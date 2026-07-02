Conviértete en astronauta con realidad virtual: así es la aclamada experiencia que estará en Barcelona solo este verano

A tu espalda, la Estación Espacial Internacional. Frente a ti, el planeta Tierra en todo su esplendor. A tus pies, el vacío del espacio. Da hasta vértigo. “Tierra trágame”, literal: sientes que necesitas volver a poner los pies sobre el suelo terrestre. Pero no se trata de un viaje exprés más allá de la estratosfera, a lo Katy Perry. Es la aventura inmersiva que acaba de abrir puertas en Barcelona. ‘Space Explorers: The ISS Experience’, se llama. Una experiencia de realidad virtual que se adentra en el día a día de un astronauta.

El viaje empieza poniéndote el equipamiento. Aunque, en vez de un traje de astronauta, aquí te coronan con unas gafas VR de última generación. Tras una breve explicación, empiezas a ver las estrellas (en un sentido metafórico, no tengas miedo: es imposible chocarse con una pared). De golpe, la Estación Espacial Internacional te absorbe, y te encuentras paseando entre sus pasillos. Ahí empieza tu aventura de astronauta.

Asistentes ataviados con gafas VR en 'Space Explorers: The ISS Experience'. / Victòria Rovira / EPC

Las instrucciones son sencillas. Tienes que pasear por la maqueta virtual de la Estación Espacial Internacional e ir coleccionando esferas de colores, que contienen fragmentos grabados desde el espacio. Un documental en primera persona. “Es muy fácil, esto no es una ‘escape room’”, bromea el guía. El recorrido es libre. “De hecho, cada uno vivirá una experiencia única, porque no hay tiempo para todos los fragmentos, así que al final habrás visto cosas diferentes a tus compañeros”, añade. Si quisieras disfrutar de todo el metraje, cuenta, tendrías que pasarte 4 horas enganchado a las gafas. Aquí, lo han recortado a un recorrido de 35 minutos donde tú escoges (al azar) qué ver.

“Un consejo, id a buscar las esferas que están fuera de los límites de la estación, no os arrepentiréis”, promete el guía. Tiene razón. Vistas que dejarían mudo a Stendhal. Una grabación real en formato 360º de nuestro planeta. “Con las imágenes de la Tierra casi lloro”, comenta una de las participantes tras quitarse las gafas. El resto asiente. “Te sientes pequeño”, dice otra, y aunque suene a topicazo, ni la persona menos cursi le quitaría la razón.

Una asistente pasea de forma virtual por la Estación Espacial Internacional. / Victòria Rovira / EPC

Más allá de las panorámicas, durante el recorrido de realidad virtual también se pueden visualizar fragmentos del día a día de los astronautas, narrados por ellos mismos. Las espectaculares imágenes surgen de una colaboración entre Felix & Paul Studios y la NASA, que grabaron más de 200 horas en 3 años en el espacio. De aquí también salió la laureada serie documental del mismo nombre, que ganó un Emmy.

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Charla preparatoria antes de lanzarse al espacio virtual. / Victòria Rovira / EPC

‘Space Explorers: The ISS Experience’ acaba de aterrizar en Barcelona −después de un tour mundial con más de 500.00 espectadores− en el espacio de realidad virtual Eclipso, ubicado en la cúpula del CC Arenas (Gran Via de les Corts Catalanes, 385), que abrió las puertas el pasado septiembre y ya ha estrenado otros éxitos inmersivos como el de Titanic o el del Coliseo Romano, que siguen en cartelera. Los tickets están sobre los 24 euros, y se podrá visitar solo durante los meses de verano (‘spoiler’: le tomará el relevo una experiencia del Everest).