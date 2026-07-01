Estos son los mejores conciertos de julio en Barcelona

La agenda musical no hace vacaciones ni se deja amedrentar por el calor. Lo demuestra nuestra selección musical de este mes, en la que abundan las vacas sagradas y hay espacio para grandes festivales de orientación diversa.

1. Van Morrison

· Auditori Fòrum CCIB, viernes 3, 20.00 h.

La leyenda folk-soul norirlandesa regresa a Barcelona tras nueve años de ausencia; su anterior visita se produjo en 2017 en el marco del Primavera Sound. Relativizando esas cosas de la edad, no deja de lanzar discos, a veces más de uno en el mismo año; el último, lanzado solo seis meses después de 'Remembering now '(2025), es 'Somebody tried to sell me a bridge' (2026), muy centrado en adaptaciones de clásicos del blues y rock'n'roll primigenio. Concierto estrella de las celebraciones de los 60 años del Festival de Jazz de Barcelona.

2. Danny Elfman

· Auditori Fòrum CCIB, sábado 4, 21.00 h.

El mítico compositor de cine repasa sus colaboraciones con Tim Burton, al que ha acompañado en casi todas sus películas, entre ellas algunas tan emblemáticas y bien musicadas como 'Batman' (1989), 'Eduardo Manostijeras' (1990) y 'Big fish' (2003). Para las canciones de 'Pesadilla antes de Navidad' (1993), obra maestra de la animación basada en una historia de Burton, Elfman pone voz cantante a Jack Skellington, como ya hacía en el filme. La Orquesta de RTVE pone el grueso de la instrumentación en esta cita clave del Guitar BCN.

3. Festival Cruïlla

· Parc del Fòrum, del 8 al 11 de julio

Estrellas pop como Halsey y Renée Rapp, unos clásicos del indie rock como Pixies, la leyenda art-pop David Byrne, el prodigio jazz-pop-clásico Jon Batiste o una importante ristra de nombres muy ligados a los 90 (Suede, The Black Crowes, Faithless, Garbage en su gira de despedida) nutren el cartel para 2026 de este raro caso de macrofestival confortable. Quienes busquen lo latino también quedarán satisfechos: ahí estarán Bomba Estéreo, Bacilos o Yami Safdie. Y de la escena catalana, asignaturas pendientes del Cruïlla como Mishima, Mazoni y Alizzz.

4. Silvana Estrada

· Jardins del Palau de Pedralbes, 12 de julio, 22.00 h.

La joven cantautora y multiinstrumentista mexicana se mueve entre las enseñanzas de Chavela Vargas y las maestras pop Natalia Lafourcade, Julieta Venegas o Mon Laferte, con las que ha compartido directos. Revelada hace cuatro años con el disco de ruptura 'Marchita' (2022), el año pasado confirmó su talento y su capacidad para convertir el dolor en algo útil y bello con 'Vendrán suaves lluvias', disco tocado por influencias tropicalistas. Claramente, una de las citas ineludibles del festival boutique Les Nits Occident.

5. Soundit

· Parc Nou (El Prat de Llobregat), 17 y 18 de julio, de 16.00 a 4.00 h.

El cuidado festival electrónico ofrece ganchos como 2manydjs (en su formato 'Jack in the Box', homenaje a la cultura de clubs); la DJ experta en electro y EBM Helena Hauff; nuestro clásico baleárico John Talabot; la vanguardista Laurel Halo, o directos del emblema de la 'bass music' Blawan, el dúo house-pop Jump Source y la batidora de ritmos de la diáspora latina Bitter Babe. Cuatro escenarios, cada uno con su propia personalidad: del industrial El·lipse al directo y sin florituras Eco.

6. Belle and Sebastian

· Poble Espanyol, viernes 17, 21.30 h.

Los clásicos del indie escocés de los 90 (y más allá) repasan su emblemático segundo álbum, 'If you’re feeling sinister' (1996), junto a un puñado de otros de sus temas más emblemáticos; no suelen faltar 'The boy with the arab strap' ni 'I didn't see it coming', así que bien, aunque tampoco estaría mal algún guiño a su infravalorado último disco 'Late developers' (2023). Sea como sea, se saldrá de allí más feliz de lo que se entró: su música nunca queda demasiado lejos de la melancolía, pero sus conciertos son siempre afirmaciones vitales. En el marco del BARTS Festival.

7. Rubén Blades

· Poble Espanyol, jueves 23, 21.00 h.

Este icono transformador de la salsa, a la que inyectó conciencia social, no necesita demasiada presentación. Pero recordaremos al menos que su carrera incluye discos tan emblemáticos como el alentador 'Metiendo mano!' (1977), grabado mano a mano con Willie Colón, igual que el simplemente monumental 'Siembra' (1978), aproximación a la música disco, o 'Canciones del solar de los aburridos' (1981), de importante contenido satírico y humorístico. Su última referencia hasta la fecha es 'Fotografías' (2025), continuación de su ciclo de trabajos con Roberto Delgado y la Orquesta de Panamá. En el BARTS Festival.

8. Don Omar

· Estadi Olímpic de Montjuïc, jueves 23, 21.30 h.

La estrella puertorriqueña del reggaeton se prepara para emprender su gira mundial de despedida de los escenarios, 'The last king', especie de conmemoración de los veinte años del emblemático 'King of kings' (2006). Pero antes hará unas cuantas paradas en España, entre ellas una en Barcelona en el marco del Cook Music Fest. Todo parece indicar que no faltarán 'Dale Don dale', 'Danza kuduro', 'Dile', 'Salió el sol' ni 'Ojitos chiquitos': fiesta total. También actúan Beéle y Greeicy.

9. Share Festival

· Parc del Fòrum, viernes 24 y sábado 25, de 15.00 a 23.00 h.

El encuentro de música urbana y compromiso social no deja de crecer. Tras agotar entradas el año pasado, en esta edición se abrirán nuevas zonas del recinto para ofrecer una experiencia más confortable. El viernes, día 24, actúan Myke Towers, Lola Índigo, Juan Magán, Delaossa (colaborador de Quevedo en 'Still luvin'') o la diva R&B-rap ibicenca Aleesha, y el sábado, día 25, Dellafuente, los ídolos urbanos puertorriqueños Omar Courtz y ROA o el rapero almeriense Rvfv.

10. Morrissey

· Poble Espanyol, sábado 25, 21.30 h.

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Tras más de una década de ausencia, el antiguo líder de The Smiths se deja caer por Barcelona para presentar su reciente álbum 'Make-up is a lie' (2026), grabado en Francia con el veterano productor Joe Chiccarelli. Habrá también referencias a su obra previa en solitario y al legado de su antigua banda, de la que puede recuperar 'How soon is now?', 'I know it's over', 'Last night I dreamt that somebody loved me' o, claro, 'There is a light that never goes out'. Broche de oro para el BARTS Festival.