La calle de los 'outlets' de Barcelona con chollazos en cada esquina

Primera vez que en una manzana de Barcelona lo que más abunda por metro cuadrado no son guiris, sino ofertones. Es la calle de los ‘outlets’, perfecta para vivir una experiencia ‘shopping’ a precios chollazo. No hace falta irse hasta la Roca o Viladecans para llevarse prendas a precio reducido. Estas rebajas perennes te están esperando en la calle Girona, en el tramo entre la Gran Via y Casp, al ladito de Tetuan.

El nombre de “calle de los ‘outlets’” (mote extraoficial, por supuesto, así es como la han bautizado en redes) lo ha conseguido gracias a la gran afluencia de tiendas que ofrecen ropa de otras temporadas a precio con descuento. Aquí se cuenta casi una decena de ‘outlets’ con ropa de grandes marcas.

La ruta empieza con tres ‘outlets’ pared con pared. Tres locales consecutivos (los números 38A, 38B y 36 de Girona) con precios de locura. Primera parada, Simorra, marca catalana de alta calidad con ropa de mujer en cuya tienda se han visto carteles con liquidaciones de hasta el 80%. Al lado, Nice Things, con una selección de ropa femenina e infantil donde también han vendido ropa hasta el 80%. Por último, la marca Veneno en la piel, con ropa para fiestas y eventos, lugar perfecto para encontrar vestidos de calidad para ir de boda y con un precio ajustadísimo. Al lado de estos tres locales también está una de las tiendas de Etxart Panno (Girona, 40), marca española especializada en ropa de mujer, y que incluye sección ‘outlet’.

'Outlets' de Mango y Montana. / Belén González / EPC

En la acera de enfrente, en el número 37, está el ‘outlet’ de Mango (sí, la famosa marca de ‘retail’), un gran local con ropa rebajada de las anteriores temporadas (y no solo mujer, también hay para hombre y niños). Puerta con puerta, el de Montana (Girona, 35), donde venden ropa de marcas como Pepe Jeans o Columbia con descuentazos que superan el 50%. Y en el número 33, Pop Up, un muestrario especializado en liquidación de ‘stocks’ de primeras marcas al nivel de Franklin o Vans.

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La fiebre de ‘outlet’ no se limita a estas siete tiendas, sino que se le suma una octava en la esquina, en el 64 de calle Casp. Es el de Boboli, marca especializada en ropa para niños. Algo más lejos, aunque sin abandonar la zona, está Swinstocks (Bailèn, 47), también con liquidación de marcas, y el ‘outlet’ de La mallorquina (Gran Via de les Corts Catalanes, 669), con ropa de cama y productos del hogar a precio “me lo quitan de las manos”. De compras sin que pique demasiado.