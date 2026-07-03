Nuevo mapa del Triángulo Friqui de Barcelona: “Esta zona es una locura”

Aquí se te queda cara de ‘Cuarto milenio’ solo de mirar escaparates. En estos negocios lo mismo te ofrecen tamagotchis que un kit antivampiros. Hay puertas tras las que se esconden mazmorras de la Edad Media e incluso junglas tropicales con dinosaurios. Ojo con pedir la hoja de reclamaciones, que te desenvainan la hoja de la espada de Aragorn.

Nuevo mapa del Triángulo Friqui de Barcelona. / Ilustración: Pep Zapata

“Nos piden de todo”, resoplan tras los mostradores. No exageran, no. Hay quien les ha pedido hasta un ataúd. Lo llaman Triángulo Friqui, aunque hace años que rebasó sus tres lados: Bailèn, paseo de Sant Joan y Alí Bei, ese era el triángulo original con el Arc de Triomf de fondo. Hay quien lo llama “la Milla de Oro del friquismo”. En un par de manzanas se concentran megalibrerías de ciencia ficción, manga, cómics, restaurantes con videojuegos, teles con e-sports, mucho juego de mesa y rol, mucho oasis K-pop. 30 negocios en total, según el último mapa oficial actualizado por Gigamesh e ilustrado por Pep Zapata. La verdad –dirían ahora Mulder y Scully en sus expedientes X- está ahí dentro.

A principios de los 2000 no llegaban ni a 10 tiendas. Gigamesh estrenó el primer mapa oficial en el 2014. La idea fue de Alejo Cuervo, el fundador de este tótem de ciencia ficción. Le dio la vuelta a un término despectivo. “Quitarle hierro abrazándolo”, puntualiza. Y la zona se oficializó como “Triángulo Friqui”.

Alejo Cuervo y su hijo Íñigo, ahora al frente de Gigamesh, entre libros de ciencia ficción. / Belén González / EPC

Siempre sale en el mapa con q: friqui “Lo natural es en castellano”, reivindica Alejo, aunque asume que es una batalla que perdió hace años. Hasta la IA te dirá que se escribe con k. Pero él insiste. “Cuando has hecho mucha corrección –se ríe- desarrollas actitud de tocacojones”.

Imposible hablar con Alejo menos de media hora. Enseguida se crea tertulia friqui en la trastienda. “Lo de contar batallitas tiene eso –se ríe-, cuando llegas a una edad…”. Hace un año que se jubiló, pero seguramente te lo encuentres por Gigamesh rebuscando ‘wargames’. “Solo vengo cuando llega un paquete de juegos”, se ríe. Ya no lee ciencia ficción. “Me he pasado a la novela histórica para complementar las batallitas”. Tiene un grupo de Whatsapp que se llama “Ludópatas de salud precaria”.

Entrada de Gigamesh. / Belén González / EPC

Gigamesh (Bailèn, 8), “meca de Vicio y Subcultura”, así se autosubtitula. Megalibrería de fantasía, ciencia ficción, juegos. El año pasado celebró 40 años Se jubiló Alejo, tomó el relevo su hijo Íñigo. Era de prever: aprendió el abecedario ordenando cómics. También ha entrado en el negocio Eduardo, el otro hermano todoterreno.

Récord de ventas

“Llevamos haciendo récord de ventas anuales desde la pandemia –apunta Antonio-. Los viernes y los sábados es una locura la gente que pasa por aquí”. Antonio Torrubia es El Librero del Mal de Gigamesh. 24 años lleva incitando a llenar la casa de libros de ciencia ficción. La que se sabe todas las tiendas friquis de la zona de memoria es Lidia Pifarré. Es la que actualiza el mapa desde la pandemia. ¿Que a qué se dedica ella? “A crear problemas”, se ríe. “Los lío a todos para hacer cosas diferentes”. El 31 de julio organiza donación de sangre. Regalarán a cambio muñecos de Bandai.

Esta es la séptima edición del mapa. En 2014 eran 15 negocios alrededor del Arc de Triomf. Hoy son 30, justo el doble. Lo friqui ahora maneja cifras ‘mainstream’: del ‘boom’ del manga a la fiebre K-pop.

