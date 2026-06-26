Empieza el orgullo LGTBI: los mejores planes del Pride en Barcelona

Este fin de semana se divisarán arcoíris. ¿Pronóstico de lluvia? Ojalá, pero no: los únicos que se verán serán en las banderas que saldrán a la calle este 28 de junio, fecha internacional del orgullo LGTBI. Esta efeméride marca el inicio del Pride Barcelona, el festival ‘queer’ que llenará la ciudad de planes hasta el 19 de julio. Las próximas semanas vendrán cargadas de carrozas, divas pop y planes mamarrachos.

Sábado y domingo, días 27 y 28, en Consell de Cent (entre Villarroel y Muntaner, corazón del ‘Gaixample’), se instala el Village Pride, un gran mercadillo con paradas de entidades, asociaciones, instituciones y artistas ‘queer’ además de un escenario con ‘djs’, travestismo y música en directo. Los planes del Pride continuarán el 5 de julio, con la celebración de la ‘queers league’, una jornada futbolera en el CE Vil·la Olímpica (Andrade, 40) para reivindicar la necesidad de espacios seguros e inclusivos en el deporte, y el 11 de julio, con un vermut trans, un tardeo festivo y reivindicativo por los derechos de la sigla más vulnerable del colectivo.

Conciertos en la avenida Maria Cristina en una edición anterior del Pride. / ZOWY VOETEN / EPC

El Pride culminará a mediados de julio, con el pregón el día 16 y conciertos hasta el día 19. El mítico desfile se celebrará la tarde del 18 de julio, así que espérate una gran fiesta callejera, con carrozas, pistolas de agua, mucha música, disfraces, travestismo, purpurina y, por supuesto, reivindicación entre el mamarracheo.

Desfile con carrozas durante el orgullo LGTBI de Barcelona. / EPC

Más allá del Pride, la ciudad se une para recordar la efeméride del 28J con muchos planes. Por ejemplo, este fin de semana, la apuesta más combativa: entidades como Crida, Atzagaia, la ACA o el FAGC se unen en una fiesta mayor ‘queer’, la 50ª Diada per a l’Alliberament Sexual i de Gènere. Los días 26 y 27, plaza Universitat tendrá un escenario donde habrá ‘shows’ drag, cabarés y ‘djs’. El sábado, día 27, se celebrará la manifestación unitaria, que tiene como objetivo recordar la primera muestra de fuerza LGTBI en la Rambla de Barcelona. Y después de la reivindicación, más conciertos, música y fiesta.

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Anterior edición de la manifestación del Orgullo LGTBI+. / Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

El ayuntamiento repite con sus exitosos programas Orgull de Barris y Orgull de Museus, que llenan los distritos y equipamientos municipales con actividades ‘queer’. Por ejemplo, se harán rutas por el Raval para recordar la memoria histórica de las personas ‘queer’, se harán cinefórums de películas LGTBI, como la premiada ‘Te estoy amando locamente’, e incluso habrá talleres de baile latino sin roles de género, entre muchos otros planes.