan como plan a la fresca? Si es que sí, anota, porque el Fòrum viene con una agenda muy cargada: este fin de semana, el Cruïlla; del 24 al 25, el Share; del 7 al 9 de agosto, el Brunch Electronik; y para cerrar el verano, del 17 al 19 de septiembre, el Festival·B. Alrededor de la ciudad hay más propuestas, como Les Nits d'Occident en los jardines del Palau de Pedralbes (avenida Diagonal, 686), hasta el 21 de julio, o las Nits en Viu del Poble Espanyol (avenida de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13) con salsa, rock, pop y rumba en directo hasta el 30 de agosto.
¿Fan de Harry Potter, o eres un ‘muggle’? Sea como sea, apunta en la agenda 17 de julio. El Fòrum se da tregua de la temporada festivalera con un espectáculo de drones de Harry Potter. Una orquesta interpretará icónica música de la saga acompañada de drones que irán haciendo dibujos del mundo de fantasía en el cielo. Magia en directo, y sin varitas.
3. Teatro y espectáculos callejeros
Artes escénicas con brisa veraniega
Un plan para mirar por encima del hombro… y del cogote. Hasta final de mes sigue el festival de más altura de la ciudad, Terrats en Cultura, el Barcelona Rooftop Festival. Espectáculos en azoteas, en resumen. En esta edición −la 14ª− han invadido siete terrazas de Barcelona y L’Hospitalet con 13 eventos multidisciplinares, desde teatro hasta danza.
Otra actividad que vuelve puntualmente cada verano, como la lista de morosos de Hacienda, es el teatro callejero de Parking Shakespeare. Llevan décadas interpretando clásicos ingleses en el parque de la Estació del Nord. Este año, aprovechando el tirón de ‘Hamnet’, hacen una versión (“muy libre”, matizan) de ‘Hamlet’.
Más cultura ‘outdoor’: el festival Terrassa't del CC Casa Groga explora, durante tres jueves consecutivos de julio (días 9, 16 y 23), diversas disciplinas artísticas, como la danza, el teatro, el circo y el humor. Serán espectáculos callejeros en la plaza Meguidó, frente al centro cívico.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lucía, 27 años, viviendo en un aldea gallega de 9 personas: 'Para mí, la compra del mes ronda los 50 euros, porque entre el huerto y la recolección gasto muy poco
- Dan Buettner, experto en longevidad: 'Las personas que más viven no solo hacen más ejercicio, están construyendo amistades
- El primer discurso de la infanta Sofía marca un nuevo paso en su papel dentro de la Corona
- Los Andic han pagado ya a la Agencia Tributaria catalana los impuestos asociados a la herencia del fundador de Mango
- Un socavón que el Govern atribuye a las obras de la L9 obliga a desalojar 93 viviendas del Putxet de Barcelona
- Shakira (49 años), exmujer de Gerard Piqué: 'Si no hubiera sido por el 'Waka Waka' no habría conocido al padre de mis hijos
- Jorge Azcón, a Salvador Illa y el MNAC sobre las obras de Sijena: 'Ejecuten la sentencia; las responsabilidades penales son personales
- La Seguridad Social puede reconocer hasta cinco años de cotización por el cuidado de hijos