'Photocall' de BTS en lmpact Store. / Belén González / EPC

Oasis asiático

Hay nuevo destino de peregrinaje K-pop: Impact Store (Roger de Llúria, 5). Inmenso. Un oasis asiático donde echar el día. Todo te suena a chino, japonés, coreano. Está todo lo que se lleva ahora: discos K-pop firmados, las buscadas photocards, lightsticks, KBeauty, dumplings sorpresa.

Discos K-pop en Impact Store. / Belén González / EPC

Arriba tienen videojuegos, anime, miles y miles de figuras. Se ven hileras de Funkos, y Fugglers, los nuevos labubus. Y mucho Pokémon. “Nunca pasa de moda”, garantiza el encargado, Javier de la Vega. También tienen ‘photocall’ con los BTS en lona gigante, y túnel luminoso para posturear. Incluso organizan eventos de baile K-pop en el Arc de Triomf: el próximo, el 19 de julio.

Fuggler de Impact Store. / Belén González / EPC

“Todo lo que buscas de Asia lo encuentras en el Triángulo Friqui”, garantizan Elena y Anais Borrego. Si sigues el rastro de color pastel, llegarás a los negocios de estas dos hermanas. El año pasado abrieron Momo Coffee (Ausiàs March, 53), cafetería japonesa kawaii, más cuqui imposible. Está justo enfrente de la veterana Momo Store (Ausiàs March, 56), otro 'hub' color pastel con madriguera para fans del K-pop. Hace una semana, por cierto, inauguraron nueva tienda en Madrid. Hay que rematar la romería kawaii en la minipapelería Stick & Tape (p. Sant Joan, 5). Apenas tiene un aforo de 7 personas, pero suma miles de visualizaciones en Instagram. “Todo lo kawaii, japonés, asiático siempre triunfa”, garantizan.

En el nuevo Arco TCG (Ausiàs March, 53) tienen en vitrinas cartas de Pokémon de 1.500 euros. “Hay precios de locos”, resopla Ángelo Pimentel, el encargado. 20.000, 80.000 euros por carta, tira por lo bajo. “Hay gente que se lo toma como inversión”. Está siempre lleno.

Cartas Pokémon de 1.000, 1.500 y 500€ en la nueva tienda Arco TGC. / Belén González / EPC

Otra plaga de moda: gachapones (gashapones). Gachas. Las máquinas japonesas expendedoras de figuritas sorpresa. El Triángulo Friqui está lleno. Hay más de 300 solo en la nueva macrotienda de Bandai Namco Shop (Bailèn, 25).

Hileras de gashapones en Bandai Namco Shop. / Belén González / EPC

Es lo que más gusta ahora: todo lo que sea azar y japonés: gachapones, 'blind boxes', cartas. Detrás del robot Gundam de casi dos metros hay un rincón inmenso lleno de Tamagotchis, hasta con ‘photocall’ inmersivo. La mascota virtual de los 90 está viviendo “su segunda época dorada”, confirma el encargado, Aitor Yepes. “La gente está enganchadísima”. También organizan eventos de montaje de maquetas. “Esta zona es una locura”, garantiza un cliente habitual. “En España no hay nada mejor”.

Robot Gundam de casi dos metros con tamagotchis de fondo en Bandai Namco Shop. / Belén González / EPC

Otro destino para coleccionistas es Sra Gallery (Méndez Núñez, 7bis). “Es donde irán a parar de aquí a 5 años –sonríe el dueño- los que sigan coleccionando ‘blind boxes’”, las cajas sorpresa de moda. Es “la única galería especializada en art toys del país”, saca pecho Sergio Gallegos vía reel. Figuras coleccionables de diseño. “El art toy es para la escultura –compara- lo que el grafiti al arte contemporáneo”.

Se puede ir a cenar con barra libre de videojuegos a Hugo’s Diner (Almogavers, 4). Parece una hamburguesería americana de los 80. “Un ‘diner’ con las consolas que jugábamos cuando éramos pequeños”, te echan una sonrisilla nostálgica. Tienen videoconsolas repartidas por todas las mesas a discreción, el 30% son retro. La Mega y la PS3, de hecho, están conectadas a teles de tubo. “Es un sitio seguro –garantizan los dueños- donde volver a ser niños otra vez”.

