Los mejores planes gratis al aire libre para este verano en Barcelona

Pásate las vacaciones demostrando que los tópicos sobre los catalanes son ciertos. Cada día un plan, y sin sacar el monedero. Ocio a coste 0, como si tuvieras la ‘black’ del emérito. Anota, que este verano viene cargado de actividades gratuitas para todos los gustos. Desde cinefórum en un jardín botánico hasta Shakespeare en un parque, Barcelona quiere que te lo pases bien sin pasar por caja a pagar la cuenta.

Empieza la ruta para agarrados yendo al cine. Sí, se pueden ver películas sin gastarse un euro: este verano se organizan decenas de cines a la fresca (al aire libre), por toda la ciudad. Por ejemplo, con el ciclo Pantalla BDC de verano 2026, que acaba de arrancar y estará hasta el 23 de julio proyectando filmes en 13 espacios icónicos de los diez distritos de la ciudad (como el parque del Aqüeducte de Nou Barris o los jardines de Vil·la Florida). En total, una cartelera con 45 sesiones dedicadas a los últimos estrenos nacionales, como ‘Molt Lluny’, ‘Los Tortuga’ o ‘Una quinta portuguesa’.

El parque del Aqüeducte, en Ciutat Meridiana, será uno de los escenarios del Pantalla Barcelona de verano. / EPC

Otro ciclo gratis de cine que vuelve es el Cinema Lliure, en la playa de Sant Sebastià de Barcelona. Cinco películas, del 16 de julio hasta el 2 de agosto, en una gran pantalla instalada frente al mar. Si no quieres acabar con el culo lleno de arena, el Jardí Botànic Històric (avenida Montanyans, 26) proyecta el documental ‘Baraka’, una obra maestra visual, rodeado de su exuberante vegetación. Será el jueves, 2 de julio, tras la puesta de sol.

Ojo, apunta que, en la playa de Sant Sebastià, además de cine, el 8 y de 9 julio vuelve Clàssica a la platja: música de primer nivel frente al Mediterráneo. El Gran Teatre del Liceu, L’Auditori y el Palau de la Música Catalana se unen en este ciclo con dos conciertos gratuitos con una orquesta sinfónica. Decenas de instrumentos en un evento multitudinario con una selección curada de música.

Asistentes a la edición de 2025 de Clàssica a la platja. / Zowy Voeten / EPC

Más cultura ‘outdoor’: el festival Terrassa't del CC Casa Groga explora, durante tres jueves consecutivos de julio (días 9, 16 y 23), diversas disciplinas artísticas, como la danza, el teatro, el circo y el humor. Serán espectáculos callejeros en la plaza Meguidó, frente al centro cívico. Tampoco faltará en la parrilla callejera el teatro de verano de Parking Shakespeare, que volverá a llenar el parque de la Estació del Nord de dramas shakespearianos. Este año reinterpretan (“de forma muy libre”) ‘Hamlet’. Del 9 de julio al 3 de agosto, todos los días excepto martes y miércoles.

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Representación de 2024 de la compañía Parking Shakespeare en el parque de la Estació del Nord. / Parking Shakespeare

Por último, si prefieres una buena juerga, anota: calendario de las principales fiestas mayores de verano. Del 3 al 12 de julio, en el Carmel; del 9 al 12, la del Raval; del 17 al 26, Poble-sec; del 15 al 21 de agosto, Gràcia; y del 22 al 30 de agosto, Sants. Ya tienes resuelto el verano, y sin tener que sacar la tarjeta de crédito.