El año pasado se mudo al Triángulo Friqui Afterlife (Bailén, 7), mítico bar de e-sports que llevaba ya una década en Marià Cubí. Hay mesas para 80 personas, 5 teles gigantes para ver competiciones de videojuegos y un sótano de ciencia ficción para eventos y torneos. Cuidado al pedir la hoja de reclamaciones, que te enseñarán la espada de Aragorn de ‘El señor de los anillos’.

Hay ‘escape rooms’ que esconden prisiones mágicas y mazmorras de la Edad Media (los dos Maximum Escape: Girona, 27 y Trafalgar, 17) y hasta una jungla tropical con dinosaurios (Golden Pop, Girona, 7). En el Triángulo Friqui se han llegado a vender kits antivampiros y hasta alienígenas en bote de cristal.

Un jugador cruza la verja de los velociraptors en la jungla tropical del 'escape room' de Golden Pop Jurásico. / Ana Puit

Freaks (Alí Bei, 10) lleva desde 1999 destapando tesoros ‘underground’. Su política: “Si lo tiene El Corte Inglés, no lo queremos”, dice Enrique Torres tras el mostrador de carrerilla. Lo mismo te ofrece la radio de Geyperman que un Frankenstein zombi.

Frankenstein zombi en la tienda Freaks. / Belén González / EPC

Pregúntale sobre King Kong: presentará en Sitges su tercer libro. ¿Lo más marciano? “Nos encargaron un ataúd práctico a tamaño real –asegura-. Lo conseguimos hacer y vender”. Le enviaron una foto con el dueño dentro.

Enrique Torres, tras el mostrador de Freaks. / Belén González / EPC

Ahí sigue el comercio más veterano del Triángulo Friqui (42 años): Norma Comics (paseo de Sant Joan, 9 y 13), macrotemplo de la cultura pop (más de mil metros cuadrados), premio Eisner a la mejor tienda de cómics.

Entrada de Norma Cómics con Iron Man. / Belén González / EPC

Hay mucho manga: aún falta por mencionar Chunichi Cómics (p. Sant Joan, 21). Videojuegos de segunda mano en el veterano Cex (p. Sant Joan, 25). El ‘merchandising’ es interminable: Dashu (p. Sant Joan, 22), Frikitomi (Ausiàs March, 43), Akatsuki Store (Ronda de Sant Pere, 53), Friquest (Gran Via, 679). Tendrás que salir corriendo de la tienda sin mirar atrás.

“Tendrías que trabajar aquí una semana para ver que todos los días preguntan cosas raras”. Blanca y Magda Gómez son hermanas y cocreadoras de Madame Chocolat (Ronda de Sant Pere, 68), referente de la moda japonesa y alternativa: de ropa kawaii (cuqui) a gótica y lolita. ¿Que qué tiene de especial el Triángulo Friqui? “Tiene mucha vida comunitaria real –detallan-. La gente joven se reúne aquí. Gente de todas las orientaciones y géneros”.

Y sigue el ‘boom’ de los juegos de mesa. “Es el sector friqui que crece más rápidamente –asegura Alejo Cuervo, el fundador de Gigamesh-, a un ritmo de un 40% anual”. Ahí siguen Gameria (Ausiàs March, 52), GlobinTrader (p. Sant Joan,17), inGenio BCN Games (p. Sant Joan, 16), 4 Dados (Bailèn, 21), Magic (Ronda de Sant Pere, 44). Kaburi (p. Sant Joan,11 y Ali Bei, 10) cumple 25 años. “Vendemos más, sí - asiente Juanjo Peña-. También hay más tiendas, hay más online, más competencia. Ahora salen 1.800 juegos al año en todo el mundo”.

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Madrona y Juanjo, propietarios de Kaburi, rodeados de juegos de mesa. / Belén González / EPC

Juanjo se enganchó a los juegos de mesa con 14. Empezó a importar tableros de Inglaterra y Francia cuando uno solo podía comunicarse por fax. Ahora Kaburi tiene dos tiendas en el Triángulo, una tercera en Sants. Venden desde los clásicos –Parchís y Monopoly- hasta Warhammer y ‘book nook’, dioramas DIY para librerías. ¿Lo que más les piden? Juegos party, Fillers, los llaman, te va enseñando Madrona Ramia, la otra media naranja de Kaburi. El Virus, La Cuenta, Flip 7. Algo rápido, tipo redes sociales, “Los jóvenes –añade Juanjo- ya no quieren leer instrucciones”.